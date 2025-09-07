México

¿Tienes algún talento? Coahuila quiere verte brillar en el concurso “Vive libre sin drogas”

La convocatoria está abierta a personas de todas las edades residentes en Coahuila con interés en canto, baile o espectáculos performáticos

Por Aura Reyna

Guardar
El registro para participar en
El registro para participar en el concurso estará disponible hasta el 17 de septiembre de 2025 en el sitio web oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno del Estado de Coahuila, a través del DIF Coahuila y la Secretaría de Cultura, ha lanzado la convocatoria para el Concurso Estatal de Talentos “Vive Libre Sin Drogas”.

Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la inclusión social, impulsar el desarrollo artístico y promover la prevención de adicciones en los 38 municipios del estado.

El concurso forma parte del programa “Vive Libre Sin Drogas” y busca ofrecer una alternativa positiva para que las y los coahuilenses se expresen a través del arte y la cultura, como herramientas para una vida saludable y libre de adicciones.

La convocatoria está dirigida a personas de todas las edades con al menos tres años de residencia en Coahuila, interesadas en demostrar su talento en categorías como canto, baile o espectáculos performáticos.

Cómo puedo postularme

El certamen se desarrollará en
El certamen se desarrollará en tres etapas: municipal, regional y estatal, con la final el 12 de noviembre en Saltillo (FB/ Secretaría de Cultura de Coahuila)

El registro se encuentra disponible hasta el 17 de septiembre de 2025 a través del sitio web: www.coahuilacultura/talentoscoahuila.

El Subsecretario de Cultura, Juan Salvador Álvarez de la Fuente, destacó la relevancia del arte como vía para el desarrollo humano y la prevención de adicciones.

“El arte nos permite expresarnos, crecer y encontrar un camino de vida positivo. A través de la música, la danza y la creatividad, alejamos a nuestras niñas, niños y jóvenes de entornos de riesgo, como las drogas, y les damos oportunidades reales para descubrir sus talentos y fortalecer su autoestima”, señaló.

Asimismo, recordó que el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha reiterado su compromiso con los programas culturales y de prevención en el estado.

“Apoyar el talento artístico de nuestra gente es también apoyar su bienestar y fortalecer la lucha contra las adicciones, ofreciendo espacios de desarrollo, inclusión y convivencia sana”, agregó Álvarez.

Etapas y premios

Los ganadores recibirán premios en
Los ganadores recibirán premios en efectivo y la oportunidad de presentarse en la Villa Mágica y grabar un video profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concurso se desarrollará en tres etapas: municipal, regional y estatal, culminando con la Gran Final Estatal el 12 de noviembre a las 17:00 horas en el Parque Las Maravillas de Saltillo.

Además de premios en efectivo, los ganadores tendrán la oportunidad de presentarse en la Villa Mágica de su región y grabar un video profesional que será difundido en redes sociales oficiales.

Las bases completas pueden consultarse en el sitio oficial del concurso, así como a través de diversos medios de contacto:

  • Sitio web: www.coahuilacultura/talentoscoahuila
  • WhatsApp: 844 120 1080 (con Vivi, el chatbot del concurso)
  • Correo electrónico: concursotalentoscoahuila@gmail.com
  • Facebook: Cultura Coahuila Oficial
  • DIF de cada municipio

Temas Relacionados

Vive libre sin drogasConcursoCoahuilaDIF Coahuilamexico-noticias

Más Noticias

Se registra sismo de 4.0 de magnitud en Jalisco

El sismo sucedió a las 2:35 horas, a una distancia de 95 km de Puerto Vallarta y tuvo una profundidad de 18.2 km

Se registra sismo de 4.0

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 7 de septiembre: quién podría ser el sexto eliminado

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

Filtran nombre del sexto eliminado en La Casa de los Famosos México hoy domingo 7 de septiembre, según encuestas finales

Los nominados finales de esta semana son: Facundo, Shiky, Dalílah Polanco y Aarón Mercury

Filtran nombre del sexto eliminado

Los alimentos que deberías consumir si padeces hígado graso, según los médicos

Se debe depurar, tener protección celular y reducción del estrés de este órgano

Los alimentos que deberías consumir

Amanecer nublado en Monterrey este 7 de septiembre: ¿Lloverá hoy?

La combinación de calor, humedad y nubosidad podría alterar cualquier actividad prevista; consulta el pronóstico a detalle para que el estado del tiempo no te tome por sorpresa

Amanecer nublado en Monterrey este
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujetos armados atacan a militares

Sujetos armados atacan a militares en Zacatecas: dos agresores fueron detenidos

Esta es la licenciatura que las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán podrían estudiar

Aseguran más de 19 mil litros de huachicol que se encontraban en vehículos en Guanajuato: un hombre fue detenido

La vida de las hijas del Chapo Guzmán y Emma Coronel: de ser la clave para que no le dispararan en su captura hasta verlo enjuiciado

Vestidos para robar: dos hombres fueron detenidos al secuestrar a empresarios en Bosques de las Lomas, CDMX

ENTRETENIMIENTO

Filtran nombre del sexto eliminado

Filtran nombre del sexto eliminado en La Casa de los Famosos México hoy domingo 7 de septiembre, según encuestas finales

“Bon Appétit, majestad” el K-Drama donde el sabor, el amor y la historia se unen a través de la cocina

La Casa de los Famosos México: Así fue la intensa sexta semana tras la salida de Mariana Botas

Así se vivió el show de Residente desde el Zócalo de la CDMX: setlist, invitados y todos los discursos de René

Facundo se sincera con Mar Contreras y revela que tiene miedo de dejarle de gustar a su novia Delia: “Quiero gustarle”

DEPORTES

México y Japón no se

México y Japón no se hacen daño en el partido de preparación rumbo a Mundial del 2026

Diablos Rojos de México se consagran bicampeones de la Zona Sur de la LMB

Edgar Berlanga revela su pronóstico para la pelea Canelo vs Crawford: “Creo que puede lograrlo”

El histórico jugador de Chivas que aceptó que le fue al América: “Era medio azulcrema”

Osleys Iglesias confiesa por qué Canelo Álvarez no le aceptaría una pelea: “Él ve un muchacho joven”