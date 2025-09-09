México

Cruz Martínez desata polémica tras publicar supuesta indirecta a Alicia Villarreal semanas después de su divorcio

El productor musical regresó a redes sociales con un breve clip que causó opiniones divididas

Por Jazmín González

Guardar
Cruz Martínez y Alicia Villarreal
Cruz Martínez y Alicia Villarreal siguen en pleito legal pese a estar legalmente divorciados. Crédito: IG/lavillarrealmx - IG/mtzcruz

Alicia Villarreal y Cruz Martínez siguen dando de qué hablar entre sus seguidores luego de que anunciaran que están oficialmente divorciados.

Cabe recordar que fue el pasado 7 de agosto cuando 'La Güerita Consentida’ dio a conocer que el fin de su matrimonio con el productor musical se había formalizado por la vía legal.

En ese entonces, la intérprete de temas como “Te aprovechas” y “Te quedó grande la yegua” describió el momento como el “cierre de un primer capítulo”, pues el proceso que emprendió en contra de su expareja por violencia doméstica sigue en pie.

Cruz Martínez y Alicia Villarreal
Cruz Martínez y Alicia Villarreal estuvieron más de 20 años juntos. (Instagram)

Cruz Martínez habría lanzado una indirecta a Alicia Villarreal tras su divorcio

Aunque parecía que el proceso se había cerrado con tranquilidad por ambas partes, una publicación por parte del músico ha acaparado la atención de los internautas, pues se ha interpretado como una indirecta para Alicia Villarreal.

A través de sus instantáneas de Instagram, Martínez compartió un video con la frase: “Cuando te divorcias y te toca darle la mitad a tu ex”.

Pese a no mencionar el nombre de la intérprete de regional mexicano, se especuló que podría estar dirigido a ella, pues además de que su separación ya es oficial, Villarreal decidió darse una nueva oportunidad en el amor.

Supuesta indirecta para Alicia Villarreal.
Supuesta indirecta para Alicia Villarreal. (Captura de pantalla)

¿Alicia Villarreal le fue infiel a Cruz Martínez con su actual pareja?

Además, en medio del romance y la polémica que rodea a la expareja, el programa “Siéntese quien pueda” compartió información de una supuesta persona cercana a Cruz Martínez,

De acuerdo con la fuente, la relación entre la cantante de 54 años y Cibad Hernández (su actual pareja) no comenzó hace unas semanas, sino desde hace años, pues habrían tenido un primer acercamiento entre 2008 y 2013, periodo en el que ambos estaban casados.

“Ellos no se están conociendo por primera vez, ellos ya tenían una relación amorosa mientras Alicia Villarreal estaba casada con Cruz Martínez. Cibad también tenía pareja. Se conocen entre 2008 y 2013″, contó la fuente.

La cantante mexicana confirma su
La cantante mexicana confirma su romance con el influencer Cibad Hernández en redes sociales (IG)

Asimismo, detalló que desde entonces ya intercambiaban mensajes, tantos que Villarreal lo habría registrado con un nombre diferente para no levantar sospechas.

“Descubrieron mensajes entre Alicia y Cibad que incluían canciones y otros planes románticos. Alicia lo tenía guardado con otro nombre para que la gente no se diera cuenta”, señaló.

Hasta el momento, Alicia Villarreal no se ha pronunciado sobre la supuesta indirecta de su ex esposo ni las versiones que circulan de su nueva relación.

Temas Relacionados

Cruz MartínezAlicia Villarrealmexico-entretenimiento

Más Noticias

Quién es Ernesto Ruffo Appel, exgobernador del PAN en BC señalado por presunto huachicol fiscal

Marina del pilar, sin dar nombres, confirmó que un exgobernador del blanquiazul estaría bajo investigación por este caso

Quién es Ernesto Ruffo Appel,

Aparecen mantas por la paz en Culiacán a un año del inicio de la guerra entre Chapitos y Mayos: “Seguimos valientes”

Desde el comienzo de la ola de violencia se han registrado más de mil 900 homicidios y la misma cifra de desaparecidos

Aparecen mantas por la paz

Sembrando Vida 2025: fecha exacta del pago de septiembre

El monto total que reciben los beneficiarios es de 6 mil 500 pesos, además de semillas, herramientas, plantas y otros insumos más

Sembrando Vida 2025: fecha exacta

Canelo Álvarez vs Terence Crawford, IA revela al ganador del combate

Dos campeones absolutos se miden en un duelo que desafía límites físicos y tácticos

Canelo Álvarez vs Terence Crawford,

Cuál es la calidad del aire en CDMX este 9 de septiembre

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la ciudad advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Cuál es la calidad del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aparecen mantas por la paz

Aparecen mantas por la paz en Culiacán a un año del inicio de la guerra entre Chapitos y Mayos: “Seguimos valientes”

Caen 12 presuntos miembros de “Los Mayas” en Cuernavaca: los ligan al secuestro de la chef Zahie Téllez

Suman tres exfuncionarios de SEC y CECOP en Sonora vinculados por desvíos que rebasan los 390 mdp

El exgobernador Ernesto Ruffo niega irregularidades tras ser señalado de huachicoleo fiscal en México

Aseguran 63 mil litros de huachicol en un tractocamión en Tabasco, hay un detenido

ENTRETENIMIENTO

Danna Paola revela el obsequio

Danna Paola revela el obsequio especial que le dio Shakira y confirma ‘junte’ con Belinda y Kenia Os

Omar Chaparro acepta infidelidad a ‘La Mojarrita’ y recuerda depresión que lo hizo pensar en quitarse la vida

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris, Abelito y ‘El Guana’ compiten por el liderazgo la tarde de hoy 9 de septiembre

¿Jezzini entrará a La Granja VIP? Fans alarmados por su extraña personalidad “bajo hipnosis”

Emiliano Aguilar pega donde más duele: crítica belleza de Aneliz Álvarez, esposa de su padre Pepe Aguilar

DEPORTES

Canelo Álvarez vs Terence Crawford,

Canelo Álvarez vs Terence Crawford, IA revela al ganador del combate

América vs Chivas, IA predice al ganador del clásico nacional

Así fue la fuerte lesión que le podría costar su lugar en WWE Worlds Collide: Las Vegas a Octagón Jr.

Charros vs Diablos: estos son los precios para la Serie del Rey de la LMB

Gabriela Cuevas, representante mexicana en la FIFA explica cómo comprar boletos para el Mundial 2026 en México