Usuarios estallan contra comerciante de Tepito por aprovecharse de influencer extranjero que compró sus mochilas

El creador de contenido quiso ayudar con la compra de mochilas en Tepito, pero usuarios lo advirtieron sobre un intento de abuso. (TikTok / @alexserrano.1)

El influencer estadounidense radicado en México, Alex Serrano, ha vuelto a generar conversación en redes sociales tras publicar un nuevo video en el que visita Tepito para apoyar a un vendedor ambulante de mochilas.

Conocido por sus acciones solidarias hacia trabajadores informales en la Ciudad de México, el influencer estadounidense suele comprar grandes cantidades de productos que después reparte entre peatones y vecinos de la zona.

En esta ocasión, el creador de contenido decidió invertir 10 mil pesos en negocios locales, y en su recorrido adquirió mochilas por un valor de 3 mil pesos en un puesto callejero. Durante la interacción, el vendedor mostró entusiasmo y buen humor, negociando de manera directa con el tiktoker, lo que generó un ambiente positivo en la grabación.

Sin embargo, en medio de la transacción surgió un detalle que no pasó desapercibido. Cuando Serrano preguntó al comerciante el precio de una mochila, este respondió con seguridad que costaba 350 pesos. Antes de que pudiera terminar de responder, una mujer —quien aparentemente grababa el video— corrigió diciendo que el precio real era de 250 pesos.

El rostro de sorpresa del vendedor quedó captado en el clip, lo que desató una ola de críticas hacia su conducta. Finalmente, se acordó la entrega de 10 mochilas, pero el episodio encendió el debate sobre la honestidad de algunos comerciantes que interactúan con el influencer.

El gesto solidario del creador al comprar mochilas en Tepito derivó en acusaciones contra el vendedor por cobrar de más. (TikTok / @alexserrano.1)

Los comentarios en TikTok e Instagram no se hicieron esperar. Varios usuarios calificaron la actitud del vendedor como un intento de abuso hacia Serrano, quien suele realizar estas compras con la intención de apoyar, no de ser estafado.

Entre los mensajes destacados se leen: “Alex ya no debería ayudar a nadie, la gente es muy aprovechada”, “No hay necesidad de querer chingar, menos a alguien que busca hacer una buena acción” y “Estos videos nos enseñan con quién nunca comprar”.

Otros, en cambio, defendieron la compleja situación económica de los vendedores ambulantes y señalaron que este tipo de errores pueden ocurrir en mercados informales.

(Instagram/alexserrano1)

La situación fue comparada con el caso de “Lady Bonice”, ocurrido en mayo pasado, cuando Serrano fue criticado por haber pagado de más a una vendedora de congeladas que no le entregó la cantidad completa de producto. Aquella experiencia generó un debate similar sobre el riesgo de que comerciantes intenten aprovecharse de la generosidad del influencer.

Un usuario en Instagram resumió el sentir de muchos: “Lo irónico es que quienes buscan abusar siempre terminan mal. La avaricia nunca lleva a nada bueno”.

Un video del influencer extranjero, Alex Serrano, se encuentra de nuevo siendo objeto de críticas por la interacción que tuvo con un vendedor ambulante Crédito: TikTok / @alexserrano.1

Pese a las críticas, Serrano sigue siendo reconocido como una figura que impulsa la visibilidad de los vendedores informales y que, con sus videos, expone tanto la solidaridad como las carencias que forman parte de la economía en México. El caso de Tepito reaviva el debate sobre si estas prácticas benefician a los trabajadores o, por el contrario, evidencian las tensiones que existen en torno a la informalidad.