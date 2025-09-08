México

Para qué sirve aplicar mayonesa en el cabello

Muchas personas desconocen que esta puede ser una excelente mascarilla capilar natural

Por Abigail Gómez

La mayonesa puede ser usada
La mayonesa puede ser usada como una crema capilar ultrahumectante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayonesa es un aderezo sumamente popular que suele usarse para dar sabor a diferentes tipos de platillos.

Se trata de una especie de salsa emulsionada que se elabora principalmente con yema de huevo, aceite vegetal y algo de ácido, como jugo de limón o vinagre y aunque sus beneficios se piensan exclusivamente culinarios pocas personas saben que también puede tener aplicaciones cosméticas.

Y es que muchos desconocen que, aplicar la mayonesa en el cabello, a manera de mascarilla capital natural, puede brindar diversos beneficios, sobre los cuales te contamos aquí además de la mejor manera para aplicarla de forma segura.

Aplicar mayonesa en el cabello
Aplicar mayonesa en el cabello puede ayudar a aumentar su brillo y humectación si se realiza de manera correcta. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de aplicar mayonesa en el cabello

La aplicación de mayonesa en el cabello es una práctica de cuidado casero a la que se le atribuyen diferentes beneficios, entre los cuales se encuentran los siguientes:

  • Hidratación: Sus ingredientes (aceite, huevo y vinagre) pueden ayudar a aportar humedad al cabello seco.
  • Suavidad y brillo: El aceite y la yema de huevo pueden dejar el cabello con una sensación más suave y aspecto más brillante.
  • Facilita el desenredo: El cabello tratado con mayonesa puede resultar más fácil de desenredar.
  • Reducción del frizz: La aplicación puede ayudar a controlar el encrespamiento en cabellos secos o rizados.
  • Cuidado temporal de puntas abiertas: Puede dar una apariencia temporalmente más saludable en las puntas dañadas.
Se recomienda enjuagar muy bien
Se recomienda enjuagar muy bien para evitar residuos y olores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aplicar mayonesa en el cabello para obtener sus beneficios

Para aplicar mayonesa en el cabello y aprovechar sus posibles beneficios, sigue estos pasos:

  1. Elige mayonesa común: Utiliza mayonesa convencional, sin sabores añadidos o ingredientes extra.
  2. Aplica sobre el cabello húmedo: Lava el cabello solo con agua y elimina el exceso de humedad con una toalla.
  3. Distribuye la mayonesa: Coloca una cantidad suficiente de mayonesa, repartiendo de medios a puntas. Puedes masajear suavemente para asegurar una cobertura uniforme.
  4. Evita el cuero cabelludo: Enfoca la aplicación en las puntas y largo del cabello, especialmente si tienes cuero cabelludo graso o sensible.
  5. Cubre el cabello: Usa un gorro de baño o bolsa plástica para mantener la humedad y permitir una mejor absorción.
  6. Deja actuar de 15 a 30 minutos: El tiempo puede variar según el nivel de resequedad o daño.
  7. Enjuaga con agua tibia: Asegúrate de retirar toda la mayonesa, luego lava el cabello con champú suave para eliminar residuos.
  8. Usa con moderación: A diferencia de otros ingredientes que pueden usarse más seguido, en el caso de la mayonesa, debido a sus ingredientes, se recomienda aplicar cada 15 días o una vez al mes, según las necesidades del cabello. Cabellos secos pueden ser quincenales.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante mencionar que se debe evitar la aplicación en caso de alergias a sus ingredientes o si experimentas irritación. Recuerda hacer una prueba de alergia un día antes en alguna parte de la piel antes de aplicarla en el cabello.

Cabe mencionar que a deferencia de otras mascarillas capilares naturales esta se puede considerar como una superintensiva y ultrahumectante por lo que solo se recomienda su uso de manera ocasional (el tiempo remendando antes en la nota) y sobre todo en cabellos ultrasecos para mejorar su humectación.

