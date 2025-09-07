¿Tienes algún talento? Coahuila quiere verte brillar en el concurso “Vive libre sin drogas”

El registro para participar en el concurso estará disponible hasta el 17 de septiembre de 2025 en el sitio web oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno del Estado de Coahuila, a través del DIF Coahuila y la Secretaría de Cultura, ha lanzado la convocatoria para el Concurso Estatal de Talentos “Vive Libre Sin Drogas”.

Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la inclusión social, impulsar el desarrollo artístico y promover la prevención de adicciones en los 38 municipios del estado.

El concurso forma parte del programa “Vive Libre Sin Drogas” y busca ofrecer una alternativa positiva para que las y los coahuilenses se expresen a través del arte y la cultura, como herramientas para una vida saludable y libre de adicciones.

La convocatoria está dirigida a personas de todas las edades con al menos tres años de residencia en Coahuila, interesadas en demostrar su talento en categorías como canto, baile o espectáculos performáticos.

Cómo puedo postularme

El certamen se desarrollará en tres etapas: municipal, regional y estatal, con la final el 12 de noviembre en Saltillo (FB/ Secretaría de Cultura de Coahuila)

El registro se encuentra disponible hasta el 17 de septiembre de 2025 a través del sitio web: www.coahuilacultura/talentoscoahuila.

El Subsecretario de Cultura, Juan Salvador Álvarez de la Fuente, destacó la relevancia del arte como vía para el desarrollo humano y la prevención de adicciones.

“El arte nos permite expresarnos, crecer y encontrar un camino de vida positivo. A través de la música, la danza y la creatividad, alejamos a nuestras niñas, niños y jóvenes de entornos de riesgo, como las drogas, y les damos oportunidades reales para descubrir sus talentos y fortalecer su autoestima”, señaló.

Asimismo, recordó que el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha reiterado su compromiso con los programas culturales y de prevención en el estado.

“Apoyar el talento artístico de nuestra gente es también apoyar su bienestar y fortalecer la lucha contra las adicciones, ofreciendo espacios de desarrollo, inclusión y convivencia sana”, agregó Álvarez.

Etapas y premios

Los ganadores recibirán premios en efectivo y la oportunidad de presentarse en la Villa Mágica y grabar un video profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concurso se desarrollará en tres etapas: municipal, regional y estatal, culminando con la Gran Final Estatal el 12 de noviembre a las 17:00 horas en el Parque Las Maravillas de Saltillo.

Además de premios en efectivo, los ganadores tendrán la oportunidad de presentarse en la Villa Mágica de su región y grabar un video profesional que será difundido en redes sociales oficiales.

Las bases completas pueden consultarse en el sitio oficial del concurso, así como a través de diversos medios de contacto:

Sitio web: www.coahuilacultura/talentoscoahuila

WhatsApp: 844 120 1080 (con Vivi, el chatbot del concurso)

Correo electrónico: concursotalentoscoahuila@gmail.com

Facebook: Cultura Coahuila Oficial

DIF de cada municipio