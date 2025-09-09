El café sin duda es una de las bebidas matutinas por excelencia, es decir que es consumido por gran parte de la población.
Y aunque su consumo moderado brinda muchos beneficios para la salud, existe un efecto adverso que pocos conocen y que puede estar afectando tu salud, al evitar que absorbas los nutrientes necesarios.
Y es que, como mencionamos, pocas personas saben que el café puede afectar la absorción de diferentes vitaminas y minerales, incluso si los tomas por medio de suplementos, por lo que literalmente podrías esta tirando tu dinero a la basura.
Lo anterior se debe a la presencia de compuestos como la cafeína, los taninos y los polifenoles ya que estos elementos pueden interactuar con los nutrientes en el tracto digestivo y dificultar su aprovechamiento por el organismo.
Estas interacciones pueden reducir la cantidad de vitaminas y minerales que el cuerpo absorbe cuando el café. Es por eso que aquí te decimos cuáles suelen ser los suplementos más afectados y cómo contrarrestar dicho efecto para disfrutar tanto de tu café como de tus nutrientes.
Cuáles son los suplementos que no se absorben bien si tomas café y cómo prevenirlo
Como mencionamos antes, el consumo de café puede interferir con la absorción de ciertos suplementos y nutrientes. Entre dichos suplementos, que pueden verse afectados, se encuentran los siguientes:
- Hierro: El café reduce significativamente la absorción de hierro no hemo (presente en fuentes vegetales y suplementos).
- Calcio: El café puede disminuir la retención de calcio en el organismo.
- Magnesio: La cafeína favorece la excreción urinaria de magnesio, lo que puede afectar sus niveles.
- Zinc: El café puede dificultar la absorción de zinc.
- Vitaminas del grupo B (particularmente B1 o tiamina): El consumo excesivo de café puede interferir con la absorción de estas vitaminas.
- Vitamina D: Algunos estudios sugieren que el café puede influir en los niveles de vitamina D, aunque la evidencia es menos concluyente.
- Ácido fólico (vitamina B9): Su absorción también puede verse afectada por el consumo de café.
Cómo prevenir la interferencia que causa el café con la absorción de los nutrientes:
- Tomar suplementos al menos una o dos horas antes o después de consumir café.
- Preferir tomar los suplementos con agua en lugar de bebidas con cafeína.
- Mantener un consumo moderado de café.
- Seguir las indicaciones de un profesional de la salud respecto al horario y la combinación de suplementos.
Estas medidas ayudan a optimizar la absorción de los nutrientes y evitan que el café reduzca su eficacia.