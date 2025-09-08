México

“Apoyar en todo a los hijos”: Elsa Aguirre le manda fuerte mensaje a Pepe Aguilar y a Ángela Aguilar tras escándalos

Con tubo de oxígeno y a sus 94 años de edad, la icónica actriz del Cine de Oro Mexicano sorprendió en redes sociales

Por Marco Ruiz

Elsa Aguirre le manda fuerte
Elsa Aguirre le manda fuerte mensaje a Pepe Aguilar y a Ángela Aguilar tras escándalos

Elsa Aguirre, una de las figuras más emblemáticas del Cine de Oro Mexicano, sorprendió a seguidores y a la familia Aguilar con un mensaje especial dirigido a Pepe Aguilar y su hija Ángela Aguilar, difundido a sus 94 años en su cuenta de TikTok.

En el video, grabado con tubo de oxígeno y desde su hogar, la actriz dedicó palabras de respeto y admiración a la nueva generación de intérpretes, en momentos de fuerte exposición mediática para la dinastía.

La actriz evocó la memoria de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, músicos y padres de Pepe, y reiteró el papel fundamental de la familia en la formación de artistas. “¿Qué no hace el padre? Poder apoyar en todo a los hijos. Y si ellos salen adelante, qué felicidad más grande”, afirmó Aguirre al resaltar la importancia del respaldo paterno para el desarrollo personal y profesional de los descendientes.

Con tubo de oxígeno y a sus 94 años de edad, la icónica actriz del Cine de Oro Mexicano sorprendió en redes sociales

Un mensaje de admiración en medio del escándalo: Elsa Aguirre le habla a la Dinastía Aguilar

En los últimos meses, la familia Aguilar ha sido foco de atención por disputas públicas que involucran a Emiliano Aguilar, primogénito de Pepe, quien ha lanzado declaraciones directas contra su papá y sus hermanos. En publicaciones recientes, Emiliano abordó la diferencia que percibe entre sus valores familiares y los de sus hermanos, asegurando que “el apellido viene de mi abuelo” y que la relación con su padre permanece distante.

En ese contexto, el mensaje de Elsa Aguirre cobra un matiz de consejo y aliento. Además de expresar su admiración por la voz y la carrera de Pepe Aguilar, la actriz recordó sus vivencias junto a Antonio Aguilar y Flor Silvestre, figuras admiradas de la música tradicional mexicana, señalando su “voz campirana, muy hermosa” y el talento de ambos como fundamento de la trayectoria familiar.

La artista mencionó también a Ángela Aguilar, resaltando el valor de que siga el mismo camino artístico que su familia. Aguirre subrayó el papel insustituible del apoyo paternal y celebró los logros de la joven cantante, dejando claro su deseo de algún día presenciar una actuación de Pepe en vivo: “Me gustaría alguna vez que te presentes, poder irte a ver, si es posible, personalmente”.

Elsa Aguirre hace un llamado al legado y la unión familiar ante la polémica pública

El entorno mediático actual ha presentado a la familia Aguilar dividida por diferencias declaradas, según lo muestran los mensajes públicos de Emiliano Aguilar. El hijo mayor de Pepe afirmó no buscar una reconciliación familiar cercana, aunque permaneció abierto a que su padre conozca a su nieta si así lo solicita personalmente. Así lo expresó en redes, mientras seguidores debatían sobre el futuro de la carrera de Ángela y Leonardo Aguilar frente a los recientes escándalos.

Frente a ese panorama, la intervención de una figura como Elsa Aguirre pone en perspectiva la trascendencia del respaldo y la solidaridad familiar en tiempos de conflicto. Sus palabras, llenas de experiencia y vinculación con el pasado artístico nacional, recuerdan la fuerza de la tradición y el papel de la familia en el éxito y la proyección de los artistas mexicanos.

El mensaje de Aguirre genera eco en seguidores de distintas generaciones; algunos ven en sus palabras una invitación a reconstruir lazos, mientras otros reconocen la vigencia de los valores que sostuvo durante décadas de carrera en la pantalla. Para la familia Aguilar, el llamado es claro: “apoyar en todo a los hijos”, incluso cuando el entorno se torna adverso o la vida pública pone a prueba sus vínculos más cercanos.

