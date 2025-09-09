‘La Mañanera’ de Sheinbaum hoy martes 9 de septiembre | EN VIVO

Sheinbaum informó que el marino que se quitó la vida recientemente, no contaba con una acusación directa, sino que las autoridades se encontraban indagando sobre los posibles responsables.
“No hay certeza de que él estuviera involucrado en este proceso”, detalló la mandataria.
Asimismo, Sheinbaum se mostró solidaria con la familia del exagente.
Finalmente la mandataria apuntó que a pesar de que haya personal de la Marina involucrado en redes del crimen organizado no representa a toda la institución, además, agradeció a la dependencia de colaborar con la investigación para dar con más responsables del caso.
El gabinete de seguridad informó que mil 436 carpetas de investigación fueron abiertas, fueron atendidas 43 mil 682 llamadas de extorsión y al menos 4 mil 263 extorsiones fueron consumadas.
El titular de la SSC informó que la investigación sigue en curso para detener a más involucrados y que no habrá impunidad.
“El actuar de unos cuantos no refleja el compromiso de las dependencias”
Harfuch comentó que los detenidos más relevantes de estos últimos días fueron:
Chihuahua
Edomex
Guerrero
SLP
Sinaloa
Harfuch informó que en estas últimas dos semanas se incautaron 552 armas de fuego, hubo mil 669 detenidos, se clausuraron 53 narcolaboratorios y se decomisaron aproximadamente 5.6 toneladas de droga.
Asimismo del primero de octubre de 2024 al 8 de septiembre de 2025 más de 32 mil 400 personas fueron detenidas, más de 16 mil armas de fuego y 245 toneladas de droga se incautaron.
En 22 estados de la República el Ejército y la Marina clausuraron mil 400 narcolaboratorios.
La Secretaria de Gobernación informó que se celebraron 144 torneos deportivos, 113 ferias de empleo, 33 mil 522 personas recibieron ofertas laborales de la Guardia Nacional y entidades de seguridad así como empresas públicas y privadas, se impulsaron 280 comités de paz y se iniciaron 15 obras comunitarias en diversos estados para realizar acciones para mejorar condiciones de vida.
Además, Rodríguez informó que en el programa Sí al desarme, sí a la paz en México, se entregaron de manera anónima 5 mil 890 armas de fuego.
En el reporte de incidencia delictiva, Figueroa informó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso a nivel nacional de manera mensual, disminuyó en un 32% del promedio diario.
De igual forma, el Gobierno de México anunció que el mes de agosto registró una baja considerable en el promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional, pues, se acuerdo con la gráfica, se registraron 59.2 homicidios, lo que convirtió al mes en el agosto más bajo en homicidios desde 2015.
Marcela Figueroa anunció que siete estados concentran la mayor parte de violencia a nivel nacional, albergando el 51.1% de los homicidios totales en el país. Bajo estos datos, el primer lugar lo registró Guanajuato con 11 homicidios, seguido por: Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán.
En cuanto las entidades que disminuyeron considerablemente su porcentaje de homicidios dolosos se encuentran 27 estados, de los cuales se destacan seis estados que disminuyeron en hasta un 50% los homicidios, que son: Zacatecas, San Luis Potosí, Quintana Roo, Nuevo León, Querétaro y Tlaxcala.
Finalmente, el gobierno federal informó que los delitos que tuvieron mayor disminución a nivel nacional son: robo a casa habitación, robo a transportista con violencia, secuestro extorsivo, robo a negocio con violencia y robos a transeúntes, sin embargo, se registró un alza del 21.3% en extorsiones.
En enlace en vivo desde Palacio Nacional, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el presidente municipal de Salinas e ingenieros encargados del desarrollo del tren de Nuevo Laredo.
El tren tendrá una ruta de mil 200 kilómetros, que va de Ciudad de México a Nuevo León.
El gobernador de Nuevo León informó que se iniciará el tramo de Saltillo a Monterrey y de Monterrey a Nuevo Laredo, asimismo, aseguró que el proyecto traerá empleo y apoyo coordinado con los proyectos de infraestructura impulsados por el gobierno estatal y federal.
La presidenta presentará avances de tema de seguridad y comenzará la conferencia de prensa con el gobierno de Nuevo León para dar el banderazo de salida del tren de Nuevo Laredo.
Además se contará con la presencia de la maestra Marcela Figueroa, Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública para informar los avances de seguridad nacionales.
La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez informará sobre los avances a la atención a las causas de la mano con las dependencias de seguridad.
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informará los avances en temas de seguridad a nivel nacional.
Hoy es martes, y la presidenta Claudia Sheinbaum informa sobre programas de gobierno y temas de relevancia nacional e internacional.
Minuto a minuto de La Mañanera del Pueblo en Infobae México.