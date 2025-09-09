México

‘La Mañanera’ de Sheinbaum hoy martes 9 de septiembre | EN VIVO

La presidenta de México informa sobre diversos temas y responde a las preguntas de la prensa en su conferencia diaria de las 7:30 horas

Por Carlos Salas

Guardar
14:25 hsHoy

Gobierno de México no contaba con pruebas suficientes para vincular por huachicol fiscal a marino que se quitó la vida

Sheinbaum informó que el marino que se quitó la vida recientemente, no contaba con una acusación directa, sino que las autoridades se encontraban indagando sobre los posibles responsables.

“No hay certeza de que él estuviera involucrado en este proceso”, detalló la mandataria.

Asimismo, Sheinbaum se mostró solidaria con la familia del exagente.

Finalmente la mandataria apuntó que a pesar de que haya personal de la Marina involucrado en redes del crimen organizado no representa a toda la institución, además, agradeció a la dependencia de colaborar con la investigación para dar con más responsables del caso.

14:20 hsHoy

Estrategia nacional antiextorsión

El gabinete de seguridad informó que mil 436 carpetas de investigación fueron abiertas, fueron atendidas 43 mil 682 llamadas de extorsión y al menos 4 mil 263 extorsiones fueron consumadas.

14:18 hsHoy

Avance de las 15 detenciones de empresarios y servidores públicos tras incautación de huachicol

El titular de la SSC informó que la investigación sigue en curso para detener a más involucrados y que no habrá impunidad.

“El actuar de unos cuantos no refleja el compromiso de las dependencias”

14:06 hsHoy

Detenciones relevantes de los últimos 15 días

Harfuch comentó que los detenidos más relevantes de estos últimos días fueron:

Chihuahua

  • Dos integrantes del Cártel de Pacífico: se les incautó dos kilos de fentanilo, un kilo de cocaína y 7 millones de pesos
  • Un integrante del Nuevo Cártel de Juárez de nacionalidad estadounidense, se le aseguraron 4 armas largas, 4 armas cortas y equipo táctico

Edomex

  • Se detuvieron a 14 personas del Cártel Nueva Empresa
  • En operaciones coordinadas, reportaron otras 9 detenciones a presuntos integrantes del CJNG, entre ellos se encontraba Rubén “N”, alias “El Tío”, principal generador de violencia

Guerrero

  • Se detuvo a Gabriel “N”, acusado de feminicidio y cuenta con una orden de extradición
  • Se detuvo también René “N”, alias El Cubano, integrante de Los Rusos considerado objetivo prioritario

SLP

  • Se detuvo a un traficante con 395 kilos de metanfetamina
  • Tabasco
  • Se detuvo a Geovanny “N”, alias El Gordo, operador logístico y financiero de La Barredora, así como a Narciso “N”, presunto responsable de un multihomicidio

Sinaloa

  • Se detuvieron a 10 integrantes de Los Mayos y 2 elementos de Los Chapitos, así como el decomiso de armas de alto poder, ponchallantas
  • Se aseguraron 292 armas de fuego, 8 narcolaboratorios, hubo 95 detenidos y se incautaron 27 mil 758 kilogramos de droga
14:05 hsHoy

Miles de detenidos, toneladas de droga incautadas y cientos de narcolaboratorios clausurados

Harfuch informó que en estas últimas dos semanas se incautaron 552 armas de fuego, hubo mil 669 detenidos, se clausuraron 53 narcolaboratorios y se decomisaron aproximadamente 5.6 toneladas de droga.

Asimismo del primero de octubre de 2024 al 8 de septiembre de 2025 más de 32 mil 400 personas fueron detenidas, más de 16 mil armas de fuego y 245 toneladas de droga se incautaron.

En 22 estados de la República el Ejército y la Marina clausuraron mil 400 narcolaboratorios.

13:57 hsHoy

Ferias del empleo, aumento de actividad de deportiva y mayor contratación de dependencias estatales y federales

La Secretaria de Gobernación informó que se celebraron 144 torneos deportivos, 113 ferias de empleo, 33 mil 522 personas recibieron ofertas laborales de la Guardia Nacional y entidades de seguridad así como empresas públicas y privadas, se impulsaron 280 comités de paz y se iniciaron 15 obras comunitarias en diversos estados para realizar acciones para mejorar condiciones de vida.

Además, Rodríguez informó que en el programa Sí al desarme, sí a la paz en México, se entregaron de manera anónima 5 mil 890 armas de fuego.

13:41 hsHoy

Disminución de homicidios a nivel nacional, Guanajuato encabeza lista de homicidios doloso

En el reporte de incidencia delictiva, Figueroa informó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso a nivel nacional de manera mensual, disminuyó en un 32% del promedio diario.

De igual forma, el Gobierno de México anunció que el mes de agosto registró una baja considerable en el promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional, pues, se acuerdo con la gráfica, se registraron 59.2 homicidios, lo que convirtió al mes en el agosto más bajo en homicidios desde 2015.

Marcela Figueroa anunció que siete estados concentran la mayor parte de violencia a nivel nacional, albergando el 51.1% de los homicidios totales en el país. Bajo estos datos, el primer lugar lo registró Guanajuato con 11 homicidios, seguido por: Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán.

