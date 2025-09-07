México

Hallan muerta a una mujer con mensaje intimidatorio en Tijuana: “Por andar con maridos ajenos”

El hallazgo en Vista Horizonte expone la convergencia entre violencia de género y dinámicas criminales en la ciudad fronteriza

Por Mariana Campos

Guardar
Oficiales y peritos llegaron al
Oficiales y peritos llegaron al lugar para resguardar el cuerpo. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

El hallazgo del cuerpo de una mujer envuelta en una sábana blanca, con signos de violencia y un mensaje intimidatorio a su lado, conmocionó la mañana del jueves 4 de septiembre a la ciudad de Tijuana.

El cadáver fue localizado en un lote baldío del fraccionamiento Vista Horizonte, en la delegación Natura, y junto a él se encontró una cartulina con la advertencia: “Esto les va a pasar por andar con maridos ajenos”. Las autoridades han iniciado una investigación bajo la hipótesis de feminicidio, mientras la identidad de la víctima y la causa exacta de su muerte no han sido confirmadas.

El descubrimiento ocurrió alrededor de las 07:00 horas, cuando un transeúnte alertó a la Policía Municipal sobre un objeto sospechoso en la calle Siete Leguas, en una zona despoblada del fraccionamiento. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron la presencia del cuerpo femenino, que presentaba huellas de violencia física.

La escena fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes resguardaron el área para la recolección de pruebas. Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) trasladó el cadáver para la necropsia correspondiente, aunque hasta el momento no se ha determinado la causa de muerte ni se ha logrado identificar a la víctima.

Personal calificado trató el cadáver
Personal calificado trató el cadáver de la mujer para iniciar las indagaciones. (DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO)

El mensaje hallado junto al cuerpo, escrito en una cartulina, contenía una amenaza explícita. Este tipo de mensajes evidencia patrones de violencia de género y posibles vínculos con dinámicas propias del crimen organizado en la región.

La FGE abrió una carpeta de investigación y clasificó preliminarmente el caso como feminicidio, dada la naturaleza del hallazgo y el contenido del mensaje. Hasta ahora, las autoridades no han reportado detenciones relacionadas con este hecho ni han proporcionado avances sobre la posible identificación de la víctima.

Tijuana se inunda en violencia

El caso se suma a una jornada especialmente violenta para Tijuana. El mismo jueves, se registraron al menos otros cuatro incidentes graves: el hallazgo de un vehículo robado con un cadáver y un mensaje vinculado a disputas criminales en la colonia Castillo; el asesinato a tiros de un hombre en la colonia Aguaje de la Tuna; y la localización de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en la colonia Pino de Narez, durante un cateo realizado por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Ninguno de estos hechos ha derivado en detenciones hasta el momento.

Especialistas en violencia de género y crimen organizado advierten que la aparición de mensajes junto a las víctimas es una señal de la convergencia entre la intimidación criminal y la violencia contra las mujeres en Tijuana, ciudad que encabeza las estadísticas nacionales de feminicidios.

Temas Relacionados

Feminicidio en TijuanaViolencia de géneroFGRFGETijuanainseguridadviolenciamexico-noticias

Más Noticias

Descanso obligatorio del 16 de septiembre y prima dominical: lo que debes saber

La Ley Federal del Trabajo establece compensaciones obligatorias para quienes laboran en jornadas dominicales o fechas festivas

Descanso obligatorio del 16 de

Más de 7 mil vehículos SEAT en México llamados a revisión por posible fallo en bolsas de aire

El procedimiento para responder a la campaña consiste en acudir a concesionarios autorizados, donde personal especializado realizará la inspección

Más de 7 mil vehículos

Hoy No Circula para este lunes en CDMX y Edomex

Cuáles son los autos que no circulan este lunes en la Ciudad de México y su área conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula para este

El Sistema Cutzamala alcanza su mayor nivel de agua en cinco años

El repunte en el almacenamiento marca un antes y un después para millones de personas que dependen del sistema gracias a las recientes lluvias

El Sistema Cutzamala alcanza su

¡Fiestas patrias en CDMX! Con estos grupos musicales celebrarán las alcaldías el 15 de septiembre

Cada demarcación celebrará el Día de la Independencia con su propio estilo, ofreciendo bailes, presentaciones musicales y actividades recreativas para los vecinos

¡Fiestas patrias en CDMX! Con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejecución de funcionario federal Vázquez

Ejecución de funcionario federal Vázquez Reyna estaría relacionada al CJNG, según Gertz Manero “fue sacrificado”

Revela Harfuch nombres de empresarios, marinos y funcionarios detenidos por red de huachicol fiscal en Tampico

Amenazan de muerte a director de la Policía de Tecate con narcomantas en Tijuana

Sujetos armados atacan a militares en Zacatecas: dos agresores fueron detenidos

Esta es la licenciatura que las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán podrían estudiar

ENTRETENIMIENTO

Pepe Aguilar se dice “orgullosamente

Pepe Aguilar se dice “orgullosamente migrante” tras polémica en Jalisco por firmas para que no realizara concierto

¡Se armó la pelea! Alexis Ayala enfrenta a Shiki por un malentendido que desató la furia en La Casa de los Famosos México 3

Mariana Botas explota contra Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 3: ‘Eligió ser el villano y le funcionó’ | Entrevista

El Met de Nueva York arranca su temporada 2025-2026 con un debut histórico para México: obras, lugar y fechas clave

Manuel Masalva, actor de ‘Narcos’, regresa a México tras librar la muerte en Dubai y muestra los estragos de su enfermedad

DEPORTES

México y Japón firman acuerdo

México y Japón firman acuerdo histórico en futbol

México vs Corea del Sur: dónde y cuándo ver el segundo partido de preparación del Tri de cara al Mundial 2026

Charros vs Diablos: dónde y cuándo ver el primer juego de la Serie del Rey de la LMB

Alcalde de Coyoacán visita el ‘Nido Águila’, futura sede del Mundial 2026

Isaac del Toro hace historia y se convierte en el el primer latino en ganar el GP Industria & Artigianato