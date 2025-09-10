México

Mujeres con Bienestar Edomex 2025: ¿Habrá pagos en septiembre a las beneficiarias?

El programa entrega 2,500 pesos de forma bimestral a cada participante

Por César Márquez

Guardar
Mujeres con Bienestar se ha
Mujeres con Bienestar se ha convertido en uno de los programas más importantes para las mujeres en el Estado de México (X@BienestarEdoMx)

Mujeres con Bienestar es un programa impulsado por el Gobierno del Estado de México que busca ayudar personas que se encuentren viviendo alguna situación de vulnerabilidad a través de un apoyo económico bimestral de 2,500 pesos.

La iniciativa está disponible en los 125 municipios del Edomex y va dirigida a mujeres de 18 a 63 años de edad. Cabe mencionar que además del apoyo monetario, cada participante puede acceder a otros beneficios como seguro médico, tarifas especiales en transporte público, asesoría financiera, legal, psicológica, entre otros.

El propósito del programa es aumentar los ingresos de estas mujeres que viven en situación de pobreza y carecen de acceso a la seguridad social a través de las transferencias monetarias y los diversos servicios enfocados en el bienestar.

Mujeres con Bienestar programas sociales
Mujeres con Bienestar programas sociales nuevas beneficiadas (Gob. Edomex)

¿Habrá pagos en septiembre para las beneficiarias de Mujeres con Bienestar?

La última distribución de pagos de Mujeres con Bienestar se llevó a cabo durante el mes de agosto. Con esto, las participantes recibieron su cuarto depósito en lo que va del año. Ahora, de acuerdo con cómo se ha manejado el calendario, se espera que las beneficiarias reciban el dinero del siguiente apoyo en octubre.

Por lo tanto, en septiembre no habrá depósitos a las participantes de Mujeres con Bienestar. Aunque se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar del Estado de México y Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia.

Depósitos de Mujeres con Bienestar

  • Enero-febrero (entregado)
  • Marzo-abril (entregado)
  • Mayo-junio (entregado)
  • Julio-agosto (entregado)
  • Septiembre-octubre (pendiente)
  • Noviembre-diciembre (pendiente)
Los pagos de Mujeres con
Los pagos de Mujeres con Bienestar se realizan de manera ordenada de acuerdo con la letra del primer apellido de cada beneficiaria (X@BienestarEdoMx)

Cabe recordar que las mujeres participantes reciben sus recursos de manera organizada en cinco grupos diferentes según la primera letra de su CURP.

  • Grupo 1: De las letras A a D
  • Grupo 2: De las letras E a H
  • Grupo 3: De las letras I a M
  • Grupo 4: De las letras N a R
  • Grupo 5: De las letras S a Z

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de Mujeres con Bienestar?

Para saber si el depósito de octubre del Programa Mujeres con Bienestar ya está disponible, existen varias alternativas gratuitas: consultar la página https://cuenta.mujeresconbienestar.gob.mx con usuario y contraseña, acceder a la aplicación del programa, enviar la palabra “Saldo” por WhatsApp al número 525593372498 o revisar el saldo en cajeros automáticos de cualquier banco (en este último caso, cada institución puede aplicar alguna comisión).

  • La app Mujeres con Bienestar (disponible para Android).
  • Llamada sin ningún costo al número 800 953 77 71.
  • Consultando en cajeros automáticos con la respectiva tarjeta y el NIP.

Temas Relacionados

Mujeres con BienestarEdomexMujeres con Bienestar EdomexProgramas socialesProgramas para el Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: La noche de este martes 9 de septiembre

Sigue en vivo todas las novedades, encuentros y alanzas que ocurren dentro del reality más popular de México

La Casa de los Famosos

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo del 9 de septiembre

El sorteo de Tris se realiza cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Tris: jugada ganadora y resultado

Aseguran más de 16 millones de pesos en cocaína en camioneta que pretendía pasar de México a EEUU

El conductor de la unidad era buscado por las autoridades debido a una infracción de tránsito

Aseguran más de 16 millones

Ricardo Pérez explota contra la prensa por preguntas sobre “chismes” a Susana Zabaleta

El comediante se mostró molesto ante la actitud de los medios con la actriz, asegurando que nunca le preguntan por su carrera

Ricardo Pérez explota contra la

Gana Gato: resultados del sorteo 2903

Aquí los resultados del sorteo Gana Gato dados a conocer por la lotería mexicana y descubra si ha sido uno de los ganadores

Gana Gato: resultados del sorteo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 16 millones

Aseguran más de 16 millones de pesos en cocaína en camioneta que pretendía pasar de México a EEUU

Armas caseras, relojes y una máquina de carpintería: lo decomisado en el Cereso No.3 de Ciudad Juárez tras revisión

Ubican y destruyen plantío con más de ocho mil plantas de marihuana en Sonora

Junior H, Natanael Cano y Peso Pluma: los famosos que han sido amenazados por el narco

Choca vehículo de la Defensa que trasladaba reos en Tamaulipas: hay al menos 14 heridos

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Pérez explota contra la

Ricardo Pérez explota contra la prensa por preguntas sobre “chismes” a Susana Zabaleta

Critican a Jezzini por “jugar” con la salud mental y fingir desaparición

La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris, Abelito y ‘El Guana’ compiten por el liderazgo

Fans de Oasis realizan ritual a Tláloc para que no llueva durante los conciertos en CDMX

“Besties con MTV” y “Relatos de la Noche”: Los podcast que están marcando tendencia en Spotify México

DEPORTES

Faitelson señala a Javier Aguirre

Faitelson señala a Javier Aguirre de generar más dudas con el Tri de cara al Mundial 2026

Revelan la fecha en la que se jugaría el México vs Portugal para inaugurar el Estadio Azteca en 2026

Este truco con 2 ingredientes les dará brillo a tus muebles de madera

México y Corea del Sur empatan el partido, Santiago Giménez logró marcar en los minutos finales

Por qué César Montes no jugó con la selección mexicana en el amistoso contra Corea del Sur