Las mejores melodías para escuchar en Apple México en cualquier momento y lugar

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público mexicano.

Desde reggaetón a pop, estos son los hits más sonados

1. TU SANCHO

Fuerza Regida

La canción de Fuerza Regida se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la primera posición.

2. Perlas Negras

Natanael Cano y Gabito Ballesteros

Perlas Negras se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Natanael Cano y Gabito Ballesteros está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

3. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

Marlboro Rojo, interpretado por Fuerza Regida, continúa en el tercer lugar de la lista.

4. Chula Vente

Luis R Conriquez, Fuerza Regida y Neton Vega

Lo más nuevo de Luis R Conriquez, Fuerza Regida y Neton Vega, Chula Vente, entra directamente al cuarto puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

5. Frecuencia

Los Dareyes De La Sierra

El sencillo más reciente de Los Dareyes De La Sierra ya se vislumbra como un nuevo clásico. Frecuencia entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

6. ANSIEDAD

Fuerza Regida

Cosechar éxitos es sinónimo de Fuerza Regida. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada ANSIEDAD, debute en el sexto lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

7. Por Esos Ojos

Fuerza Regida

Por Esos Ojos de Fuerza Regida es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la séptima posición.

8. gervonta

Peso Pluma

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Peso Pluma. Quizás por esto es que gervonta debuta en el ranking directamente en el octavo lugar.

9. PIÉNSALO

Junior H

En noveno lugar, continúa PIÉNSALO de Junior H.

10. HOLLYWOOD

Peso Pluma y Estevan Plazola

HOLLYWOOD de Peso Pluma y Estevan Plazola se mantiene en décimo lugar.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music aporta más del 6% de ingresos a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (Apple)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado global. A lo largo del, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un aumento de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.