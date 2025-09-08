Este es el nuevo récord que Shakira rompió en México

Shakira y su "agua control" en Querétaro se hicieron virales, motivando una particular reacción de la barranquillera al presencia una grabación del momento - crédito @ilseriri/TikTok y @shakira/Instagram

Más de un millón de personas han presenciado el fenómeno Shakira en México durante 2025, un hecho que marca un antes y un después en la historia de la música en vivo del país. La artista colombiana se ha convertido en la primera en lograr cuatro conciertos consecutivos con entradas agotadas en el Estadio Akron de Guadalajara, reuniendo a más de 200 mil asistentes en esa ciudad y estableciendo un récord sin precedentes. Este logro, enmarcado en su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, ha consolidado su estatus como figura internacional y ha generado un impacto económico estimado en USD 25 millones para la región.

El Estadio Akron, uno de los recintos más emblemáticos de Jalisco, fue el escenario donde Shakira alcanzó este récord histórico. Entre el 6 y el 7 de septiembre, la cantante ofreció los últimos dos de los cuatro conciertos programados en Guadalajara, todos con localidades agotadas. La suma de asistentes en estos eventos superó los 200 mil , una cifra que reafirma la profunda conexión de la artista con el público mexicano y la capacidad de convocatoria que la distingue en la industria global.

La derrama económica, calculada en USD 25 millones, benefició a sectores como la hotelería, el transporte, la restauración y el comercio, además de propiciar la creación de miles de empleos temporales. Este flujo de recursos evidencia el peso que los grandes espectáculos tienen en la dinamización de las ciudades anfitrionas y en la consolidación de México como destino clave para los tours internacionales.

La colombiana rompió en llanto durante "Última". (X/ShakiraAguante)

El éxito de Shakira en México se refleja en las cifras totales de su gira. Más de un millón de personas han adquirido boletos para sus conciertos en el país, una marca que ninguna otra artista internacional había alcanzado antes. En la Ciudad de México, la cantante también impuso un récord al agotar las entradas en doce fechas consecutivas en el Estadio GNP Seguros, recinto con capacidad para 65.000 personas. La demanda de boletos en cada ciudad ha sido una constante, confirmando el alcance de la gira y la respuesta entusiasta del público mexicano.

Durante sus presentaciones, Shakira ha protagonizado momentos emotivos y cercanos con sus seguidores. En uno de los conciertos en Guadalajara, la artista dedicó una canción a su padre con las palabras: “Mi papito, a sus 94 años, es un guerrero. Lo ha sobrevivido todo, me lo ha enseñado todo, y para ti, papá, es esta canción hoy”. Además, la interacción con el público ha sido una característica constante, reforzando el vínculo que la cantante mantiene con sus admiradores en México.

El itinerario de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en México abarca una amplia variedad de ciudades y recintos. Entre agosto y septiembre de 2025, Shakira se presenta en el Estadio Caliente de Tijuana (11 de agosto), el Estadio Héroe de Nacozari en Hermosillo (14 de agosto), el Estadio Olímpico de la UACH en Chihuahua (17 de agosto) y el Estadio Corona en Torreón (20 de agosto). Monterrey la recibe en el Parque Fundidora el 23 de agosto, seguido por cuatro fechas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México (26, 27, 29 y 30 de agosto). El recorrido continúa en el Estadio La Corregidora de Querétaro (2 y 3 de septiembre), dos fechas más en el Estadio Akron de Guadalajara (6 y 7 de septiembre), el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (11 y 12 de septiembre), un regreso a la capital el 18 de septiembre y, finalmente, el Estadio Luis Pirata Fuente de Veracruz el 24 de septiembre.