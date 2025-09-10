México

Florinda Meza desmiente pelea entre Chespirito y Enrique Segoviano en Acapulco: “Todo lo que aparece en la serie es mentira”

La actriz acusó a los creadores de la bioserie ‘Chespirito: sin querer queriendo’ de presunto daño moral

Por Adriana Castillo

La bioserie de Roberto Gómez
La bioserie de Roberto Gómez Bolaños se estrenó el 5 de junio de 2025 en la plataforma de streaming HBO Max. (Infobae México / Jovani Pérez)

Florinda Meza rompió el silencio sobre la bioserie de Roberto Gómez Bolaños: ‘Chespirito: sin querer queriendo’; expuso supuestas inconsistencias en la historia que fueron justificadas como ficción y aseguró que ´todo lo que aparece es mentira’.

La actriz asistió como invitada especial al programa ‘De Primera Mano’, donde habló con Gustavo Adolfo Infante sobre el contenido de la bioserie de su esposo, los temas que se abordaron y la controversia que se desató en redes derivado de ello.

Los autores de esa serie hicieron mucho daño, los autores de esa serie, el productor e inclusive la productora son responsables de muchos daños”, comenzó.

La serie se enfoca en
La serie se enfoca en la creación y realización de los programas de Chespirito. (Foto: @thedigitalquestioner, Instagram)

Según Florinda Meza, habrían engañado al público desde que se anunció la serie hasta que se publicó, pues en un principio la manejaron como una biografía, pero al final la presentaron como una ficción.

Todo lo que aparece en esa serie es mentira, todo es falso. Por ocho años hicieron creer que se trataba de la biografía de Roberto Gómez Bolaños y dejaron que el público creyera esa idea y que se basaban en el libro también para decir en la presentación en la prensa que era una fantasía”, dijo.

Elenco Chespirito
Elenco Chespirito

Florinda Meza desmiente pelea entre Roberto Gómez Bolaños y Enrique Segoviano en Acapulco

En la charla, la actriz aseguró que Roberto Gómez Bolaños nunca se peleó con Enrique Segoviano, contrario a lo que se presentó en ‘Chespirito: sin querer queriendo’.

“Nunca hubo pleitos, nunca se peleó Enrique Segoviano con Roberto, eran amigos. No pasó nada de eso. Los autores crearon un personaje de ficción, supuestamente yo no estoy en esa serie, pero crearon un personaje de tal manera que toda la gente creyó que era yo”, dijo.

Enrique Segoviano: la pelea a
Enrique Segoviano: la pelea a golpes con Chespirito por Florinda Meza que pasará en el último capítulo (RS)

Cabe recordar que Florinda Meza estuvo comprometida con Enrique Segoviano antes de comenzar una relación amorosa con Chespirito. Este tema se abordó en la serie, aunque se hizo una ficción de una supuesta pelea a golpes entre el productor y el actor.

Por último, la actriz acusó a los creadores de la serie de presunto daño moral.

Es una forma de aventar la piedra y ocultar la mano. Todo eso que hicieron los creadores con todo el dolo del mundo provocó un linchamiento descarnado, mediático, y eso no nada más es inhumano e injusto, es ilegal; es un daño moral, es un daño a mi trayectoria, a mi profesión y eso está prohibido por la ley”, dijo.

Bárbara López interpretó a Margarita
Bárbara López interpretó a Margarita Ruiz en la serie 'Chespirito: Sin Querer Queriendo'. Este seria un personaje inspirado en Florinda Meza. (Televisa / Max)

Y es que Florinda Meza recibió ataques en redes sociales a pesar de que apareció oficialmente en la serie.

“Nada de lo que está en esa serie es verdad. Usar mi vida, mi imagen con el punto de que es un personaje, es con dolo para lucrar. Es mi vida privada, no tengo por qué darle explicaciones a nadie”, añadió.

