Galilea Montijo se burla de Ricardo Peralta por compararse con ella: "No tenemos la misma cintura, mana"

El youtuber compartió una fotografía en X, usando un accesorio que la presentadora portó el domingo en la gala de La Casa de los Famosos

Por Víctor Cisneros

El youtuber compartió una fotografía
El youtuber compartió una fotografía en X, usando un accesorio que la presentadora portó el domingo en la gala de La Casa de los Famosos. (@torpecillo_, @galileamontijo, Instagram)

A un año de su eliminación del reality La Casa de los Famosos México, la controversia persigue a Ricardo Peralta. Durante la más reciente gala de eliminación, el youtuber compartió una fotografía que derivó en ataques del fandom y en un ácido comentario de parte de Galilea Montijo.

Galilea Montijo reaccionó a la comparación que hizo Ricardo Peralta en X. Crédito: @programahoy, X

Ricardo Peralta se compara con Galilea Montijo

La Casa de los Famosos México tuvo un impacto devastador en la carrera de Ricardo Peralta. El encono que generó su participación resultó en ataques constantes en redes sociales, la pérdida de cientos de miles de seguidores, la desvinculación de su agencia de representación y una profunda depresión que lo orilló a tomar terapia y alejarse de las redes sociales.

“Yo sigo en terapia, ha sido un trabajo de seis meses con mi terapeuta, a quien le estoy muy agradecido. Estoy en un mejor lugar. Acepté mis errores, trabajé en ellos y me di cuenta de que también se vale sanar a través del humor”, declaró recientemente a TVyNovelas.

Tras retomar sus plataformas, Peralta ha reaccionado a la nueva temporada del programa de telerrealidad. El domingo, durante la sexta gala de eliminación, el creador digital compartió una fotografía suya portando un accesorio del diseñador Iván Ávalos en la que añadió: “Loba Gali y yo tenemos el mismo cinturón de Ivan Ávalos”.

Aunque el youtuber anticipó mensajes de odio de parte de sus detractores, usuarios de X viralizaron la reacción de Galilea Montijo durante la más reciente emisión del matutino Hoy.

Durante un segmento junto a Andrea Legarreta, Tania Rincón y Arath de la Torre, Montijo hizo una precisión que dio pie a bromas a costa de Peralta: “Por cierto, Ricardo Peralta, no es el tuyo, mi rey. Es del mismo diseñador, pero no tenemos la misma cintura, hermana. ¿Cómo vamos a caber?“

De la Torre, quien durante la segunda temporada de LCDLFMX estableció una rivalidad con Ricardo Peralta, también lanzó un dardo contra su excompañero al recordar uno de sus posicionamientos más polémicos: “¿Sabes qué le diría? Ese ese vestido ya se contó“.

El segmento, compartido en las plataformas digitales del programa Hoy, dividió comentarios y críticas contra Montijo, quien fue acusada de hacer comentarios gordofóbicos: “Que feos modos Galilea, él jamás dijo que ese era él, dijo es el mismo y hasta mencionó al diseñador, no era necesario decirle gorda a @torpecillo_, pero también él para qué anda de colgado si sabe cómo son”.

Hasta el momento, Ricardo Peralta no ha hecho declaraciones públicas sobre las expresiones hechas por Galilea Montijo en Hoy.

Ricardo Peralta fue blanco de
Ricardo Peralta fue blanco de ataques en X. (Captura de pantalla, X)

