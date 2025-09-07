México

Facundo se sincera con Mar Contreras y revela que tiene miedo de dejarle de gustar a su novia Delia: “Quiero gustarle”

En días pasados, la relación del comediante estuvo envuelta en rumores de infidelidad por una llamada desde La Casa de los Famosos México

Por Jazmín González

Delia García y Facundo son
Delia García y Facundo son una de las relaciones que más han acaparado la atención desde el estreno de La Casa de los Famosos México. (IG: @soydeliagarcia)

Desde la llamada de Facundo a Delia García en La Casa de los Famosos México, los rumores sobre una posible infidelidad comenzaron a surgir entre el público.

Pese a que García ha preferido hacer caso omiso de los comentarios, una nueva declaración del conductor al interior del reality show ha llamado la atención de los internautas.

(ViX)
(ViX)

Qué dijo Facundo sobre su novia en La Casa de los Famosos México

En una plática con Mar Contreras en el vestidor de la casa, el también comediante compartió su interés por no seguir gustándole a su novia, pues tiene miedo de que se interese por alguien más mientras esté en el programa.

A mí sí me da miedo que Delia esté conviviendo con alguien. Aquí adentro es imposible que eso suceda, no va a suceder, pero allá afuera quién sabe. Eso sí me da miedo”, contó.

Asimismo, enfatizó que una de las razones por las que disfruta hacer ejercicio es seguir gustándole a su pareja, pues sabe que es 11 años menor que él, por lo que quiere mantenerse en buena condición.

“Yo sé que Delia me quiere, pero quiero gustarle. Es una preocupación que yo tengo, quizás porque es 11 años más chica que yo”, agregó.

(Instagram / ViX)
(Instagram / ViX)

Quién es Delia García, la novia de Facundo que enfrenta rumores de infidelidad

Delia García, nacida el 31 de octubre de 1989, actualmente compagina su rol como conductora en el programa de radio Ya Párate de Los 40 Principales con su carrera deportiva, mientras consolida una presencia activa en redes sociales.

Su formación en diseño textil y moda facilitó el desarrollo de una trayectoria creativa que ha logrado combinar con el ámbito atlético. Su primera incursión en el medio artístico nacional se produjo cuando participó en el reality “La Isla” de TV Azteca, espacio en el que conoció a Facundo.

El inicio de su vínculo afectivo se produjo durante un momento delicado para el conductor, quien apenas tenía diez meses de haberse divorciado de su primera esposa. Ambos optaron por esperar cerca de siete meses para definir sus prioridades y formalizar su relación, avanzando con cautela ante el temor de cometer errores que pudieran afectar su lazo.

(VIX)
(VIX)

Al iniciar su relación, Facundo tenía miedo de cometer errores que pudieran afectar su lazo, de hecho, en el reality show también contó los problemas que tuvo al tener relaciones por primera vez.

“La primera vez del acto no pude, me gustaba tanto que ya estaba todo y no pude. Estás tan comprometido de hacer una buena chamba que no pude, tuve que inventar que había tomado de más y luego ya le confesé la verdad”, relató.

