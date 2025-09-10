Precio del dólar se cae, “súper peso” aprovecha y cotiza al alza este 10 de septiembre

Crédito: Infobae

Buen inicio de jornada para el tipo de cambio en México luego que el precio del dólar registrara una nueva caída tras la apertura de mercados de este miércoles 10 de septiembre de 2025.

En la jornada de hoy el dólar estadounidense se paga en la sesión de hoy a 18,59 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,26% comparado con la cotización de la jornada anterior, cuando cotizó a 18,63 pesos.

El avance del peso ocurre gracias al debilitamiento del dólar impulsado por las presiones económicas internacionales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún a pesar de los buenos datos de la inflación publicados en Estados Unidos, según explica un análisis financiero de Monex.

Trump ha solicitado a la Unión Europea imponer aranceles del 100% a India y China para presionar a Rusia por su guerra en Ucrania, al mismo tiempo que Estados Unidos reanudó negociaciones comerciales con la India.

La inflación estadounidense de agosto mostró una sorpresiva contracción de -0.1% mensual, desde la cifra previa de 0.7% y se ubicó por debajo de la previsión del mercado de 0.3%.

Lo anterior implicó el primer descenso en cuatro meses y reforzó las expectativas de que la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) estará recortando su tasa de interés de referencia en las próximas reuniones, considerando también la debilidad del mercado laboral.

Sin embargo, aún permanece el sentimiento de cautela entre los inversores, ya que los productores podrían estar trasladando el costo de los aranceles hacia los consumidores, por lo que, para el cierre del año, se podría moderar el optimismo de un ciclo de flexibilización más agresivo.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una bajada 0,62%, por ello en términos interanuales acumula aún una disminución del 4,27%.

Respecto de días previos, encadena cuatro jornadas consecutivas en dígitos negativos. En cuanto a la volatilidad de los últimos días, es de 2,41%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (11,29%), lo que indica que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo esperado.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.