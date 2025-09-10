México

Explosión en Santa Martha: captan a personas huyendo del accidente con una pipa de gas

El accidente dejó 57 heridos por quemaduras y varios vehículos afectados

Por Mariana L. Martínez

Guardar
La onda de calor y
La onda de calor y la llamarada se expandieron al menos 10 metros. CRÉDITO: SGIRPC_CDMX

La volcadura de una pipa con 49 mil 500 litros de gas LP en la colonia Ermita Zaragoza, dentro de la alcaldía Iztapalapa, desencadenó una explosión que dejó 57 personas heridas por quemaduras de segundo y tercer grado, de igual forma, afectó a por lo menos 18 vehículos y una motoneta.

El incidente, ocurrido la tarde del 10 de septiembre en las inmediaciones del puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza, movilizó a los servicios de emergencia y obligó a implementar medidas de seguridad en la zona, además de que la estación del metro Santa Martha de la Línea A no está brindando servicio.

La onda expansiva de calor se extendió varios metros hacia alrededor, en uno de los videos posteriores al accidente, se captó a personas que trataban de alejarse de las llamas y el flamazo.

El accidente se produjo sobre la carretera México-Puebla. Crédito: X/MrElDiablo8

En la grabación, se vio a los transeúntes corriendo para ponerse a salvo, incluso una vendedora estaba tratando de recoger su puesto ambulante.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Venegas, detalló que la causa del incendio fue la volcadura de la pipa que transportaba gas LP. Según la funcionaria, hasta el momento no se han registrado víctimas mortales.

En el accidente estuvieron involucrados tres tráilers y dos vehículos particulares.

FOTO: GOBIERNO DE
FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

“A las 14:20, una pipa de gas LP de 49 mil litros sufrió una volcadura, esto quedará determinado como origen del problema y a partir de la volcadura tuvo un impacto de explosiones que generaron una onda expansiva que tuvo como resultado 57 personas lesionadas y trasladadas a diferentes hospitales. Este lamentable accidente también ha implicado la participación de 18 vehículos afectados, 19 de las personas que fueron trasladadas están graves y tenemos un conjunto de envíos por diversas vías cóndores, también ambulancias y todo el equipo de emergencia que llegó“, mencionó Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la CDMX.

Actualmente, la pipa de combustible está al 30 por ciento de su capacidad, 20 mil litros. El vehículo de transporte de gas LP tiene una falla en la línea de distribución, por ello se realiza la quema controlada de combustible para que el gas vapor pueda salir y controlar la fuga.

Traslado de 57 heridos por explosión de pipa en Santa Martha

Derivado de la volcadura de
Derivado de la volcadura de una pipa en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, se registró una explosión en la zona que FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que 19 personas tienen lesiones graves derivadas de este accidente.

Algunos heridos se trasladaron hospital regional Juan ramón de la fuente; nueve más al Hospital Emiliano Zapata; 15 personas al IMSS de Los Reyes, La Paz; un lesionado en el ISSSTE Zaragoza, 15 al Hospital Morelos del ISSSTE y un herido al Hospital Rubén Leñero.

Temas Relacionados

Santa MarthaZaragozamexico-noticias

Más Noticias

Sinaloa reporta aumento de empleos formales durante el mes de agosto

La entidad sumó más de 10 mil nuevos puestos de trabajo respecto a julio, de acuerdo a la Secretaría de Economía del Gobierno de Sinaloa

Sinaloa reporta aumento de empleos

Clara Brugada confirma 57 heridos, 19 de ellos graves tras explosión de pipa de gas en Puente de La Concordia

La zona continúa acordonada por maniobras de enfriamiento

Clara Brugada confirma 57 heridos,

México tiene más de 4 millones de personas con analfabetismo: la SEP busca reducir la cifra en 2026

Programas innovadores y apoyos locales están cambiando la vida de quienes aprenden a leer y escribir en zonas vulnerables

México tiene más de 4

Esta es la “maldición” que Gabriel Milito, entrenador de Chivas, quiere romper contra el América

Siete técnicos fallaron antes que él y una derrota podría acelerar decisiones en la cúpula rojiblanca

Esta es la “maldición” que

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes la tarde de hoy 10 de septiembre

Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: fans del programa señalan supuesto fraude en la prueba del líder

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Crisis, restos humanos y el

Crisis, restos humanos y el secuestro de Ramón Valencia cancelan fiestas patrias en Coxquihui, Veracruz

Fiscalía de Sinaloa ya investiga el asesinato de reo en penal de Ahome

Capturan a tres integrantes de La Unión Tepito presuntamente dedicados a la venta de droga y extorsiones en CDMX

Atacan a balazos al secretario de Seguridad de Amozoc, Puebla: también es teniente de navío de la Marina

Declaran culpable al exgobernador de Nayarit por falsificación de documentos; continuará proceso por lavado de dinero

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes la tarde de hoy 10 de septiembre

Cuál es el boleto más barato para ver a Shakira en su último concierto del Estadio GNP Seguros

Muere don Lupe Chávez, mánager de Grupo Pesado e impulsor del género norteño en Tampico

Facundo hace desplante a la prensa durante su salida de Televisa y desata críticas: “Las hace y no aguanta”

Fans acusan a Guana de tramposo y exigen a la producción que se cancele su liderazgo

DEPORTES

Esta es la “maldición” que

Esta es la “maldición” que Gabriel Milito, entrenador de Chivas, quiere romper contra el América

Canelo Álvarez confiesa su experiencia haciendo sparring al lado de Boots Ennis previo a su pelea contra Crawford

¿Qué sigue para la Selección Mexicana tras empatar contra Japón y Corea del Sur?

Canelo Álvarez revela si compraría al Atlas: “Soy un hombre de negocios”

Chinguamiga sorprende a sus fans tras aparecer en la previa del México vs Corea del Sur