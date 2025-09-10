Critican a Jezzini por “jugar” con la salud mental y fingir desaparición

El influencer sacó una canción después de borrar todo su contenido en redes. CRÉDITO: zzzzzzzzzzzini

Después de haber borrado todo su contenido y tras el supuesto mensaje de su hermano, Jezzini regresó en Venga la Alegría, pero ahora usando una peluca negra con un corte diferente, haciendo ciertos gestos y como cantante, además de que usa el alter ego de Zini.

El influencer dijo haber recibido algún tipo de revelación durante la sesión de hipnosis a la que se sometió. Cabe señalar que eso fue lo último que le dijo a sus fans antes de eliminar fotos, videos y TikToks. Además, es posible que se sume a un reality próximamente.

La transformación no se limitó a su presencia mediática. En sus redes sociales, el ahora cantante compartió detalles sobre su nuevo proyecto artístico. En una de sus publicaciones, escribió: “Bienvenidos a mi Big Bang”, acompañando el mensaje con fotografías en blanco y negro que reflejan su nueva faceta. Además, en una historia de Instagram, profundizó sobre el significado personal de su primer sencillo: “Hacer esta canción me salvó del caos en mi cabeza. Y le quise hacer un video. Un homenaje. Dirigido por mi mamá”.

Muchos seguidores y gente que conoce su contenido ya habían mencionado que quizá era una estrategia para anunciar algún proyecto; sin embargo, ahora Jezzini es criticado por haber permitido que la gente creyera que había tenido un brote psicótico. En su momento, hubo quienes consideraron que estaba desaparecido.

Ahora soy Zinni. Hace unas semanas me fui a hipnotizar, estoy nervioso. Me fui a hipnotizar para dejar de (consumir), cuando estaba en un punto máximo de relajación, una voz me dijo: ‘Zinni, despierta, atrévete a hacer todo lo que siempre quisiste hacer’”

Tanto la salud mental como la desaparición forzada son temas que, a juicio de muchas personas, no se deberían haber usado como impulso para un proyecto.

Entre comentarios Jezzini está siendo duramente juzgado. El trasfondo de esta metamorfosis ha sido motivo de controversia. La desaparición de Jezzini, que se extendió desde mediados de agosto, fue percibida inicialmente como un posible caso de riesgo para su salud mental, especialmente porque dejó una carta que alimentó la preocupación entre sus seguidores.

Posteriormente, al conocerse que todo formaba parte de una estrategia planeada, surgieron críticas en redes sociales por considerar que trivializó un tema sensible como la desaparición de personas en México. Numerosos usuarios expresaron su descontento, señalando que la acción fue irresponsable y que “jugó con un tema delicado como la desaparición en México”,