Pensión Mujeres Bienestar 2025: en esta fecha recibirán su tarjeta las adultas mayores que se registraron en agosto

Las beneficiarias pueden cobrar su apoyo mediante el plástico en los cajeros automáticos o ventanillas de cualquier Banco Bienestar

Por César Márquez

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa social que comenzó a implementar el gobierno de México bajo el mandato de Claudia Sheinbaum desde principios de 2025 con la finalidad de ampliar la cobertura de programas sociales dirigidos a los adultos mayores del país.

La iniciativa está disponible en las 32 entidades federativas de la República Mexicana y se enfoca en ayudar a mujeres de 60 a 64 años de edad. Cada participante recibe una pensión de 3 mil pesos de forma bimestral, misma que se puede cobrar de forma directa y sin intermediarios con la tarjeta Bienestar en los distintos cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

Cabe indicar que al cumplir 65 años de edad, las beneficiarias de este programa pasarán automáticamente a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual entrega 6,200 pesos bimestrales.

¿Cuándo recibirán su tarjeta de la Pensión Mujeres Bienestar las personas que se registraron en agosto?

Las autoridades informaron que las adultas mayores que se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar en agosto recibirán sus tarjetas Bienestar del 1 al 31 de octubre en todo el país. Esta repartición se realizará en los distintos módulos, por lo que las derechohabientes tendrán que recibir un SMS con la fecha, hora y lugar a donde deberán acudir.

Por otra parte y en cuanto al volumen de registros, los datos oficiales indican que hasta agosto se habían inscrito 1.002.058 mujeres, y durante ese mes se añadieron otras 1.980.164 derechohabientes, lo que eleva el total actual de beneficiarias a 2.982.222. Este crecimiento refleja la ampliación de la cobertura del programa y la demanda creciente del apoyo dirigido a este sector de la población.

¿Cuándo será el próximo registro a la Pensión Mujeres Bienestar?

De acuerdo en como se realizó el último registro, las interesadas tendrán que acudir directamente al módulo del Bienestar más cercano, los cuales brindan atención de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas. Para ubicar el más próximo, se debe ingresar a la página https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/ e ingresar la entidad y el municipio.

Requisitos para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar

  • Ser mexicana y vivir en cualquier parte de la República Mexicana
  • Tener de 60 a 64 años de edad
  • Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • Comprobante de domicilio
  • Identificación oficial vigente
  • Acta de nacimiento
  • Teléfonos de contacto

Para cualquier duda o aclaración, la dependencia pone a disposición la Línea Bienestar al número 800 639 42 64.

