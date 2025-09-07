Este grupo de mujeres recibe la tarjeta del banco del bienestar en octubre

A finales de 2025, las mujeres recibirán su primer depósito. INFOBAE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que a partir de octubre la Secretaría de Bienestar iniciará la entrega de las tarjetas bancarias a las mujeres de 60, 61 y 62 años de edad, quienes recibirán su primer depósito de la Pensión Mujeres Bienestar.

Sheinbaum recordó que este apoyo social ya lo reciben las mujeres de 63 y 64, de modo que a finales de 2025, 92 mil 323 mujeres estarán recibiendo sus depósitos.

“Como hay mujer Presidenta, vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas y al llegar a los 60, Pensión Mujeres Bienestar; y cuando se cumpla 65, pase automático a la Pensión para Adulto Mayor”, resaltó Sheinbaum Pardo.

A partir de los 60 años, las mujeres reciben un apoyo económico. FOTO: Archivo

Qué es el programa Pensión Mujeres Bienestar

Con la llegada de Sheinbaum Pardo a la presidencia de la República, su administración ha puesto en marcha un nuevo programa social que busca reducir la brecha de desigualdad de género y fortalecer la autonomía económica de las mujeres adultas mayores.

A partir de 2025, la Pensión Mujeres Bienestar otorga un apoyo económico de 3.000 pesos bimestrales a mujeres de entre 60 y 64 años, según lo establecido por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Este programa, de carácter universal, tiene como propósito principal respaldar a las mujeres que, tras décadas de trabajo, han enfrentado condiciones de desigualdad y discriminación.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, el 35,3 % de las mujeres identificó el hecho de ser mujer como el motivo más frecuente de discriminación.

Además, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al primer trimestre de 2024 reveló que solo 46 de cada 100 mujeres en edad laboral participaron activamente en la economía, en contraste con 76 de cada 100 hombres.

La Pensión Mujeres Bienestar se dirige a todas las mujeres mexicanas, ya sea por nacimiento o naturalización, que residan en el país y tengan entre 60 y 64 años.

Al cumplir los 65 años, las beneficiarias pasarán automáticamente a formar parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

El proceso de incorporación se realiza cada dos meses a lo largo de 2025, y la información actualizada se encuentra disponible en los canales oficiales del programa.

Para acceder a este beneficio, las solicitantes deben presentar, tanto en original como en copia, los siguientes documentos: identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad), acta de nacimiento legible, CURP de impresión reciente, comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de seis meses (recibos de cable, teléfono, luz, gas, agua o predial) y un número telefónico de contacto, tanto celular como de casa.

La llegada de la primera mujer presidenta constitucional de México, la doctora Sheinbaum, ha impulsado políticas orientadas a reconocer los derechos de las mujeres y a combatir la desigualdad histórica.

El gobierno federal sostiene que la brecha salarial y la falta de ingresos propios siguen siendo obstáculos para muchas mujeres, por lo que este apoyo económico busca contribuir a su independencia financiera.