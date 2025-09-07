¿Tienes algún talento? Coahuila quiere verte brillar en el concurso “Vive libre sin drogas”

El Gobierno del Estado de Coahuila, a través del DIF Coahuila y la Secretaría de Cultura, ha lanzado la convocatoria para el Concurso Estatal de Talentos “Vive Libre Sin Drogas”.
Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la inclusión social, impulsar el desarrollo artístico y promover la prevención de adicciones en los 38 municipios del estado.
El concurso forma parte del programa “Vive Libre Sin Drogas” y busca ofrecer una alternativa positiva para que las y los coahuilenses se expresen a través del arte y la cultura, como herramientas para una vida saludable y libre de adicciones.
La convocatoria está dirigida a personas de todas las edades con al menos tres años de residencia en Coahuila, interesadas en demostrar su talento en categorías como canto, baile o espectáculos performáticos.
Cómo puedo postularme
El registro se encuentra disponible hasta el 17 de septiembre de 2025 a través del sitio web: www.coahuilacultura/talentoscoahuila.
El Subsecretario de Cultura, Juan Salvador Álvarez de la Fuente, destacó la relevancia del arte como vía para el desarrollo humano y la prevención de adicciones.
“El arte nos permite expresarnos, crecer y encontrar un camino de vida positivo. A través de la música, la danza y la creatividad, alejamos a nuestras niñas, niños y jóvenes de entornos de riesgo, como las drogas, y les damos oportunidades reales para descubrir sus talentos y fortalecer su autoestima”, señaló.
Asimismo, recordó que el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha reiterado su compromiso con los programas culturales y de prevención en el estado.
“Apoyar el talento artístico de nuestra gente es también apoyar su bienestar y fortalecer la lucha contra las adicciones, ofreciendo espacios de desarrollo, inclusión y convivencia sana”, agregó Álvarez.
Etapas y premios
El concurso se desarrollará en tres etapas: municipal, regional y estatal, culminando con la Gran Final Estatal el 12 de noviembre a las 17:00 horas en el Parque Las Maravillas de Saltillo.
Además de premios en efectivo, los ganadores tendrán la oportunidad de presentarse en la Villa Mágica de su región y grabar un video profesional que será difundido en redes sociales oficiales.
Las bases completas pueden consultarse en el sitio oficial del concurso, así como a través de diversos medios de contacto:
- Sitio web: www.coahuilacultura/talentoscoahuila
- WhatsApp: 844 120 1080 (con Vivi, el chatbot del concurso)
- Correo electrónico: concursotalentoscoahuila@gmail.com
- Facebook: Cultura Coahuila Oficial
- DIF de cada municipio