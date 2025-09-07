Ángela Aguilar enciende las redes con renovado look que alienta rumores sobre una supuesta cirugía facial

Aguilar enfrenta una ola de críticas en México que escalaron a peticiones para impedir que se presente próximamente en Guadalajara. (@angela_aguiolar, Instagram)

Ángela Aguilar volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras su aparición en la tradicional comida de los 300. La cantante, quien fue invitada a interpretar un tema en el escenario, acaparó reflectores no solo por su voz, sino por su rostro, que lucía visiblemente distinto.

Usuarios de TikTok especula que Ángela Aguilar se sometió a una cirugía para perfilar su nariz, luego de lucir diferente durante un evento en la CDMX. Crédito: @itzel90210, TikTok

En redes sociales, los comentarios no tardaron en multiplicarse. La especulación más fuerte señala que la intérprete de "Qué agonía" podría haberse sometido a una rinoplastia, procedimiento que explicaría el cambio en sus facciones. Usuarios destacaron que su nariz luce “más fina y definida que en ocasiones anteriores”, lo que generó debates sobre si el cambio se debía únicamente al maquillaje o a un retoque estético.

La hija de Pepe Aguilar asistió al evento acompañada de su esposo, Christian Nodal, y de su hermano, Leonardo Aguilar. El trío fue recibido entre aplausos y gran expectativa; sin embargo, mientras la atención mediática se centraba en la polémica de Nodal, las redes sociales se enfocaron en analizar el nuevo aspecto de Ángela.

Hasta ahora, ni la cantante ni su familia han confirmado o desmentido los rumores. Y, fiel a su estilo, lo más probable es que la artista mantenga silencio sobre el tema.

Aguilar, quien fue invitada a interpretar un tema en el escenario, acaparó reflectores. (Captura de pantalla @lideresmexico)

Críticas y halagos al supuesto cambio estético

Ángela Aguilar, de apenas 21 años, creció bajo el escrutinio de las cámaras. Cada decisión personal y profesional genera debates en redes, y su apariencia no es la excepción.

Algunos seguidores aplaudieron el supuesto procedimiento, asegurando que luce más sofisticada y “con una imagen más atractiva”. Otros, en contraste, criticaron que pudiera haber cedido a la presión estética de la industria.

Hasta ahora, la gira Libre Corazón Tour ha alcanzado la recaudación prevista, aunque se programaron presentaciones en teatros pequeños. (Infobae México / Jovani Pérez)

Entre reconocimientos y polémicas

Más allá de su apariencia, Ángela atraviesa un momento lleno de contrastes. La revista Líderes Mexicanos la reconoció junto a Christian Nodal como una de las 300 figuras más influyentes del país. No obstante, una petición en Change.org, que ya supera las 165,000 firmas, exige que los Aguilar no participen en el Grito de Independencia en Guadalajara, acusándolos de promover un discurso antiinmigrante.

“En un momento histórico en el que el mundo enfrenta crisis humanitarias, resulta inaceptable dar escenario y recursos públicos a artistas que han despreciado a quienes migran por necesidad”, se lee en la petición.

Pese a las críticas, Ángela ha manifestado su apoyo a la comunidad migrante. En junio anunció que parte de las ganancias de su gira Libre Corazón Tour serían destinadas a migrantes mexicanos. Sin embargo, la donación —de apenas un dólar por boleto vendido— generó cuestionamientos en redes.

Aunado a esto, seis presentaciones de la gira en Estados Unidos fueron canceladas, según Ticketmaster, por lo que su compromiso con esta causa quedó bajo la lupa.

Con rumores de cirugía, cancelaciones y debates sociales, Ángela Aguilar se mantiene como una de las figuras más mediáticas del espectáculo mexicano.

Evento cancelado de Ángela Aguilar en New Jersey. (Captura de pantalla, Express Tickets)