‘La Mañanera’ de Sheinbaum hoy martes 9 de septiembre | EN VIVO

Hoy es martes, y la presidenta Claudia Sheinbaum informa sobre programas de gobierno y temas de relevancia nacional e internacional.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informará los avances en temas de seguridad a nivel nacional.

La Secretaria de Gobernación , Rosa Icela Rodríguez informará sobre los avances a la atención a las causas de la mano con las dependencias de seguridad.

Además se contará con la presencia de la maestra Marcela Figueroa, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública para informar los avances de seguridad nacionales.

La presidenta presentará avances de tema de seguridad y comenzará la conferencia de prensa con el gobierno de Nuevo León para dar el banderazo de salida del tren de Nuevo Laredo.

El gobernador de Nuevo León informó que se iniciará el tramo de Saltillo a Monterrey y de Monterrey a Nuevo Laredo, asimismo, aseguró que el proyecto traerá empleo y apoyo coordinado con los proyectos de infraestructura impulsados por el gobierno estatal y federal.

El tren tendrá una ruta de mil 200 kilómetros, que va de Ciudad de México a Nuevo León.

En enlace en vivo desde Palacio Nacional, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el presidente municipal de Salinas e ingenieros encargados del desarrollo del tren de Nuevo Laredo.

Finalmente, el gobierno federal informó que los delitos que tuvieron mayor disminución a nivel nacional son: robo a casa habitación, robo a transportista con violencia, secuestro extorsivo, robo a negocio con violencia y robos a transeúntes, sin embargo, se registró un alza del 21.3% en extorsiones.

En cuanto las entidades que disminuyeron considerablemente su porcentaje de homicidios dolosos se encuentran 27 estados, de los cuales se destacan seis estados que disminuyeron en hasta un 50% los homicidios, que son: Zacatecas, San Luis Potosí, Quintana Roo, Nuevo León, Querétaro y Tlaxcala.

Marcela Figueroa anunció que siete estados concentran la mayor parte de violencia a nivel nacional, albergando el 51.1% de los homicidios totales en el país. Bajo estos datos, el primer lugar lo registró Guanajuato con 11 homicidios, seguido por: Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

De igual forma, el Gobierno de México anunció que el mes de agosto registró una baja considerable en el promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional, pues, se acuerdo con la gráfica, se registraron 59.2 homicidios, lo que convirtió al mes en el agosto más bajo en homicidios desde 2015.

En el reporte de incidencia delictiva, Figueroa informó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso a nivel nacional de manera mensual, disminuyó en un 32% del promedio diario.

Además, Rodríguez informó que en el programa Sí al desarme, sí a la paz en México, se entregaron de manera anónima 5 mil 890 armas de fuego.

La Secretaria de Gobernación informó que se celebraron 144 torneos deportivos, 113 ferias de empleo, 33 mil 522 personas recibieron ofertas laborales de la Guardia Nacional y entidades de seguridad así como empresas públicas y privadas, se impulsaron 280 comités de paz y se iniciaron 15 obras comunitarias en diversos estados para realizar acciones para mejorar condiciones de vida.

Ferias del empleo, aumento de actividad de deportiva y mayor contratación de dependencias estatales y federales

En 22 estados de la República el Ejército y la Marina clausuraron mil 400 narcolaboratorios.

Asimismo del primero de octubre de 2024 al 8 de septiembre de 2025 más de 32 mil 400 personas fueron detenidas, más de 16 mil armas de fuego y 245 toneladas de droga se incautaron.

Harfuch informó que en estas últimas dos semanas se incautaron 552 armas de fuego, hubo mil 669 detenidos, se clausuraron 53 narcolaboratorios y se decomisaron aproximadamente 5.6 toneladas de droga.

Se aseguraron 292 armas de fuego, 8 narcolaboratorios, hubo 95 detenidos y se incautaron 27 mil 758 kilogramos de droga

Se detuvieron a 10 integrantes de Los Mayos y 2 elementos de Los Chapitos, así como el decomiso de armas de alto poder, ponchallantas

Se detuvo a Geovanny “N”, alias El Gordo, operador logístico y financiero de La Barredora, así como a Narciso “N”, presunto responsable de un multihomicidio

Se detuvo a Gabriel “N”, acusado de feminicidio y cuenta con una orden de extradición

En operaciones coordinadas, reportaron otras 9 detenciones a presuntos integrantes del CJNG, entre ellos se encontraba Rubén “N”, alias “El Tío”, principal generador de violencia

Un integrante del Nuevo Cártel de Juárez de nacionalidad estadounidense, se le aseguraron 4 armas largas, 4 armas cortas y equipo táctico

Dos integrantes del Cártel de Pacífico: se les incautó dos kilos de fentanilo, un kilo de cocaína y 7 millones de pesos

Harfuch comentó que los detenidos más relevantes de estos últimos días fueron:

“El actuar de unos cuantos no refleja el compromiso de las dependencias”

El titular de la SSC informó que la investigación sigue en curso para detener a más involucrados y que no habrá impunidad.

El gabinete de seguridad informó que mil 436 carpetas de investigación fueron abiertas, fueron atendidas 43 mil 682 llamadas de extorsión y al menos 4 mil 263 extorsiones fueron consumadas.

Finalmente la mandataria apuntó que a pesar de que haya personal de la Marina involucrado en redes del crimen organizado no representa a toda la institución, además, agradeció a la dependencia de colaborar con la investigación para dar con más responsables del caso.

“No hay certeza de que él estuviera involucrado en este proceso”, detalló la mandataria.

Sheinbaum informó que el marino que se quitó la vida recientemente, no contaba con una acusación directa, sino que las autoridades se encontraban indagando sobre los posibles responsables.

Gobierno de México no contaba con pruebas suficientes para vincular por huachicol fiscal a marino que se quitó la vida

