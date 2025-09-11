En imágenes: la tragedia, los daños y la respuesta al estallido de una pipa de gas en el Puente de la Concordia

CIUDAD DE MÉXICO, 10DICIEMBRE2025.- Un bombero de la capital intenta enfriar el contenedor de la pipa de gas que se volcó la tarde de este miércoles. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

El 10 de septiembre, poco después de las 14:00 horas, una pipa cargada con cerca de 50 mil litros de gas volcó bajo el Puente de la Concordia, en la calzada Ignacio Zaragoza de Iztapalapa, en la Ciudad de México.

La explosión originada tras el accidente desencadenó una onda expansiva que impactó a automovilistas, peatones, usuarios del transporte público y comerciantes de la zona.

CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBRE2025.- Bomberos de la capital apagan el fuego que derivó de la voladura de una pipa, que ocasionó más de 50 heridos. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

En el lugar, la detonación generó una nube de humo blanco y llamas de gran altura visibles desde distintos puntos del oriente capitalino. El fuego alcanzó al menos 18 vehículos y una motoneta, varios de ellos quedaron totalmente calcinados sobre el asfalto, y se extendió por un radio de al menos diez metros.

Bomberos y cuerpos de emergencia trabajaron durante horas para enfriar el contenedor de la pipa y evitar una nueva detonación. La calzada se cubrió de restos metálicos, cristales destruidos y partes de vehículos dañados por el calor.

A man walks nex to the charred remains of a trailer, one of the vehicles damaged in a gas tanker explosion on Ignacio Zaragoza Avenue, where multiple individuals sustained burn injuries after the tanker overturned, in Mexico City, Mexico, September 10, 2025. REUTERS/Quetzalli Blanco

La labor de rescate incluyó el despliegue de ambulancias, paramédicos, militares y voluntarios que auxiliaron a los heridos en plena vía.

Los equipos de Protección Civil acordonaron el área, mientras bomberos y rescatistas atendían a personas con quemaduras y cortaduras, las cuales iban desde lesiones menores hasta afectaciones severas en la piel y la ropa. Varios pacientes fueron trasladados por vía aérea debido a la gravedad de sus lesiones. Algunas víctimas recibieron atención inmediata sobre la banqueta y el asfalto, en medio de la conmoción por la fuerza de la explosión.

CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBRE2025.- Un elemento de protección civil contacta por teléfono a los familiares de Ana, estudiante de la UNAM que resultó lesionada por la volcadura de una pipa de gas en Iztapalapa. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

La explosión alcanzó a transeúntes y automovilistas. Entre las personas afectadas se encontraba una vendedora que intentaba recoger su puesto cuando inició el siniestro, así como familias y trabajadores de la zona. Las fotografías evidencian la evacuación urgente, el apoyo espontáneo entre víctimas, la atención de paramédicos y las escenas de familiares a la espera de noticias afuera de hospitales.

Durante el operativo, la Cruz Roja Mexicana desplegó 13 ambulancias, algunas equipadas para terapia intensiva, y decenas de paramédicos distribuyeron a los heridos entre diversos hospitales de la ciudad: Hospital Juan Ramón de la Fuente, Hospital General Ignacio Zaragoza, Clínica del ISSSTE Morelos, entre otros. Las edades de los lesionados van desde un año hasta 60 años.

CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBTE2025.- Daños tras la explosión de una pipa de gas en el bajo puente de Puente de la Concordia y Calzada Zaragoza que dejó como saldo más de cincuenta personas lesionadas y decenas de autos calcinados. FOTO: AGENCIA CUARTOSCURO.COM

A consecuencia de la explosión, los servicios de Metro y Trolebús resultaron temporalmente suspendidos, generando congestión y caos en el tránsito. Residentes de colonias cercanas y usuarios del transporte público lograron observar desde espacios elevados la magnitud de los daños y la labor de los cuerpos de rescate.

El ambiente en la zona mezclaba el trabajo ininterrumpido de bomberos rociando agua al tanque aún caliente de la pipa, ambulancias desplazándose por la avenida y personas que, pese a la emergencia, trataban de comunicarse o localizar a conocidos. En hospitales, familiares esperaban informes, mientras vecinos llegaron con café, pan y apoyo a quienes aguardaban respuesta sobre el estado de los heridos.

Mexican firefighters extinguish the flames of a gas truck that exploded in Mexico City on September 10, 2025. Nearly 60 people were wounded, 19 gravely, when a gas truck exploded in Mexico City on September 10, 2025, causing widespread damage, municipal officials said. (Photo by Valentina ALPIDE / AFP)

Para las 22;30 horas el saldo oficial se elevó a cuatro personas fallecidas y 90 heridas. El lugar quedó marcado por autos destruidos, escombros y un fuerte olor a combustible, junto con una presencia constante de equipos de seguridad y limpieza.

CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBRE2025.- Derivado de la volcadura de una pipa en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, se registró una explosión en la zona que provocó que varios vehículos quedarán calcinados, con saldo de 18 personas con severas quemaduras. FOTO: AGENCIA CUARTOSCURO.COM

CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBTE2025.- Daños tras la explosión de una pipa de gas en el bajo puente de Puente de la Concordia y Calzada Zaragoza que dejó como saldo más de cincuenta personas lesionadas y decenas de autos calcinados. FOTO: AGENCIA CUARTOSCURO.COM

CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBRE2025.- Bomberos de la capital apagan el fuego que derivó de la voladura de una pipa, que ocasionó más de 50 heridos. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBRE2025.- Peritos de la FGJCDMX revisan uno de los vehículos que quedaron calcinados luego de la volcadura de una pipa de gas. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

CIUDAD DE MÉXICO, 10SEPTIEMBTE2025.- Daños tras la explosión de una pipa de gas en el bajo puente de Puente de la Concordia y Calzada Zaragoza que dejó como saldo más de cincuenta personas lesionadas y decenas de autos calcinados. FOTO: AGENCIA CUARTOSCURO.COM

Bomberos mexicanos extinguen las llamas de un camión cisterna que explotó en la Ciudad de México el 10 de septiembre de 2025. Casi 60 personas resultaron heridas, 19 de ellas de gravedad, cuando un camión cisterna explotó en la Ciudad de México el 10 de septiembre de 2025, causando daños generalizados, informaron las autoridades municipales. (Foto de Valentina ALPIDE / AFP)

Bomberos mexicanos extinguen las llamas de un camión cisterna que explotó en la Ciudad de México el 10 de septiembre de 2025. Casi 60 personas resultaron heridas, 19 de ellas de gravedad, cuando un camión cisterna explotó en la Ciudad de México el 10 de septiembre de 2025, causando daños generalizados, informaron las autoridades municipales. (Foto de Valentina ALPIDE / AFP)

Carros calcinados. (Photo by Valentina ALPIDE / AFP)

Bomberos mexicanos extinguen las llamas de un camión cisterna que explotó en la Ciudad de México el 10 de septiembre de 2025. Casi 60 personas resultaron heridas, 19 de ellas de gravedad, cuando un camión cisterna explotó en la Ciudad de México el 10 de septiembre de 2025, causando daños generalizados, informaron las autoridades municipales. (Foto de Valentina ALPIDE / AFP)

Bomberos de la capital intentan enfriar la pipa de gas que se volcó está tarde en Iztapalapa. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

La pipa de gas volcó y explotó hacia las 14:20 horas, el saldo es de 57 heridos, 19 de ellos de gravedad CRÉDITO: @JefeVulcanoCova/X

Foto: GN

Fuego visto desde la distancia. (Redes sociales)

Personal de emergencia en la zona. FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

Vista desde otro puente.. FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

Derivado de la volcadura de una pipa en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, se registró una explosión en la zona que FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

Derivado de la volcadura de una pipa en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, se registró una explosión. FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

Derivado de la volcadura de una pipa en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, se registró una explosión. FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

Crédito: X, JefeVulcanoCova

Derivado de la volcadura de una pipa en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, se registró una explosión en la zona que FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO.COM

Fuerte explosión en el barrio San Miguel Teotongo, en la alcaldía Iztapalapa. Comerciantes huyen de la escena. Créditos: X/ADN40

A drone view shows emergency personnel working at the site of a gas tanker explosion on Ignacio Zaragoza Avenue, where multiple individuals sustained burn injuries after the vehicle overturned, in Mexico City, Mexico September 10, 2025. REUTERS/Alberto Fajardo

A drone view shows firefighters cooling off the charred remains of a trailer, one of the vehicles damaged in a gas tanker explosion on Ignacio Zaragoza Avenue, where multiple individuals sustained burn injuries after the tanker overturned, in Mexico City, Mexico, September 10, 2025. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

A drone view shows emergency personnel working at the site of a gas tanker explosion on Ignacio Zaragoza Avenue, where multiple individuals sustained burn injuries after the vehicle overturned, in Mexico City, Mexico September 10, 2025. REUTERS/Alberto Fajardo

A drone view shows emergency personnel working at the site of a gas tanker explosion on Ignacio Zaragoza Avenue, where multiple individuals sustained burn injuries after the vehicle overturned, in Mexico City, Mexico September 10, 2025. REUTERS/Alberto Fajardo