Más de 7 mil vehículos SEAT en México llamados a revisión por posible fallo en bolsas de aire

Aplica para los vehículos modelos Altea y Leon años 2009 a 2012, Ibiza año 2025 y Arona años 2023, 2024 y 2025. Crédito: PROFECO

Una alerta de seguridad emitida por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha puesto el foco en más de 7 mil vehículos SEAT en México debido a un defecto en las bolsas de aire que podría poner en riesgo la seguridad de los ocupantes. Ante este escenario, la empresa automotriz ha solicitado a los propietarios de los vehículos afectados que acudan a una revisión preventiva para corregir la falla y evitar posibles incidentes.

El defecto señalado por PROFECO se encuentra en el sistema de bolsas de aire de ciertos automóviles de la marca SEAT.

De acuerdo con la información oficial, existe la posibilidad de que, en caso de accidente, las bolsas de aire no funcionen correctamente, lo que representa un riesgo para los pasajeros.

La autoridad destaca la necesidad de atender esta situación de inmediato para prevenir daños.

En relación con los modelos y años involucrados, el comunicado indica que la revisión abarca más de 7.000 unidades de SEAT.

La lista específica de modelos y periodos de fabricación afectados está disponible en los canales oficiales de la empresa y de PROFECO. Se recomienda a los propietarios consultar estos listados para confirmar si su vehículo forma parte del llamado.

El procedimiento para responder a la alerta consiste en que los dueños de los automóviles incluidos en la campaña de revisión deben acudir a los concesionarios autorizados de SEAT en México.

El personal especializado realizará una inspección y, si es necesario, llevará a cabo la reparación o sustitución de las bolsas de aire sin costo para el consumidor. La empresa ha habilitado mecanismos de atención y orientación para facilitar el proceso y garantizar la seguridad de los usuarios.

Profeco mantiene su compromiso

La PROFECO es una institución encargada de defender los derechos de los consumidores. Créditos: X/@Profeco

PROFECO, como organismo encargado de proteger los derechos de los consumidores, exhorta a quienes posean un vehículo SEAT potencialmente afectado a no desatender el llamado y a realizar la revisión lo antes posible.

La institución subraya la importancia de actuar con rapidez para evitar riesgos y recuerda que la seguridad de los usuarios es la prioridad en este tipo de alertas.

Quienes requieran información adicional sobre el proceso de revisión, los detalles de los modelos implicados o tengan dudas respecto a la campaña pueden consultar las líneas telefónicas y el portal web oficial de PROFECO, donde se ofrece asesoría para resolver cualquier inquietud relacionada con este llamado.