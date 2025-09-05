México

Florinda Meza aclara comentario viral sobre los hijos de Chespirito: “Él tenía 7 grandes defectos”

La actriz reapareció tras la controversia que se desató en redes por su historia de amor con Roberto Gómez Bolaños y la bioserie ‘Chespirito: sin querer queriendo’

Por Adriana Castillo

(Infobae éxico / Jovani Pérez)
Florinda Meza se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras el estreno de ‘Chespirito: sin querer queriendo’.

Y es que la serie inspirada en la vida de Roberto Gómez Bolaños desató ataques en contra de la actriz y despertó un gran interés sobre su romance.

Derivado de ello, usuarios de redes sociales viralizaron varias entrevistas en donde los actores hablaron sobre su relación; la que más llamó la atención fue una donde Florinda Meza llamó “7 grandes defectos” a los hijos y exesposa de Chespirito.

Chespirito confesó abiertamente su infidelidad
Chespirito confesó abiertamente su infidelidad con Florinda Meza a su equipo. (X)

Tras el escándalo que se desencadenó, ‘Doña Florinda’ aclaró la verdad detrás de su comentario viral.

“Hasta hay una canción que dice: eres el hombre perfecto, solo tienes un error... esas cosas se dicen de broma, que no han oído esa canción”, dijo en un encuentro con medios.

Elenco de Chespirito sin querer
Elenco de Chespirito sin querer queriendo. (Foto: @thedigitalquestioner, Instagram)

Florinda Meza reacciona a críticas en redes sociales

En ese mismo encuentro con los medios, la actriz compartió su opinión sobre el impacto que ‘Chespirito: sin querer queriendo’ tuvo en los admiradores de su esposo.

“No puedo opinar. Lo que lamento es que se dañara la memoria, el recuerdo y el legado de Roberto. Eso me duele mucho porque yo estoy viva, yo puedo contestar, pero un muerto no puede contestar; me parece hasta ruin, porque además él hizo una gran labor”, dijo.

Por último, reaccionó a las críticas que recibió en redes sociales tras el estreno de la serie.

(IG: @florindamezach1)
“Me dolería si viniera de periódicos importantes, viniendo de quien viene, pues no. Las redes sociales son así, hay jovencitas a quienes les han destruido la vida. La gente que vive a través de las redes es gente que no tiene vida, gente muy vacía, que tiene que vivir a través de la vida de los demás”, aseguró.

Florinda Meza reacciona a comparaciones con Ángela Aguilar

Usuarios de redes sociales compararon a la actriz con la intérprete de ‘Mis amigas las flores’ por su historia de amor con Roberto Gómez Bolaños y ella reaccionó con una referencia a un icónico programa de Chespirito.

(Zurisaddai González/Infobae)
“Señora ¿Usted es pariente de Ángela Aguilar?”, preguntó un usuario de Instagram y Florinda Meza respondió: “¿Y usted es pariente de Los Chifladitos?“.

Los Chifladitos es un programa que Roberto Gómez Bolaños hizo y protagonizó con Rubén Aguirre -también recordado como ‘El Profesor Jirafales’ de ‘El Chavo del 8′- en la década de los 70.

