México

Previsión meteorológica del clima en Tijuana para este 10 de septiembre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Por Infobae Noticias

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

Que el estado del tiempo no te tome por sorpresa, este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas de este miércoles en Tijuana, México.

La probabilidad de lluvia para este miércoles en Tijuana es de 1% durante el día y del 0% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 14% en el transcurso del día y del 30% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 24 grados y un mínimo de 17 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se pronostica llegarán a un nivel de hasta 8.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 37 kilómetros por hora en el día y los 26 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Tijuana (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre Vientos de Santa Ana, el clima en Tijuana

Tijuana, una de las ciudades principales de Baja California, posee un clima de tipo semiárido que se caracteriza por tener veranos secos y templados a cálidos, así como inviernos suaves y húmedos. La temperatura promedio anual es de 17.5 grados.

Debido a que tiene salida al océano Pacífico y su cercanía a California, sus costas son frías durante el verano y templadas en el invierno; asimismo, las precipitaciones no son tan abundantes y ocurren por frentes fríos o tormentas generadas entre noviembre y abril.

Del otoño a la primavera es común que se dé el fenómeno conocido como “Vientos de Santa Ana”, caracterizados por ser vientos fuertes, secos y calientes que van de las montañas al mar y que pueden ocasionar olas de calor por arriba de los 30 grados.

Por otro lado, la temperatura mínima récord ha sido de -9.4 y la máxima de 48.2 grados, asimismo, ha nevado hasta en cinco ocasiones (en los años 1967, 2007, 2008, 2014, 2021) aunque en realidad las bajas temperaturas son raras en esta zona.

Las costas de Tijuana
Las costas de Tijuana son frías durante el verano. (Cuartoscuro)

¿Qué debe incluir un seguro para proteger mi vivienda en caso de huracanes y tormentas?

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaTijuanaBaja Californiamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Qué es la tormenta negra y cómo afecta a CDMX

La población de la capital del país y Edomex deberá mantenerse alerta a las indicaciones de protección civil

Qué es la tormenta negra

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Chispazo?

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

¿Eres el afortunado ganador de

Chiapas registra sismo de magnitud 4.0

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Chiapas registra sismo de magnitud

Fans de Oasis realizan ritual a Tláloc para que no llueva durante los conciertos en CDMX

La fiebre por el regreso de Oasis ha llevado a sus seguidores a realizar ofrendas y rituales frente al monolito de Tláloc, buscando asegurar dos días sin lluvia durante los esperados conciertos de septiembre

Fans de Oasis realizan ritual

Temblor en México hoy martes 9 de septiembre: reportan sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy martes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ubican y destruyen plantío con

Ubican y destruyen plantío con más de ocho mil plantas de marihuana en Sonora

Junior H, Natanael Cano y Peso Pluma: los famosos que han sido amenazados por el narco

Choca vehículo de la Defensa que trasladaba reos en Tamaulipas: hay al menos 14 heridos

Vinculan a proceso a cinco presuntos miembros del CJNG en Edomex acusados de triple homicidio

Dan hasta 32 años de prisión a cinco integrantes de la Familia Michoacana por uso de uniformes oficiales y armas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris, Abelito y ‘El Guana’ compiten por el liderazgo la noche de hoy 9 de septiembre

“Besties con MTV” y “Relatos de la Noche”: Los podcast que están marcando tendencia en Spotify México

Shark Tank México lanza versión para creadores de contenido

Censuran a Facundo por pedir más atención al Poder Judicial que a La Casa de los Famosos

Emiliano Aguilar hace ‘live’ con gorra del CJNG: cuánto cuesta esta prenda con la imagen del ‘Mencho’

DEPORTES

Revelan la fecha en la

Revelan la fecha en la que se jugaría el México vs Portugal para inaugurar el Estadio Azteca en 2026

Este truco con 2 ingredientes les dará brillo a tus muebles de madera

México y Corea del Sur empatan el partido, Santiago Giménez logró marcar en los minutos finales

Por qué César Montes no jugó con la selección mexicana en el amistoso contra Corea del Sur

Este es el ejercicio que Canelo Álvarez hace para evitar ser noqueado en el ring ante Crawford