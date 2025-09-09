Cruz Martínez desata polémica tras publicar supuesta indirecta a Alicia Villarreal semanas después de su divorcio

Cruz Martínez y Alicia Villarreal siguen en pleito legal pese a estar legalmente divorciados. Crédito: IG/lavillarrealmx - IG/mtzcruz

Alicia Villarreal y Cruz Martínez siguen dando de qué hablar entre sus seguidores luego de que anunciaran que están oficialmente divorciados.

Cabe recordar que fue el pasado 7 de agosto cuando 'La Güerita Consentida’ dio a conocer que el fin de su matrimonio con el productor musical se había formalizado por la vía legal.

En ese entonces, la intérprete de temas como “Te aprovechas” y “Te quedó grande la yegua” describió el momento como el “cierre de un primer capítulo”, pues el proceso que emprendió en contra de su expareja por violencia doméstica sigue en pie.

Cruz Martínez y Alicia Villarreal estuvieron más de 20 años juntos. (Instagram)

Cruz Martínez habría lanzado una indirecta a Alicia Villarreal tras su divorcio

Aunque parecía que el proceso se había cerrado con tranquilidad por ambas partes, una publicación por parte del músico ha acaparado la atención de los internautas, pues se ha interpretado como una indirecta para Alicia Villarreal.

A través de sus instantáneas de Instagram, Martínez compartió un video con la frase: “Cuando te divorcias y te toca darle la mitad a tu ex”.

Pese a no mencionar el nombre de la intérprete de regional mexicano, se especuló que podría estar dirigido a ella, pues además de que su separación ya es oficial, Villarreal decidió darse una nueva oportunidad en el amor.

Supuesta indirecta para Alicia Villarreal. (Captura de pantalla)

¿Alicia Villarreal le fue infiel a Cruz Martínez con su actual pareja?

Además, en medio del romance y la polémica que rodea a la expareja, el programa “Siéntese quien pueda” compartió información de una supuesta persona cercana a Cruz Martínez,

De acuerdo con la fuente, la relación entre la cantante de 54 años y Cibad Hernández (su actual pareja) no comenzó hace unas semanas, sino desde hace años, pues habrían tenido un primer acercamiento entre 2008 y 2013, periodo en el que ambos estaban casados.

“Ellos no se están conociendo por primera vez, ellos ya tenían una relación amorosa mientras Alicia Villarreal estaba casada con Cruz Martínez. Cibad también tenía pareja. Se conocen entre 2008 y 2013″, contó la fuente.

La cantante mexicana confirma su romance con el influencer Cibad Hernández en redes sociales (IG)

Asimismo, detalló que desde entonces ya intercambiaban mensajes, tantos que Villarreal lo habría registrado con un nombre diferente para no levantar sospechas.

“Descubrieron mensajes entre Alicia y Cibad que incluían canciones y otros planes románticos. Alicia lo tenía guardado con otro nombre para que la gente no se diera cuenta”, señaló.

Hasta el momento, Alicia Villarreal no se ha pronunciado sobre la supuesta indirecta de su ex esposo ni las versiones que circulan de su nueva relación.