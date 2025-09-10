Mujeres con Bienestar Edomex 2025: ¿Habrá pagos en septiembre a las beneficiarias?

Mujeres con Bienestar se ha convertido en uno de los programas más importantes para las mujeres en el Estado de México (X@BienestarEdoMx)

Mujeres con Bienestar es un programa impulsado por el Gobierno del Estado de México que busca ayudar personas que se encuentren viviendo alguna situación de vulnerabilidad a través de un apoyo económico bimestral de 2,500 pesos.

La iniciativa está disponible en los 125 municipios del Edomex y va dirigida a mujeres de 18 a 63 años de edad. Cabe mencionar que además del apoyo monetario, cada participante puede acceder a otros beneficios como seguro médico, tarifas especiales en transporte público, asesoría financiera, legal, psicológica, entre otros.

El propósito del programa es aumentar los ingresos de estas mujeres que viven en situación de pobreza y carecen de acceso a la seguridad social a través de las transferencias monetarias y los diversos servicios enfocados en el bienestar.

Mujeres con Bienestar programas sociales nuevas beneficiadas (Gob. Edomex)

¿Habrá pagos en septiembre para las beneficiarias de Mujeres con Bienestar?

La última distribución de pagos de Mujeres con Bienestar se llevó a cabo durante el mes de agosto. Con esto, las participantes recibieron su cuarto depósito en lo que va del año. Ahora, de acuerdo con cómo se ha manejado el calendario, se espera que las beneficiarias reciban el dinero del siguiente apoyo en octubre.

Por lo tanto, en septiembre no habrá depósitos a las participantes de Mujeres con Bienestar. Aunque se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia.

Depósitos de Mujeres con Bienestar

Enero- febrero (entregado)

Marzo- abril (entregado)

Mayo- junio (entregado)

Julio- agosto (entregado)

Septiembre- octubre (pendiente)

Noviembre-diciembre (pendiente)

Los pagos de Mujeres con Bienestar se realizan de manera ordenada de acuerdo con la letra del primer apellido de cada beneficiaria (X@BienestarEdoMx)

Cabe recordar que las mujeres participantes reciben sus recursos de manera organizada en cinco grupos diferentes según la primera letra de su CURP.

Grupo 1: De las letras A a D

Grupo 2: De las letras E a H

Grupo 3: De las letras I a M

Grupo 4: De las letras N a R

Grupo 5: De las letras S a Z

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de Mujeres con Bienestar?

Para saber si el depósito de octubre del Programa Mujeres con Bienestar ya está disponible, existen varias alternativas gratuitas: consultar la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx con usuario y contraseña, acceder a la aplicación del programa, enviar la palabra “Saldo” por WhatsApp al número 525593372498 o revisar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco (en este último caso, cada institución puede aplicar alguna comisión).

La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).

Llamada sin ningún costo al número 800 953 77 71 .

Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.