Hallan muerta a una mujer con mensaje intimidatorio en Tijuana: “Por andar con maridos ajenos”

Oficiales y peritos llegaron al lugar para resguardar el cuerpo. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

El hallazgo del cuerpo de una mujer envuelta en una sábana blanca, con signos de violencia y un mensaje intimidatorio a su lado, conmocionó la mañana del jueves 4 de septiembre a la ciudad de Tijuana.

El cadáver fue localizado en un lote baldío del fraccionamiento Vista Horizonte, en la delegación Natura, y junto a él se encontró una cartulina con la advertencia: “Esto les va a pasar por andar con maridos ajenos”. Las autoridades han iniciado una investigación bajo la hipótesis de feminicidio, mientras la identidad de la víctima y la causa exacta de su muerte no han sido confirmadas.

El descubrimiento ocurrió alrededor de las 07:00 horas, cuando un transeúnte alertó a la Policía Municipal sobre un objeto sospechoso en la calle Siete Leguas, en una zona despoblada del fraccionamiento. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron la presencia del cuerpo femenino, que presentaba huellas de violencia física.

La escena fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes resguardaron el área para la recolección de pruebas. Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) trasladó el cadáver para la necropsia correspondiente, aunque hasta el momento no se ha determinado la causa de muerte ni se ha logrado identificar a la víctima.

Personal calificado trató el cadáver de la mujer para iniciar las indagaciones. (DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO)

El mensaje hallado junto al cuerpo, escrito en una cartulina, contenía una amenaza explícita. Este tipo de mensajes evidencia patrones de violencia de género y posibles vínculos con dinámicas propias del crimen organizado en la región.

La FGE abrió una carpeta de investigación y clasificó preliminarmente el caso como feminicidio, dada la naturaleza del hallazgo y el contenido del mensaje. Hasta ahora, las autoridades no han reportado detenciones relacionadas con este hecho ni han proporcionado avances sobre la posible identificación de la víctima.

Tijuana se inunda en violencia

El caso se suma a una jornada especialmente violenta para Tijuana. El mismo jueves, se registraron al menos otros cuatro incidentes graves: el hallazgo de un vehículo robado con un cadáver y un mensaje vinculado a disputas criminales en la colonia Castillo; el asesinato a tiros de un hombre en la colonia Aguaje de la Tuna; y la localización de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en la colonia Pino de Narez, durante un cateo realizado por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Ninguno de estos hechos ha derivado en detenciones hasta el momento.

Especialistas en violencia de género y crimen organizado advierten que la aparición de mensajes junto a las víctimas es una señal de la convergencia entre la intimidación criminal y la violencia contra las mujeres en Tijuana, ciudad que encabeza las estadísticas nacionales de feminicidios.