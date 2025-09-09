México

Qué se sabe sobre las hijas de Emiliano Aguilar que destapó Pepe Aguilar

El rapero enfureció con su padre por revelar que tiene dos hijas y amenazó con revelar más verdades

Por Adriana Castillo

(IG: @emiliano_aguilar.t // YT: Pepe
(IG: @emiliano_aguilar.t // YT: Pepe Garza)

Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar -primogénito fruto de su matrimonio con Carmen Treviño- continúan envueltos en controversia por una disputa familiar.

Todo comenzó cuando el patriarca de la dinastía Aguilar reveló que Carmen Treviño le dejó ‘la casa vacía’ cuando se separaron hace aproximadamente 30 años. Y es que Emiliano Aguilar consideró esta declaración como una falta de respeto hacia su madre y comenzó a lanzar indirectas tanto para su padre como para su hermana Ángela Aguilar.

El cantante aseguró que apoya a su hijo a la distancia YT: Pepe Garza

La situación no paró ahí, pues la familia Aguilar respondió con una mofa contra Emiliano Aguilar, así como una entrevista en donde Pepe Aguilar reveló que su primogénito no tiene una hija, sino dos.

“Yo no hablo con Emiliano porque él no quiere, no me ha hablado en dos años; no conozco a mis nietas, es más, no sabía que tenía otra nieta, me acabo de enterar”, declaró Pepe Aguilar en entrevista con Pepe Garza.

La revelación del patriarca de la dinastía Aguilar enfureció a Emiliano, quien confirmó que tiene dos hijas, pero no quería que una de ellas trascendiera al ojo público.

El rapero explotó contra su padre por revelar que tiene dos hijas TikTok: @emilianoaguilaroficial

“No quería que nadie supiera porque no me gusta que esté en los medios, que esté en todos lados. Gracias, papá, por decirlo enfrente de todos. Ni conocer a mi primera hija, pero quieres hablar de mi segunda y eso no está chido. Yo no quería que nadie supiera, pero ahí vas a abrir la bocota”, reclamó el rapero en sus redes.

Emiliano no compartió más información al respecto, pero advirtió que seguirá revelando información sobre su padre tras lo sucedido.

¿Qué se sabe sobre las hijas de Emiliano Aguilar?

El rapero ha procurado mantener su vida amorosa lejos de los reflectores, por lo que se desconoce mucha información sobre sus hijas.

Emiliano junto a una de
Emiliano junto a una de sus hijas. (IG: @emiliano_aguilar.t)

No obstante, se especula que una de ellas se llama como su famosa tía, Ángela, y es fruto de un tórrido romance que el rapero tuvo con una mujer llamada Violeta.

Respecto a la otra, se rumorea que nació en 2022 y llevaría por nombre Aís.

Actualmente, Emiliano se encuentra soltero, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales. Esto después de que fue señalado de presunta infidelidad a la madre de una de sus hijas tras la filtración de unas fotos donde aparece con una misteriosa mujer.

El material desató rumores de presunta infidelidad TikTok: @redd.sauce21

Ahora todo mundo me está funando que soy igual que mi papá, no es justo. No tengo novia, no estoy con ella. Esa morra no sé qué trae. No me van a creer, pero se los juro. Vean los videos, no tengo estos tatuajes (de un lado de la cara) en los videos, es otro tiempo”, dijo.

