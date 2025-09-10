México

Dalilah Polanco es regañada fuertemente por la autoridad de La Casa de los Famosos México

La actriz fue reprendida al incumplir una de las reglas del reality show mientras atraviesa un proceso de recuperación por lesiones tras un accidente dentro de la casa

Por Luis Angel H Mora

Guardar
Fans de la actriz manifestaron
Fans de la actriz manifestaron su desacuerdo con la producción de La Casa de los Famosos México. Crédito: La Casa de los Famosos

Dalilah Polanco vive momentos intensos en La Casa de los Famosos México luego de haber sido amonestada por la Jefa del reality tras cometer una infracción relacionada con el equipo de grabación y tras presentar un estado delicado de salud, a raíz de una caída.

La actriz y comediante, quien se encontraba en el área del tocador, guardó un pañuelo desechable en la bolsa de su micrófono, algo que está prohibido según las reglas de la producción.

Esta situación llevó a que la máxima autoridad del show le indicara de manera firme la importancia de no alterar el funcionamiento del objeto que graba las conversaciones de los participantes las 24 horas.

La escena se desarrolló mientras la propia Dalilah Polanco conversaba sobre el malestar ocasionado por un escurrimiento nasal, razón que la llevó a tomar la decisión de almacenar el pañuelo en ese lugar.

Dalilah Polanco rompió en llanto
Dalilah Polanco rompió en llanto al recordar su relación con sus padres. (Vix)

La Jefa le recordó que ningún objeto debe depositarse en el espacio del micrófono porque podría interferir con el sistema que permite registrar todo lo que ocurre en el interior de la casa, una advertencia que sirve de precedente para el resto de los habitantes del reality.

La participación de la actriz ha estado marcada también por su regreso a la competencia después de un accidente que le provocó lesiones físicas. La audiencia y sus compañeros atestiguaron su reincorporación a La Casa de los Famosos México 2025 usando férula, muleta y hielo para aliviar su pierna y mano afectadas.

Pese a la dificultad que implica su condición, Dalilah Polanco dejó claro su espíritu de perseverancia y confirmó su intención de continuar compitiendo.

Al explicar las causas de su estado físico, la concursante relató que las caídas algunas veces se deben a problemas con el oído y expresó que, aunque los golpes resultaron más severos de lo que pensaba, se mantiene decidida a no abandonar la competencia.

Dalilah Polanco en La Casa
Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México. (ViX)

Bajo valoración médica, se le diagnosticaron fisuras y se estimó un periodo de recuperación de seis semanas. “La rodilla la puedo apoyar”, compartió, subrayando la gravedad de las lesiones sufridas, que también abarcaron la mano y el pie.

La artista comentó que el dolor persiste y mencionó que acciones cotidianas como cubrirse con una cobija o cambiar de posición durante la noche se han vuelto complicadas.

Con sentido del humor, Dalilah Polanco también narró lo difícil que fue recibir ayuda por parte de Aldo de Nigris, al referirse al momento en el que necesitó apoyo para moverse dentro de la casa.

Dalilah Polanco es la última mujer que quedaba del llamado “Cuarto Día”, el cual ya no existe debido que uno de los cuartos se cerró y el restante ahora se llama “Cuarto Eclipse”.

Dalilah Polanco

