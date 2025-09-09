Martha Higareda no invitó a su boda a Luis Fernando Peña ni a Armando Hernández, de ‘Amarte Duele’: así reaccionan

La ausencia de Armando Hernández y Luis Fernando Peña en la boda de Martha Higareda genera especulaciones entre los fans de 'Amarte duele' (IG)

La ausencia de Armando Hernández y Luis Fernando Peña en la boda de Martha Higareda y Lewis Howes el pasado 8 de febrero ha despertado interrogantes entre los seguidores de los protagonistas de la película ‘Amarte duele’, quienes han especulado sobre el estado actual de la relación entre los actores.

La noticia de que ninguno de los dos fue invitado al enlace matrimonial ha generado debate en redes sociales y entre los fanáticos de la cinta romántica mexicana estrenada hace más de dos décadas.

En declaraciones a TVNotas, Armando Hernández confirmó que no recibió invitación para el evento, aunque aseguró que no le dio mayor importancia.

“No fui invitado, pero no lo tomé a mal. Al contrario, me dio mucho gusto y felicidad. Esos eventos son muy importantes e íntimos para las personas. Una cosa son los amigos y otra la familia”, expresó el actor, quien subrayó que su vínculo con Martha Higareda se mantiene cordial pese a la distancia.

Armando Hernández y Luis Fernando Peña confirman que no fueron invitados al enlace de Martha Higareda y Lewis Howes, pero descartan conflictos (Foto: @lewishowes, Instagram)

Hernández explicó que, aunque han compartido numerosos proyectos y se conocen desde hace años, no mantienen un contacto frecuente: “No les voy a mentir con que cada 8 días nos vemos, porque no ha sido así. Sin embargo, respeto lo que ella haya decidido”, afirmó a TVNotas.

El actor también manifestó su alegría por la reciente noticia del embarazo de Higareda, quien espera gemelos junto a Howes. “Siento alegría de que se haya casado y que ahora está embarazada esperando a sus hijos. Lo único que queda, como compañero de trabajo, es celebrar esos triunfos y éxitos de la vida”, declaró Hernández, mostrando su apoyo a la actriz en esta nueva etapa personal.

Sobre la dinámica entre los integrantes de ‘Amarte duele’, Hernández reveló que mantienen comunicación a través de un chat grupal y que tuvo oportunidad de ver a Higareda en el programa ‘¿Quién es la máscara?’ poco antes de la boda, ocasión en la que le deseó lo mejor. “No me sentí mal. A veces en mi familia tampoco me invitan a los eventos. El hecho de que ella no me haya invitado no me ocasiona ningún problema. Siempre le mandaré buena vibra a la distancia”.

Los actores de 'Amarte duele' mantienen una relación cordial pese a la falta de invitación a la boda de Martha Higareda (Instagram: luisfernandop:mx)

Hernández atribuyó la percepción de una supuesta enemistad a la visión del público, que asume que los actores mantienen una convivencia constante.

“Me encanta que la gente sigue pensando que todo lo hacemos juntos. Es bien padre eso, porque al final somos muy buenos amigos. Solo que ya crecimos personal y profesionalmente. Los tiempos no nos permiten tener esa convivencia que quisiéramos. No necesariamente tenemos que vernos diario. Lo que importa es que en cada encuentro lo hagamos con emoción”, explicó el actor.

Por su parte, Luis Fernando Peña también confirmó que no fue invitado a la boda de Martha Higareda. “No, no fui a la boda de ‘Renata’ (Martha Higareda). ¿Cómo quieres que vea que se está casando con otro? Obviamente no...”, declaró el actor.

El elenco de 'Amarte duele' sigue en contacto a través de un chat grupal, aunque la convivencia no es frecuente (Foto: Captura de pantalla)

Peña restó importancia al hecho y aseguró que la amistad con Higareda no se ve afectada por la ausencia en el evento. “La verdad es que no me invitaron, y no pasó nada. Yo entiendo que no siempre vas a estar invitado, y mi relación de amistad con Martha no se va a ir a la basura ni se va a terminar porque no me invitó a su boda. Sería lo más ridículo que yo pudiera hacer”, afirmó entonces.