México

Novia de Facundo habla sobre el supuesto hombre que contestó la llamada que le hizo el conductor desde La Casa de los Famosos 3

Delia García fue cuestionada sobre su actitud al tener contacto nuevamente con el conductor y comediante

Por Jazmín González

Guardar
Delia García puso fin a
Delia García puso fin a las especulaciones sobre un posible engaño a Facundo. (Instagram)

Facundo y su novia Delia García se volvieron tendencia en los últimos días tras la llamada que el conductor le hizo desde el exterior de La Casa de los Famosos México.

Cabe recordar que el conductor de 47 años encontró la ‘moneda del destino’ y consiguió 30 mil pesos, pero en una negociación con ‘La Jefa’ intercambió el dinero por una llamada de 2 minutos con su novia Delia García.

El momento que se vivió desde el confesionario desató comentarios divididos entre los televidentes, porque en el primer intento un hombre contestó la llamada, pero momentos después logró enlazarse con su prometida.

(VIX)
(VIX)

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, tanto que comenzaron a circular versiones de una supuesta infidelidad por parte de la ex participante de reality shows.

Delía García pone fin a los rumores de infidelidad tras llamada con Facundo desde La Casa de los Famosos 3

En medio de los dimes y diretes que circulan sobre su relación, la locutora de 36 años decidió romper el silencio sobre una supuesta infidelidad al participante de La Casa de los Famosos.

De acuerdo con García, cuando la producción se puso en contacto con ella para concretar la llamada, le indicaron que no podía hablar de las cosas que están ocurriendo en el exterior, ni la percepción que el público tiene de él.

"Básicamente solo debía expresarle cosas sencillas como ‘te quiero, te extraño’, lo normal”, contó.

Delia García responde a los
Delia García responde a los rumores de infidelidad.(Instagram / ViX)

Asimismo, reveló que desde que supo de la llamada tenía la idea de no confundir a Facundo con sus palabras, pues es consciente de que vive un encierro, pero en el momento no supo cómo expresarse.

“He estado en realities y el cerebro no reacciona igual, no piensas lo mismo. Justo pensaba qué podía decirle para que no se alterara bajo las circunstancias en las que está”, explicó.

Delia García prefiere reírse de los comentarios sobre infidelidad a Facundo

Finalmente, aseguró que los comentarios que circulan en redes sociales sobre una supuesta infidelidad a Facundo solo le generan risa, pues considera ilógico que la supuesta persona con la que “engaña” a su pareja conteste ese tipo de llamadas.

"Me da risa que digan que contestó un hombre. A ver, si yo estuviera engañándolo, ¿cómo va a contestarle esa persona? No tiene sentido", sentenció.

Delia García se defendió de
Delia García se defendió de los ataques en su contra. (@soydeliagarcia, Instagram)

Cabe mencionar que algunos de los habitantes de la casa también han hablado sobre la actitud de Delia García en la llamada; por ejemplo, Elaine Haro, quien considera que fue fría.

Temas Relacionados

FacundoDelia GarcíaLa Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 3TelevisaViXmexico-entretenimiento

Más Noticias

Concierto de Residente EN VIVO desde el Zócalo Capitalino de la CDMX: René está en el escenario

Sigue minuto a minuto el show del intérprete puertorriqueño en la Plaza de la Constitución

Concierto de Residente EN VIVO

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

Las series han presentado un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Lo más vistó en Disney+

La vida de las hijas del Chapo Guzmán y Emma Coronel: de ser la clave para que no le dispararan en su captura hasta verlo enjuiciado

El entorno familiar ha priorizado la estabilidad y el desarrollo académico de las gemelas

La vida de las hijas

Para lucir un rostro sin arrugas este famoso actor ha usado por 40 años la orinoterapia

Un famoso intérprete revela en una entrevista el método alternativo que utiliza desde hace décadas para el cuidado de su piel

Para lucir un rostro sin

El histórico jugador de Chivas que aceptó que le fue al América: “Era medio azulcrema”

El defensa central también reveló su grata experiencia cuando veía salir a los jugadores de Guadalajara de Verde Valle

El histórico jugador de Chivas
MÁS NOTICIAS

NARCO

La vida de las hijas

La vida de las hijas del Chapo Guzmán y Emma Coronel: de ser la clave para que no le dispararan en su captura hasta verlo enjuiciado

Vestidos para robar: dos hombres fueron detenidos al secuestrar a empresarios en Bosques de las Lomas, CDMX

Piden incrementar pena de prisión a quien arroje explosivos desde drones, transporte drogas o los manufacture

Atrapan a 16 en Zacatecas por presunta trata de personas en hoteles; van 17 víctimas rescatadas

Repatrian a México a Jesús Muñoz, hombre deportado por EEUU a Sudán del Sur

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Residente EN VIVO

Concierto de Residente EN VIVO desde el Zócalo Capitalino de la CDMX: René está en el escenario

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

Para lucir un rostro sin arrugas este famoso actor ha usado por 40 años la orinoterapia

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Dalilah rompe en llanto en el baño y asegura que “no está loca”

“Tú y todo lo demás”, el K-drama que no te puedes perder entre los estrenos de streaming del 8 al 14 de septiembre

DEPORTES

El histórico jugador de Chivas

El histórico jugador de Chivas que aceptó que le fue al América: “Era medio azulcrema”

Osleys Iglesias confiesa por qué Canelo Álvarez no le aceptaría una pelea: “Él ve un muchacho joven”

México vs Japón EN VIVO: minuto a minuto del partido amistoso rumbo al Mundial del 2026

Óscar Valdez vs Ricky Medina: dónde y a qué hora ver pelea hoy en vivo

Chivas vs León: esta es la única forma de ver el partido amistoso del domingo 7 de septiembre