En cuanto las entidades que disminuyeron considerablemente su porcentaje de homicidios dolosos se encuentran 27 estados, de los cuales se destacan seis estados que disminuyeron en hasta un 50% los homicidios, que son: Zacatecas, San Luis Potosí, Quintana Roo, Nuevo León, Querétaro y Tlaxcala.

Finalmente, el gobierno federal informó que los delitos que tuvieron mayor disminución a nivel nacional son: robo a casa habitación, robo a transportista con violencia, secuestro extorsivo, robo a negocio con violencia y robos a transeúntes, sin embargo, se registró un alza del 21.3% en extorsiones.

13:36 hsHoy

Banderazo de inauguración del tramo Nuevo Laredo

En enlace en vivo desde Palacio Nacional, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el presidente municipal de Salinas e ingenieros encargados del desarrollo del tren de Nuevo Laredo.

El tren tendrá una ruta de mil 200 kilómetros, que va de Ciudad de México a Nuevo León.

El gobernador de Nuevo León informó que se iniciará el tramo de Saltillo a Monterrey y de Monterrey a Nuevo Laredo, asimismo, aseguró que el proyecto traerá empleo y apoyo coordinado con los proyectos de infraestructura impulsados por el gobierno estatal y federal.

13:32 hsHoy

¿Qué sucederá en La Mañanera hoy?

La presidenta presentará avances de tema de seguridad y comenzará la conferencia de prensa con el gobierno de Nuevo León para dar el banderazo de salida del tren de Nuevo Laredo.

Además se contará con la presencia de la maestra Marcela Figueroa, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública para informar los avances de seguridad nacionales.

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez informará sobre los avances a la atención a las causas de la mano con las dependencias de seguridad.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informará los avances en temas de seguridad a nivel nacional.

13:21 hsHoy

Hoy es martes, y la presidenta Claudia Sheinbaum informa sobre programas de gobierno y temas de relevancia nacional e internacional.

Minuto a minuto de La Mañanera del Pueblo en Infobae México.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa MañaneraGobierno de MéxicoPalacio Nacionalmexico-noticias

Últimas noticias

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy martes 9 de septiembre: angustia total tras el cierre del cuarto Noche

Conoce el minuto a minuto de lo que sucede en el reality de Televisa: desde peleas, chismes y retos que están disponibles en ViX Premium

La Casa de los Famosos

Apertura del índice de referencia de la BMV este 9 de septiembre

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Apertura del índice de referencia

ONG señala retraso de 30 meses en acciones contra huachicol fiscal: “Debilita el discurso de ‘Cero impunidad’”

El presidente de Perteneces AC afirmó que la FGR fue alertada desde 2022 sin resultados inmediatos; la captura de 14 personas, entre ellas un vicealmirante, ocurrió tras el aseguramiento del Challenge Procyon en marzo de 2025

ONG señala retraso de 30

“Jamás lo ha aceptado”: afirman que la mamá de Ángela Aguilar habría complicado el vínculo entre Pepe y Emiliano

Los conflictos dentro de la Dinastía siguen dando de qué hablar

“Jamás lo ha aceptado”: afirman

Peso Pluma hace historia al ser el primer mexicano elegido como embajador en la Semana de la Moda de Nueva York

El exponente de corridos tumbados suma un nuevo logro, al liderar la representación latina en la semana de la moda que reúne a diseñadores, artistas y referentes globales

Peso Pluma hace historia al

ÚLTIMAS NOTICIAS

El nuevo tema de Wanda

El nuevo tema de Wanda Nara que podría enojar a Mauro Icardi: “Le gusta que yo sea una tóxica”

Por qué la palabra “maquiavélico” no significa lo que muchos creen

“Hemos sido estafados por LLA”: Macri y el PRO ya piensan en el postmileismo para después de las elecciones de octubre

Transforma el smartphone en una consola de videojuegos sin gastar dinero

Quiénes son los bonaerenses que pagarán retenciones de Ingresos Brutos por sus movimientos con billeteras digitales

INFOBAE AMÉRICA

Por qué la palabra “maquiavélico”

Por qué la palabra “maquiavélico” no significa lo que muchos creen

Un juez en Hong Kong falló a favor del reconocimiento parental de una pareja de dos mujeres en un caso histórico

El enigmático regreso de Dacre Montgomery tras alejarse en pleno auge de Stranger Things

Más de 120.000 evacuados tras las inundaciones en el centro de Pakistán

Un estudio confirma que diferentes personas muestran respuestas cerebrales similares ante los mismos colores

DEPORTES

El TC2000 correrá en un

El TC2000 correrá en un circuito callejero de Buenos Aires en 2026: todos los detalles

Los “10” de la era Scaloni en la selección argentina cuando Lionel Messi no estuvo presente

Siete nombres para tres butacas: la pelea en Red Bull que mantendrá abierto el mapa de pilotos en la F1 para 2026

Ganaban la final con su gol, pero perdió el control y pegó una de las patadas más descalificadoras del año

La decisión de Carlo Ancelotti en la selección de Brasil que desató la polémica en España