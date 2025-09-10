México

Por que suspendieron el servicio momentáneamente de un tramo de la Línea 9 del Trolebús en CDMX

La ruta Villa de Cortés-Apatlaco-Tepalcates presentó algunos retrasos

Por Omar Martínez

La Línea 9 del Trolebús
La Línea 9 del Trolebús en la Ciudad de México presentó retrasos. Foto: Facebook/Carolina Lezama.

La Línea 9 del Trolebús de la Ciudad de México, que va de Villa de Cortés a Apatlaco y tiene viaje directo hasta Tepalcates presentó una suspensión temporal del servicio.

Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado lunes 8 de septiembre en uno de los tramos de esta ruta del transporte público, donde fue suspendido el servicio.

De acuerdo con los pasajeros en redes sociales oficiales, el transporte público de la capital del país no ofreció servicio en la colonia Apatlaco, ubicado en los límites de la alcaldía Iztapalapa e Iztacalco.

En un imagen compartida en redes sociales se aprecian dos autobuses del Trolebús capitalino detenidos, debido a que no podían avanzar.

La Línea 9 del Trolebús
La Línea 9 del Trolebús va de Villa de Cortés a a Apatlaco y se dirige directo a Tepalcates. (Foto: Twitter@STE_CDMX)

Por su parte el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, no notificó sobre la suspensión del servicio en este tramo, ubicado cerca de la estación Apatlaco, del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México.

Sin embargo, internautas preguntaron cuál era la razón por la que los camiones no avanzaban y se encontraban detenidos en esta parte de la capital del país.

Un internauta en redes sociales compartió la fotografía y explicó la razón por la que el servicio de la Línea 9 del Trolebús se encontraba detenido en uno de sus tramos.

La Línea 9 tiene conexión con estaciones de la Línea 2 y 8 del Metro de la Ciudad de México. Crédito: Youtube/GobCDMX

¿Por qué fue suspendido el servicio en la Línea 9 del Trolebús en la Ciudad de México?

La Línea 9 del Trolebús de la Ciudad de México presentó retrasos la noche del pasado lunes 8 de septiembre, debido a que un automóvil particular atropelló a dos personas.

Señalaron que estas dos personas eran adultas mayores que se encontraban en la colonia Apatlaco y casi llegando a la calle Melchor O. Campo, una mujer que conducía un automóvil aparentemente los arrolló.

Un accidente dejó a dos
Un accidente dejó a dos personas de la tercera edad lesionadas. Foto: Facebook/Apatlaco Noticias.

Los primeros reportes indicaron que testigos que presenciaron la escena llamaron a distintos servicios de emergencia locales y de seguridad para atender a los pasajeros.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de las dos personas de avanzada edad heridos.

Por su parte, debido al accidente y posteriormente a la presencia de servicios de emergencia y seguridad locales, los camiones del Trolebús no pudieron avanzar por la zona de la colonia Apatlaco.

El incidente se desarrolló en uno de los tramos rumbo a una de las terminales en Villa de Cortés, la cual conecta con la estación del Metro del mismo nombre, correspondiente a la Línea 2.

