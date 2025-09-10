México

Resultados Progol Media Semana: quién ganó la quiniela del 10 de septiembre

Después de cada jornada futbolera, la Lotería Nacional da a conocer a los ganadores del Progol de Media Semana

Por Rodrigo Gutiérrez González


Para participar en Progol de Media Semana solo necesitas 15 pesos (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería Nacional publicó los resultados ganadores de la más reciente quiniela de Progol Media Semana, realizada este miércoles 10 de septiembre de 2025.

Los resultados de este sorteo se publican tras el fin de los partidos de media jornada. Averigua si resultaste ser uno de los afortunados ganadores.

Resultados del Progol Media Semana

  • Fecha del sorteo: miércoles 10 de septiembre de 2025.
  • Sorteo: 7690

Resultados:

  • México vs Corea Sur: empate
  • E.U.A. vs Japón: local
  • Ecuador vs Argentina: local
  • Bolivia vs Brasil: local
  • Chile vs Uruguay: empate
  • Perú vs Paraguay: visitante
  • Venezuela vs Colombia: visitante
  • Curazao vs Bermuda: local
  • Jamaica vs Trinidad y Tobago: local

Al finalizar cada jornada de futbol, Pronósticos para la Asistencia Pública da a conocer a los ganadores de Progol de Media Semana.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para recoger tu premio. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.


Progol (Infobae)

¿Cómo convertirte en ganador de Progol de Media Semana?

Progol de Media Semana es una quiniela de nueve encuentros de fútbol nacional e internacional en la que para ganar tendrás que predecir los resultados de los partidos: si gana local, hay empate o gana visita.

El volante de Progol de Media Semana cuenta con una lista de nueve juegos de futbol próximos a jugarse y tres columnas de casillas para indicar los resultados: local, empate o visitante. Con lápiz, tinta azul o negra, deberás rellenar las casillas indicando tus predicciones acerca de si ganará local o visitante, o si será empate.

Pero además podrás elegir si quieres jugar una quiniela sencilla, doble o triple para incrementar tus posibilidades de ganar un premio.

Quiniela sencilla: En esta quiniela sólo podrás marcar una opción de resultado por encuentro, es decir: ganará local, será empate o ganará visita.

Quiniela doble: En este caso, tendrás oportunidad de marcar dos resultados en un mismo encuentro. Por ejemplo: “será empate o ganará visita ” o “ganará visita o ganará local ”. Podrás jugar hasta ocho quinielas dobles para cada jornada.

Quiniela triple: Por último, también podrás participar en esta quiniela en donde podrás marcar las tres opciones de resultado en una misma jornada. Podrás jugar hasta dos quinielas triples para cada jornada.

La quiniela sencilla de Progol de Media Semana tiene un precio de solo 15 pesos, mientras que las quinielas múltiples tienen un mayor costo, el cual se calcula de acuerdo a sus combinaciones y puede alcanzar los mil 800 pesos.


(Cuartoscuro)

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un instituto descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.
















