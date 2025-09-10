Guana se corona de nuevo como líder en ‘La Casa de los Famosos México’ tras una final de infarto

Guana gana el reto de liderazgo dentro de la casa. Foto: (Televisa Univisión)

Desde la salida de Facundo, el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2025, la dinámica dentro del reality no ha parado de intensificarse. La tensión y la estrategia han dominado cada rincón de la casa, desde las pruebas preliminares del reto del Líder hasta la misteriosa Moneda del Destino, la cual provocó el cierre del Cuarto Noche, un giro inesperado que tomó por sorpresa a varios habitantes.

El pasado lunes, los famosos enfrentaron una de las pruebas más llamativas hasta el momento: el “Lienzo Charro”, una competencia que combinó coordinación, fuerza y estrategia. En esta dinámica, los participantes fueron agrupados en tríos para simular el tradicional montaje de caballo sobre una estructura de madera, ejecutando movimientos específicos con la intención de sumar puntos.

La competencia estuvo reñida, pero tres concursantes lograron destacar por encima del resto: Guana, Aldo De Nigris y Abelito. Estos tres lograron superar la marca impuesta en la prueba y se ganaron el derecho de competir en la gran final por el codiciado título de Líder de la Semana 7.

Guana derrotó a sus adversarios: Aldo y Abelito en la prueba por el liderazgo. Foto: (Televisa Univisión)

Fue durante la gala de este martes 9 de septiembre cuando volvieron a enfrentarse en el jardín, escenario habitual de muchos de los momentos clave de esta temporada. En medio de un ambiente de nerviosismo y emoción, se anunció además que todos los habitantes vivirán ahora en el Cuarto Eclipse, unificando nuevamente a todos los participantes en un solo espacio, lo que añade una capa extra de estrategia y convivencia obligada.

La prueba final del “Lienzo Charro” mantuvo la misma dinámica de la ronda preliminar, pero con una exigencia adicional: tras alcanzar los 200 puntos, los concursantes debían resolver un rompecabezas y tocar una campana para concluir la prueba. El primero en lograrlo correctamente sería coronado como el nuevo Líder.

Con gran habilidad y enfoque, Guana fue quien terminó primero, resolviendo el rompecabezas sin errores y tocando la campana para sellar su triunfo. Este resultado lo convirtió nuevamente en Líder de la semana, consolidando su posición como uno de los jugadores más fuertes y constantes dentro de la casa.

Guana y Shiky compartirán la suite en La Casa de los Famosos México. Foto: (Televisa Univisión)

Tras su victoria, Guana tuvo que tomar una decisión importante: elegir con quién compartiría la suite del Líder. En conversación con los conductores Odalys Ramírez y Diego de Erice, explicó que, aunque deseaba compartir ese espacio con su “hermana del alma” (Dalilah Polanco), consideró que las escaleras para acceder a la suite serían un obstáculo complicado para ella.

Por esa razón, decidió compartir la habitación con Shiky. La reacción no se hizo esperar: el conductor español se emocionó hasta las lágrimas y corrió a abrazar a Guana, mientras el resto de los habitantes les aplaudía con entusiasmo.

Con la casa unificada, nuevos liderazgos definidos y alianzas que empiezan a cambiar, La Casa de los Famosos México sigue demostrando por qué es uno de los realities más intensos y comentados del momento.