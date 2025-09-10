Explosión en Santa Martha: captan a personas huyendo del accidente con una pipa de gas

La onda de calor y la llamarada se expandieron al menos 10 metros. CRÉDITO: SGIRPC_CDMX

La volcadura de una pipa con 49 mil 500 litros de gas LP en la colonia Ermita Zaragoza, dentro de la alcaldía Iztapalapa, desencadenó una explosión que dejó 57 personas heridas por quemaduras de segundo y tercer grado, de igual forma, afectó a por lo menos 18 vehículos y una motoneta.

El incidente, ocurrido la tarde del 10 de septiembre en las inmediaciones del puente de la Concordia y la calzada Ignacio Zaragoza, movilizó a los servicios de emergencia y obligó a implementar medidas de seguridad en la zona, además de que la estación del metro Santa Martha de la Línea A no está brindando servicio.

La onda expansiva de calor se extendió varios metros hacia alrededor, en uno de los videos posteriores al accidente, se captó a personas que trataban de alejarse de las llamas y el flamazo.

El accidente se produjo sobre la carretera México-Puebla. Crédito: X/MrElDiablo8

En la grabación, se vio a los transeúntes corriendo para ponerse a salvo, incluso una vendedora estaba tratando de recoger su puesto ambulante.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Venegas, detalló que la causa del incendio fue la volcadura de la pipa que transportaba gas LP. Según la funcionaria, hasta el momento no se han registrado víctimas mortales.

En el accidente estuvieron involucrados tres tráilers y dos vehículos particulares.

FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

“A las 14:20, una pipa de gas LP de 49 mil litros sufrió una volcadura, esto quedará determinado como origen del problema y a partir de la volcadura tuvo un impacto de explosiones que generaron una onda expansiva que tuvo como resultado 57 personas lesionadas y trasladadas a diferentes hospitales. Este lamentable accidente también ha implicado la participación de 18 vehículos afectados, 19 de las personas que fueron trasladadas están graves y tenemos un conjunto de envíos por diversas vías cóndores, también ambulancias y todo el equipo de emergencia que llegó“, mencionó Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la CDMX.

Actualmente, la pipa de combustible está al 30 por ciento de su capacidad, 20 mil litros. El vehículo de transporte de gas LP tiene una falla en la línea de distribución, por ello se realiza la quema controlada de combustible para que el gas vapor pueda salir y controlar la fuga.

Traslado de 57 heridos por explosión de pipa en Santa Martha

Derivado de la volcadura de una pipa en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, se registró una explosión en la zona que FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que 19 personas tienen lesiones graves derivadas de este accidente.

Algunos heridos se trasladaron hospital regional Juan ramón de la fuente; nueve más al Hospital Emiliano Zapata; 15 personas al IMSS de Los Reyes, La Paz; un lesionado en el ISSSTE Zaragoza, 15 al Hospital Morelos del ISSSTE y un herido al Hospital Rubén Leñero.