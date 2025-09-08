“Apoyar en todo a los hijos”: Elsa Aguirre le manda fuerte mensaje a Pepe Aguilar y a Ángela Aguilar tras escándalos

Elsa Aguirre le manda fuerte mensaje a Pepe Aguilar y a Ángela Aguilar tras escándalos Credito: cuartoscuro - TikTok/@elsayalmarosa

Elsa Aguirre, una de las figuras más emblemáticas del Cine de Oro Mexicano, sorprendió a seguidores y a la familia Aguilar con un mensaje especial dirigido a Pepe Aguilar y su hija Ángela Aguilar, difundido a sus 94 años en su cuenta de TikTok.

En el video, grabado con tubo de oxígeno y desde su hogar, la actriz dedicó palabras de respeto y admiración a la nueva generación de intérpretes, en momentos de fuerte exposición mediática para la dinastía.

La actriz evocó la memoria de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, músicos y padres de Pepe, y reiteró el papel fundamental de la familia en la formación de artistas. “¿Qué no hace el padre? Poder apoyar en todo a los hijos. Y si ellos salen adelante, qué felicidad más grande”, afirmó Aguirre al resaltar la importancia del respaldo paterno para el desarrollo personal y profesional de los descendientes.

Con tubo de oxígeno y a sus 94 años de edad, la icónica actriz del Cine de Oro Mexicano sorprendió en redes sociales Crédito: TikTok/@elsayalmarosa

Un mensaje de admiración en medio del escándalo: Elsa Aguirre le habla a la Dinastía Aguilar

En los últimos meses, la familia Aguilar ha sido foco de atención por disputas públicas que involucran a Emiliano Aguilar, primogénito de Pepe, quien ha lanzado declaraciones directas contra su papá y sus hermanos. En publicaciones recientes, Emiliano abordó la diferencia que percibe entre sus valores familiares y los de sus hermanos, asegurando que “el apellido viene de mi abuelo” y que la relación con su padre permanece distante.

En ese contexto, el mensaje de Elsa Aguirre cobra un matiz de consejo y aliento. Además de expresar su admiración por la voz y la carrera de Pepe Aguilar, la actriz recordó sus vivencias junto a Antonio Aguilar y Flor Silvestre, figuras admiradas de la música tradicional mexicana, señalando su “voz campirana, muy hermosa” y el talento de ambos como fundamento de la trayectoria familiar.

La artista mencionó también a Ángela Aguilar, resaltando el valor de que siga el mismo camino artístico que su familia. Aguirre subrayó el papel insustituible del apoyo paternal y celebró los logros de la joven cantante, dejando claro su deseo de algún día presenciar una actuación de Pepe en vivo: “Me gustaría alguna vez que te presentes, poder irte a ver, si es posible, personalmente”.

(Tiktok)

Elsa Aguirre hace un llamado al legado y la unión familiar ante la polémica pública

El entorno mediático actual ha presentado a la familia Aguilar dividida por diferencias declaradas, según lo muestran los mensajes públicos de Emiliano Aguilar. El hijo mayor de Pepe afirmó no buscar una reconciliación familiar cercana, aunque permaneció abierto a que su padre conozca a su nieta si así lo solicita personalmente. Así lo expresó en redes, mientras seguidores debatían sobre el futuro de la carrera de Ángela y Leonardo Aguilar frente a los recientes escándalos.

Frente a ese panorama, la intervención de una figura como Elsa Aguirre pone en perspectiva la trascendencia del respaldo y la solidaridad familiar en tiempos de conflicto. Sus palabras, llenas de experiencia y vinculación con el pasado artístico nacional, recuerdan la fuerza de la tradición y el papel de la familia en el éxito y la proyección de los artistas mexicanos.

El mensaje de Aguirre genera eco en seguidores de distintas generaciones; algunos ven en sus palabras una invitación a reconstruir lazos, mientras otros reconocen la vigencia de los valores que sostuvo durante décadas de carrera en la pantalla. Para la familia Aguilar, el llamado es claro: “apoyar en todo a los hijos”, incluso cuando el entorno se torna adverso o la vida pública pone a prueba sus vínculos más cercanos.