Beca escolar en Edomex: quiénes pueden registrarse y obtener 7 mil 500 pesos

Buscan garantizar la permanencia escolar de alumnos en situación de vulnerabilidad

Con el propósito de apoyar a la niñez y garantizar que continúe su formación académica, autoridades mexiquenses pusieron en marcha el programa Becas Seguimos en Movimiento en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México.

Esta estrategia permitirá que estudiantes de nivel primaria, inscritos en escuelas públicas de este municipio, reciban un apoyo económico total de 7 mil 500 pesos durante el ciclo escolar.

El objetivo central del programa es favorecer la permanencia y conclusión de estudios de niñas y niños que enfrenten condiciones de vulnerabilidad económica, tengan alguna discapacidad o destaquen por su alto aprovechamiento escolar.

La iniciativa busca que la falta de recursos no sea un obstáculo para continuar con la educación básica, al tiempo que promueve la igualdad de oportunidades entre la población infantil.

¿Cómo se entrará el recurso?

Los beneficiarios recibirán un apoyo bimestral de 1,500 pesos, correspondiente a los periodos septiembre-octubre, noviembre-diciembre, enero-febrero, marzo-abril y mayo-junio.

En total, cada alumno obtendrá un estímulo acumulado de 7 mil 500 pesos a lo largo del ciclo escolar, esto permitirá apoyar la economía familiar del alumno selecccionado.

Es importante destacar que únicamente se otorgará una beca por familia, con el fin de ampliar el número de hogares beneficiados en el municipio.

Requisitos para el registro

Para acceder al programa, los interesados deberán entregar un oficio de petición dirigido a la presidenta municipal constitucional, Lic. María de los Ángeles Zuppa Villegas, exponiendo los motivos por los cuales se propone al estudiante como candidato.

Entre los requisitos se encuentran ser originario o residente de Tepotzotlán, estar inscrito en una institución pública de nivel primaria, y presentar una declaración bajo protesta de decir verdad en la que se confirme que el alumno no recibe ningún otro tipo de apoyo municipal, estatal o federal.

En el caso de las y los estudiantes con discapacidad que asisten a escuelas regulares, será indispensable presentar un diagnóstico clínico emitido por una institución pública de salud, en el que se especifique el tipo de discapacidad.

La recepción de oficios y documentación se llevará a cabo del lunes 8 al viernes 12 de septiembre, en un horario de 9:00 de la mañana a 4:30 de la tarde, en las oficinas de Presidencia Municipal.

Con este programa, el gobierno de Tepotzotlán busca reducir la deserción escolar y apoyar directamente la economía familiar, reconociendo que la educación es una herramienta fundamental para abrir oportunidades y mejorar la calidad de vida de las nuevas generaciones.

