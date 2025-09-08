Conmueve el padre de una piloto porque fue a ver su primer aterrizaje en CDMX

El padre y la piloto se dieron a conocer cuando TikTok exigió ver al "conejo mayor". (@consmanrique/TikTok)

Las familias suelen estar presentes en cada logro de sus hijos, ya sea un primer día de escuela, un reconocimiento, competencia deportiva o cualquier meta que hayan realizado, en este caso, un padre presenció el primer aterrizaje de su hija piloto.

El video del orgulloso papá se grabó en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez en la Ciudad de México. Ni la lluvia o el viento pudieron arruinar la vista del avión llegando a la pista de aterrizaje.

El gesto se viralizó rápidamente, en la grabación se pudo escuchar al hombre decir “Y ahí viene el conejo en su primer aterrizaje ¡Venga conejo!“, justo en el momento en que la aeronave iba llegando.

Muchos comentarios creyeron que se trataba de un hombre, pero la misma chica subió un video en su cuenta de TikTok donde aclaró que es una piloto mujer.

El hombre fue al aeropuerto para ver el avión que piloteaba su hija. Crédito: @consmanrique/TikTok

Estos fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer "Importó la lluvia? importó la noche? Todo eso fue irrelevante ante la maravilla de ver a su retoño cumplir sus sueños. Muchas felicidades, capitán“, ”Nena este video es oro puro“, ”Si yo lloré, ustedes también“, ”y luego a pesar de la lluvia su papá salió a ver su primer aterrizaje y dijo Yuju...“, entre otros.

Después de la viralización del video, padre e hija decidieron dar a conocer sus rostros y posaron juntos. Muchos lo consideraron como un acto muy lindo.