Familiares de personas desaparecidas sí integran el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

Margarita Valdez, Celeste Ascencio y Edith López Hernández. Foto: x.com/senadomexicano

La legisladora Celeste Ascencio dio a conocer que el día de hoy se dictaminó quienes integrarán el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entre los que se encuentran familiares de personas desaparecidas.

Tras un proceso que se tachó de irregular y falto de transparencia, los familiares seleccionados fueron Adela Alvarado Valdés, Araceli Magdalena Rodríguez Nava, Francisco Javier Espinosa Granados, Diana Gutiérrez Cerqueda y José Andrés Méndez Ñeco; mientras que en la categoría de especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos y personas desaparecidas se encuentran Alejandra Maritza Cartagena López, Guadalupe Judith Rodríguez Rodríguez, Pedro Miguel Ángel Garita Arce y Ricardo Nava Rueda.

Otro eje fundamental en la materia son las organizaciones de derechos humanos que están representadas por Emmanuel Adrián Jiménez García, Alejandro Darío Tamez Murguía, Francisco Lugo Sirva y Gerardo Gesell Islas Villagómez.

Asimismo agradeció a las personas que integran la comisión por “este compromiso que tienen con el pueblo, con la sociedad mexicana” y recordó que el proceso implicó cuarenta comparecencias.

Información en proceso...