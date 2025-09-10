México

¿Habrá clases este viernes 12 de septiembre? La SEP responde

La Secretaría de Educación Pública informó que habrá un día en que las actividades académicas serán suspendidas

Por Omar Martínez

La SEP aclaró si habrá
La SEP aclaró si habrá clases este viernes 12 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si este viernes 12 de septiembre habrá clases para estudiantes de esta dependencia capitalina.

Lo anterior debido a la duda entre distintos padres de familia, así como estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, que se preguntan si habrá clases.

Cabe destacar que esto también aplica para alumnas y alumnos de algunas escuelas de nivel medio superior, como bachilleratos y preparatorias, ya que se rigen por el calendario oficial de la SEP.

Estas dudas entre padres de familia y estudiantes de educación básica y media superior son debidas a que la siguiente semana no habrá clases el 16 de septiembre, por lo que se preguntan si habrá un puente vacacional o la comunidad estudiantil deberá asistir.

La duda es debido a
La duda es debido a las festividades patrias que se llevarán a cabo en todo el país. Crédito: Cuartoscuro.

Ante esto, además de la información proporcionada por la SEP, se consultó el calendario oficial de esta dependencia federal para saber si las clases serán suspendidas este viernes 12 de septiembre o no.

De acuerdo con lo anunciado por la SEP, este viernes 12 de septiembre sí habrá clases para alumnas y alumnos de esta dependencia federal.

Por lo tanto, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, así como de nivel medio superior: bachillerato y preparatoria, incorporados a esta dependencia federal.

Asimismo, no habrá algún puente vacacional y las alumnas y alumnos asistirán con normalidad a clases este viernes 12 de septiembre, de acuerdo con lo notificado por la SEP y su calendario oficial.

Suspensión de clases por fiestas patrias: ¿Cuándo será?

Cabe destacar que la SEP precisó que habrá un día en que las clases sí serán suspendidas por las próximas fiestas patrias.

De acuerdo con la dependencia federal, será el martes 16 de septiembre cuando las clases sean suspendidas para todos los estudiantes de nivel básico de la SEP.

Esto debido a las festividades patrias que se llevarán a cabo en todo el país. En tanto, el lunes 15 de septiembre sí habrá clases para todos los planteles de la SEP, debido a que se llevarán a cabo ceremonias oficiales, kermés, festividades por motivo de la conmemoración del Grito de Independencia en el país.

Calendario oficial de la Secretaría
Calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública. Foto: Secretaría de Educación Pública.

Por lo tanto, no habrá un puente vacacional programado y únicamente el martes 16 de septiembre será la única fecha en la que los estudiantes no asistirán a clases por suspensiones de actividades académicas.

Será el único día de la otra semana donde las clases serán suspendidas a nivel nacional para todos los estudiantes de nivel básico.

