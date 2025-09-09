México

Familiares de personas desaparecidas sí integran el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas

Legisladoras señalan que “tenemos la obligación de seguir escuchando a las y los ciudadanos, de seguir escuchando a quienes padecen y sufren de este lastre de haber tenido algún familiar desaparecido”

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Margarita Valdez, Celeste Ascencio y
Margarita Valdez, Celeste Ascencio y Edith López Hernández. Foto: x.com/senadomexicano

La legisladora Celeste Ascencio dio a conocer que el día de hoy se dictaminó quienes integrarán el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entre los que se encuentran familiares de personas desaparecidas.

Tras un proceso que se tachó de irregular y falto de transparencia, los familiares seleccionados fueron Adela Alvarado Valdés, Araceli Magdalena Rodríguez Nava, Francisco Javier Espinosa Granados, Diana Gutiérrez Cerqueda y José Andrés Méndez Ñeco; mientras que en la categoría de especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos y personas desaparecidas se encuentran Alejandra Maritza Cartagena López, Guadalupe Judith Rodríguez Rodríguez, Pedro Miguel Ángel Garita Arce y Ricardo Nava Rueda.

Otro eje fundamental en la materia son las organizaciones de derechos humanos que están representadas por Emmanuel Adrián Jiménez García, Alejandro Darío Tamez Murguía, Francisco Lugo Sirva y Gerardo Gesell Islas Villagómez.

Asimismo agradeció a las personas que integran la comisión por “este compromiso que tienen con el pueblo, con la sociedad mexicana” y recordó que el proceso implicó cuarenta comparecencias.

Información en proceso...

Temas Relacionados

SenadoComisión Nacional de Búsquedadesaparición forzadapersonas desaparecidosDerechos Humanosmexico-noticias

Más Noticias

Cruz Martínez desata polémica tras publicar supuesta indirecta a Alicia Villarreal semanas después de su divorcio

El productor musical regresó a redes sociales con un breve clip que causó opiniones divididas

Cruz Martínez desata polémica tras

Danna Paola revela el obsequio especial que le dio Shakira y confirma ‘junte’ con Belinda y Kenia Os

Danna compartió su emoción tras compartir escenario con la icónica Shakira, destacando la generosidad y el profesionalismo de la artista colombiana

Danna Paola revela el obsequio

¿Por qué las articulaciones se inflaman y causan dolor? Esta vitamina alivia los síntomas

Este micronutriente puede contribuir a mejorar el bienestar mientras se atiende médicamente a la persona

¿Por qué las articulaciones se

Quién es Ernesto Ruffo Appel, exgobernador del PAN en BC señalado por presunto huachicol fiscal

Marina del pilar, sin dar nombres, confirmó que un exgobernador del blanquiazul estaría bajo investigación por este caso

Quién es Ernesto Ruffo Appel,

Aparecen mantas por la paz en Culiacán a un año del inicio de la guerra entre Chapitos y Mayos: “Seguimos valientes”

Desde el comienzo de la ola de violencia se han registrado más de mil 900 homicidios y la misma cifra de desaparecidos

Aparecen mantas por la paz
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aparecen mantas por la paz

Aparecen mantas por la paz en Culiacán a un año del inicio de la guerra entre Chapitos y Mayos: “Seguimos valientes”

Caen 12 presuntos miembros de “Los Mayas” en Cuernavaca: los ligan al secuestro de la chef Zahie Téllez

Suman tres exfuncionarios de SEC y CECOP en Sonora vinculados por desvíos que rebasan los 390 mdp

El exgobernador Ernesto Ruffo niega irregularidades tras ser señalado de huachicoleo fiscal en México

Aseguran 63 mil litros de huachicol en un tractocamión en Tabasco, hay un detenido

ENTRETENIMIENTO

Danna Paola revela el obsequio

Danna Paola revela el obsequio especial que le dio Shakira y confirma ‘junte’ con Belinda y Kenia Os

Omar Chaparro acepta infidelidad a ‘La Mojarrita’ y recuerda depresión que lo hizo pensar en quitarse la vida

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris, Abelito y ‘El Guana’ compiten por el liderazgo la tarde de hoy 9 de septiembre

¿Jezzini entrará a La Granja VIP? Fans alarmados por su extraña personalidad “bajo hipnosis”

Emiliano Aguilar pega donde más duele: crítica belleza de Aneliz Álvarez, esposa de su padre Pepe Aguilar

DEPORTES

Canelo Álvarez vs Terence Crawford,

Canelo Álvarez vs Terence Crawford, IA revela al ganador del combate

América vs Chivas, IA predice al ganador del clásico nacional

Así fue la fuerte lesión que le podría costar su lugar en WWE Worlds Collide: Las Vegas a Octagón Jr.

Charros vs Diablos: estos son los precios para la Serie del Rey de la LMB

Gabriela Cuevas, representante mexicana en la FIFA explica cómo comprar boletos para el Mundial 2026 en México