Más de 16 millones de personas reciben programas sociales en México; se amplían Sembrando Vida y Madres Trabajadoras

La Secretaría de Bienestar reporta más de 16 millones de beneficiarios en programas sociales de México. | CRÉDITO: Presidencia

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó durante la Conferencia del Pueblo que los programas sociales del Gobierno de México han superado los 16 millones 300 mil beneficiarios y derechohabientes.

Entre los esquemas mencionados se encuentran las pensiones de bienestar, el programa Sembrando Vida y el programa de Madres Trabajadoras.

En su intervención, Montiel Reyes detalló que para el bimestre actual se realizará la dispersión de 92.530 millones de pesos entre las diferentes iniciativas.

Este monto refleja el compromiso sostenido para ampliar los alcances de los programas destinados a sectores en situación de vulnerabilidad.

Los datos expuestos por la Secretaría del Bienestar se presentaron en el contexto de la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se destacaron avances en materia de desarrollo social y cobertura a nivel nacional.

Información en proceso...