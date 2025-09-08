México

Más de 16 millones de personas reciben programas sociales en México; se amplían Sembrando Vida y Madres Trabajadoras

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, resalta la expansión de esquemas como Sembrando Vida y Madres Trabajadoras

Por Merary Nuñez

Guardar
La Secretaría de Bienestar reporta
La Secretaría de Bienestar reporta más de 16 millones de beneficiarios en programas sociales de México. | CRÉDITO: Presidencia

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó durante la Conferencia del Pueblo que los programas sociales del Gobierno de México han superado los 16 millones 300 mil beneficiarios y derechohabientes.

Entre los esquemas mencionados se encuentran las pensiones de bienestar, el programa Sembrando Vida y el programa de Madres Trabajadoras.

En su intervención, Montiel Reyes detalló que para el bimestre actual se realizará la dispersión de 92.530 millones de pesos entre las diferentes iniciativas.

Este monto refleja el compromiso sostenido para ampliar los alcances de los programas destinados a sectores en situación de vulnerabilidad.

Los datos expuestos por la Secretaría del Bienestar se presentaron en el contexto de la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se destacaron avances en materia de desarrollo social y cobertura a nivel nacional.

Información en proceso...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumProgramas socialesSecretaría del BienestarApoyos económicosmexico-noticias

Más Noticias

Emiliano Aguilar revela la triste razón que lo orilló a alejarse de su padre e impedir que vea a sus nietas: “La neta, sí duele”

El cantante dio a conocer que su hijo le ocultó por meses que se había convertido en padre por segunda ocasión

Emiliano Aguilar revela la triste

Las “cenizas” de Facundo llegan al altar de La Casa de los Famosos México 3: los participantes lo despidieron con aplausos

El conductor fue el sexto eliminado del reality de Televisa

Las “cenizas” de Facundo llegan

“Que se denuncie”: Claudia Sheinbaum se posiciona sobre el conflicto entre el aclalde de la Benito Juárez y el América

Los conflictos entre Luis Mendoza y el club azulcrema desataron la molestia de todos los aficionados quienes vieron injusta la medida del mandatario

“Que se denuncie”: Claudia Sheinbaum

Estos son los ganadores del Progol

Aquí los resultados del sorteo Progol dados a conocer por la lotería mexicana y descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los ganadores del

¿Quién es “Manchas”?, el primer perro detector de fugas de agua en México

El trabajo del bretón español, entrenado para identificar filtraciones subterráneas, ha permitido reducir pérdidas hídricas y optimizar recursos en la ciudad

¿Quién es “Manchas”?, el primer
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Juárez investiga fraude

Fiscalía de Juárez investiga fraude y manipulación de cadáver e imputa a tercera persona en caso de funeraria Del Carmen

Operativo por desapariciones en Amozoc deja 11 detenidos y decomiso de armas y drogas

Sheinbaum promete cero impunidad tras caída de red de huachicol fiscal en Tamaulipas

Suman 13 desaparecidos en Amozoc tras presunta falsa oferta de trabajo, autoridades despliegan operativo masivo

Deslindan a extitular de Marina, Rafael Ojeda Durán, de red de huachicol fiscal: “Él nos pidió que investigáramos”

ENTRETENIMIENTO

Daniel Bisogno recurrió a la

Daniel Bisogno recurrió a la Virgen de Guadalupe en busca de un milagro, revela Maribel Guardia

Mar Contreras y Dalílah Polanco protagonizan fuerte discusión en La Casa de los Famosos México 3: “Hubiera estado chingón ser equipo”

Pepe Aguilar revela que tiene una segunda nieta: “No sabía que tenía otra, me acabo de enterar”

La Casa de los Famosos México 3 EN VIVO hoy lunes 8 de septiembre: fans de Facundo buscan sabotear el reality show

Adrián Marcelo le manda polémico ‘apoyo’ a Facundo tras su eliminación: “Hoy, Televisa y su gente es pura mierd*”

DEPORTES

La agenda de los mexicanos

La agenda de los mexicanos que juegan en Europa: horarios y partidos de la semana

José Ramón Fernández menospreció a Javier Aguirre por el empate en el México vs Japón: “No demostró nada”

La petición que Terence Crawford recibió de Turki Al-Sheikh previo a la pelea contra Canelo Álvarez

México vs Corea del Sur, IA predice al ganador del partido

Jorge Campos aparece en la TV de Japón durante el juego de la selección mexicana; así fue el cómico momento