México

Clima hoy en México: temperaturas para Monterrey este 10 de septiembre

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 10 de septiembre, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en Monterrey.

La probabilidad de lluvia para este miércoles en Monterrey es de 63% durante el día y del 55% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 76% en el transcurso del día y del 51% en el curso de la noche.

En cuanto a la temperatura se prevé un máximo de 30 grados y un mínimo de 20 grados en esta región. Los rayos ultravioleta se pronostica alcanzarán un nivel de hasta 7.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 30 kilómetros por hora en el día y los 26 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Monterrey (Imagen ilustrativa Infobae)

La sequía de Monterrey

La mejor temporada para visitar la capital regia es de enero a agosto y de octubre a diciembre, temporada en la que se registra un clima cálido o caluroso, donde apenas hay lluvias y con temperaturas que van de los 27 a 35 grados.

Debido a que en el verano las temperaturas son extremadamente altas, la capital vive una sequía que llega a su nivel más alto entre julio o agosto, un tiempo que también es conocida como “canícula”.

En contraste, la época de lluvia comienza en el otoño, siendo septiembre el mes con más precipitaciones, sin embargo, ha habido ocasiones en las que han ocurrido tormentas que dejan severas inundaciones entre abril y junio. En enero, el mes más frío, el termómetro desciende a una media de 14 grados aunque el “día más frío” usualmente se registra en febrero.

Según las marcas, la temperatura mínima registrada en la historia de la ciudad fue la de 1983, cuando el termómetro bajó a -7.5 grados, mientras que la última nevada cayó en diciembre de 2004; en contraste, el día con la temperatura más alta se registró el 24 de abril de 1958, cuando se alcanzaron los 48 grados.

Entre julio y agosto Monterrey
Entre julio y agosto Monterrey vive una fuerte época de sequía. (Cuartoscuro)

Cuál es el clima en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha convertido en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diferentes al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas oscilen los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

El tiempo promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático el país sufrirá en un futuro un descenso de las precipitaciones anuales y un incremento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una alza en el número de contingencias ambientales en las principales metrópolis como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaMonterreyNuevo Leónmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Spotify México: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Desde podcasts de terror y ficción hasta temas de negocios, estas son las producciones que han conquistado al público mexicano en Spotify

Spotify México: Estos son los

Conoce el ranking de lo más visto en la plataforma de Disney+ México para engancharse hoy mismo

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Conoce el ranking de lo

Vinculan a proceso a cinco presuntos miembros del CJNG en Edomex acusados de triple homicidio

Las averiguaciones de las autoridades siguen una línea sobre pugnas por la venta de drogas

Vinculan a proceso a cinco

El mejor ejercicio para revertir los signos del envejecimiento

A pesar de que cualquier actividad física brinda beneficios, existe una que es vital con el paso de la edad

El mejor ejercicio para revertir

Este es el ejercicio que Canelo Álvarez hace para evitar ser noqueado en el ring ante Crawford

El tapatío se prepara para defender sus títulos unificados ante el “Bud”

Este es el ejercicio que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vinculan a proceso a cinco

Vinculan a proceso a cinco presuntos miembros del CJNG en Edomex acusados de triple homicidio

Dan hasta 32 años de prisión a cinco integrantes de la Familia Michoacana por uso de uniformes oficiales y armas

Caen dos integrantes de Los Chapitos en Mazatlán, Sinaloa, tras ataque contra la Guardia Nacional

Por qué Adán Augusto López no ha sido citado para declarar sobre el tema de La Barredora: esto dijo Gertz Manero

Amenazan al cantante Junior H con narcomantas firmadas por el CJNG en Tijuana

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris, Abelito y ‘El Guana’ compiten por el liderazgo la noche de hoy 9 de septiembre

Spotify México: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Conoce el ranking de lo más visto en la plataforma de Disney+ México para engancharse hoy mismo

Erik Rubín, ex de Andrea Legarreta, es captado con una misteriosa mujer a dos años de su divorcio

La película más reproducida en Google México HOY

DEPORTES

Este es el ejercicio que

Este es el ejercicio que Canelo Álvarez hace para evitar ser noqueado en el ring ante Crawford

Amargo debut para Faby Apache en NXT, quedó eliminada del torneo por el campeonato Speed

Ex rival de Juan Manuel Márquez asegura que Crawford aplastará a Canelo Álvarez : “Ni siquiera va a ser una pelea justa”

México vs Corea del Sur EN VIVO: minuto a minuto se empata el encuentro con gol de Heung Min Son

Eddy Reynoso se rinde ante Canelo Álvarez previo a su pelea contra Crawford: “Es algo muy difícil de superar”