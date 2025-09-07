Novia de Facundo habla sobre el supuesto hombre que contestó la llamada que le hizo el conductor desde La Casa de los Famosos 3

Delia García puso fin a las especulaciones sobre un posible engaño a Facundo. (Instagram)

Facundo y su novia Delia García se volvieron tendencia en los últimos días tras la llamada que el conductor le hizo desde el exterior de La Casa de los Famosos México.

Cabe recordar que el conductor de 47 años encontró la ‘moneda del destino’ y consiguió 30 mil pesos, pero en una negociación con ‘La Jefa’ intercambió el dinero por una llamada de 2 minutos con su novia Delia García.

El momento que se vivió desde el confesionario desató comentarios divididos entre los televidentes, porque en el primer intento un hombre contestó la llamada, pero momentos después logró enlazarse con su prometida.

(VIX)

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, tanto que comenzaron a circular versiones de una supuesta infidelidad por parte de la ex participante de reality shows.

Delía García pone fin a los rumores de infidelidad tras llamada con Facundo desde La Casa de los Famosos 3

En medio de los dimes y diretes que circulan sobre su relación, la locutora de 36 años decidió romper el silencio sobre una supuesta infidelidad al participante de La Casa de los Famosos.

De acuerdo con García, cuando la producción se puso en contacto con ella para concretar la llamada, le indicaron que no podía hablar de las cosas que están ocurriendo en el exterior, ni la percepción que el público tiene de él.

"Básicamente solo debía expresarle cosas sencillas como ‘te quiero, te extraño’, lo normal”, contó.

Delia García responde a los rumores de infidelidad.(Instagram / ViX)

Asimismo, reveló que desde que supo de la llamada tenía la idea de no confundir a Facundo con sus palabras, pues es consciente de que vive un encierro, pero en el momento no supo cómo expresarse.

“He estado en realities y el cerebro no reacciona igual, no piensas lo mismo. Justo pensaba qué podía decirle para que no se alterara bajo las circunstancias en las que está”, explicó.

Delia García prefiere reírse de los comentarios sobre infidelidad a Facundo

Finalmente, aseguró que los comentarios que circulan en redes sociales sobre una supuesta infidelidad a Facundo solo le generan risa, pues considera ilógico que la supuesta persona con la que “engaña” a su pareja conteste ese tipo de llamadas.

"Me da risa que digan que contestó un hombre. A ver, si yo estuviera engañándolo, ¿cómo va a contestarle esa persona? No tiene sentido", sentenció.

Delia García se defendió de los ataques en su contra. (@soydeliagarcia, Instagram)

Cabe mencionar que algunos de los habitantes de la casa también han hablado sobre la actitud de Delia García en la llamada; por ejemplo, Elaine Haro, quien considera que fue fría.