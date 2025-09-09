Feminicidio en CDMX: mujer embarazada es asesinada dentro de hotel en la alcaldía Benito Juárez

La mujer llegó al lugar en un auto que la dejó, para posteriormente encontrarse con el sujeto que presuntamente la asesinó. (X @c4jimenez)

Una mujer que era madre de 2 niñas, y que además estaba embarazada, fue asesinada en un hotel de la Ciudad de México (CDMX) y su cuerpo abandonado en el mismo lugar.

Así lo dio a conocer el periodista de nota roja Carlos Jiménez, quien por medio de sus redes sociales compartió que la mujer respondía al nombre de Kesia y que esperaba a un bebé, además de que era madre de dos niñas, así como imágenes de cámaras de vigilancia que captaron a la mujer llegar al sitio, y al sujeto con el que se vio, llegando en una camioneta aparte.

De acuerdo con la información de Jiménez, los hechos ocurrieron en el Hotel Pirámides, ubicado en Eje Central, en la colonia San Simón Ticumac, alcaldía Benito Juárez, donde un chofer dejó a la mujer, y posteriormente entró en una camioneta al establecimiento con un hombre.

Presuntamente, el sujeto la habría asesinado y abandonado en el cuarto en el que se encontraban. Su cuerpo fue encontrado con signos de violencia.

“Kesia esperaba un bebé. Así llegó al hotel Pirámides de @BJAlcaldia. Un chofer la dejó, y ella entró con el tipo de esta camioneta. El sujeto la mató, y ahí la abandonó. Kesia estaba embarazada, tenía 2 niñas… hoy @FiscaliaCDMX y @SSC_CDMX buscan a ese tipo”, posteó el periodista.

(X @c4jimenez)

Reportes policiales señalaron que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) recibieron un reporte del C2 Sur sobre una persona sin vida al interior del hotel mencionado.

La recepcionista del establecimiento dijo a los uniformados que en una de las habitaciones habían encontrado a una mujer desnuda con signos de violencia, quien horas antes, había ingresado a dicha habitación con un sujeto.

Al analizar las cámaras de videovigilancia del hotel, se pudo notar que la mujer ingresó acompañada de un hombre en una camioneta negra, misma en la que salió el sujeto, ya sin la mujer.

Como resultado del seguimiento del vehículo, elementos de la Policía Capitalina localizaron la camioneta abandonada en la calle Yácatas, en la colonia Narvarte Poniente, de la misma alcaldía.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, en tanto, las autoridades siguen con el rastreo del presunto implicado en los hechos.