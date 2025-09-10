México

Facundo hace desplante a la prensa durante su salida de Televisa y desata críticas: “Las hace y no aguanta”

El ex participante de “La Casa de los Famosos México” eligió no dar declaraciones a los medios tras su salida de la televisora

Por Jazmín González

El conductor no quiso dar
El conductor no quiso dar declaraciones fuera de Televisa. (La Casa de los Famosos México / Televisa)

Facundo se convirtió en el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México el pasado 7 de septiembre tras subirse al carrusel con Aarón Mercury.

Su salida causó gran sorpresa en el público, pues era considerado uno de los favoritos para llegar a la final. Sin embargo, sigue presente en las galas del programa, pero todo parece indicar que no está abierto a dar declaraciones a los medios.

Como todos los eliminados, el conductor de “Miembros al aire” ha acudido a algunos programas de espectaculos para compartir su sentir luego de estar más de 30 días aislado. Principalmente, en una entrevista con Marie Claire Harp se sinceró sobre varios aspectos del formato y de sus compañeros, pero no ocurrió lo mismo en un encuentro con la prensa.

El sexto eliminado de La Casa habló del Poder Judicial |crédito: La Casa de los Famosos Mx

Facundo huye de la prensa y desata críticas por su desplante

Después de acudir a sus primeras entrevistas tras ser eliminado de La Casa de los Famosos México, el comediante abandonó las instalaciones de Televisa sin dar declaraciones.

Al exterior de la televisora, se encontraba un grupo de reporteros esperando a que compartiera sus primeras impresiones tras reintegrarse al “mundo real”, pero nada de eso pasó.

Abordo de su camioneta, Facundo abandonó el lugar y solo se detuvo para tomarse una fotografía con un seguidor, momento que aprovecharon los medios para lanzar preguntas al aire.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El ex habitante aseguró que no podía emitir declaraciones y se limitó a responder “bien”, ante la pregunta sobre cómo se la había pasado a lo largo de más de 40 días aislado; como era de esperarse, el momento se volvió viral y desató una ola de críticas.

Seguidores reaccionan al “desplante” de Facundo a la prensa

Debido a que algunos de los habitantes aprovechan la presencia de los medios para aclarar varias de las polémicas que desató su participación en el reality show, la actitud de Facundo fue interpretada como un desplante.

Mientras que varios internautas mencionaron que en sus entrevistas se había mostrado “ardido” por salir semanas antes que algunos de sus compañeros, como Aarón Mercury, Aldo de Nigris, Alexis Ayala y Mar Contreras, con quienes no tuvo buena química .

Facundo es el sexto eliminado
Facundo es el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México. (La Casa de los Famosos México, YouTube)

“Ya ni lo pelen, anda muy ardido", “Pobre Facundo. No soportó salir en esta semana, creyó que llegaría a la final”, “Haciéndose el famoso”, “Pobre ardido” y “Ya ni lo pelen, sin prensa a ver qué hace”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video publicado por “Eden Dorantes”.

