Amnistía en México: más de 400 personas fueron liberadas al revisar sus expedientes entre 2024 y 2025

El perfil de las y los beneficiarios va desde personas que no tuvieron acceso a una defensa legal digna hasta integrantes de la comunidad LGBT+ en el país

Por Diego Mendoza López

La Comisión de Amnistía de México informó que, entre el 31 de agosto de 2024 y el 29 de agosto de 2025, se concedieron 479 beneficios de amnistía; de ellos, 411 derivaron en liberaciones tras las revisiones judiciales correspondientes.

El balance anual, presentado junto con la Secretaría de Gobernación (Segob) ante el Senado de la República, muestra el alcance de la Ley de Amnistía en la restitución de derechos civiles y políticos. En particular, para personas procesadas en condiciones de vulnerabilidad social o con acceso limitado a la justicia.

El desarrollo de las causas y procedimientos

De las amnistías otorgadas, 430 estuvieron relacionadas con situaciones de pobreza, principal causa que motivó la revisión de expedientes. También se identificaron otros supuestos: discapacidad permanente (11 casos), temor fundado (siete), robo simple sin violencia (seis), discriminación (cinco), consumo de drogas (dos) y haber sido obligados por la delincuencia organizada (uno).

El proceso implica la evaluación exhaustiva de cada solicitud en sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión. Una vez aprobadas, los casos deben recibir la validación de jueces federales. De las 479 amnistías concedidas en el último año, 411 fueron calificadas como legales, lo que permitió la extinción de la acción penal, la eliminación de antecedentes judiciales y la restitución de derechos políticos. El resto se encuentra en distintas fases: 45 fueron calificadas como no legales, nueve están pendientes de calificación, 11 quedaron sin materia y tres sin dictamen por falta de parámetros.

Perfil de los beneficiarios

El informe revela una diversidad entre los beneficiados: 319 hombres, 159 mujeres y una persona de la comunidad LGBTTTIQ+. Asimismo, 44 personas pertenecen a pueblos y comunidades indígenas (12 mujeres y 32 hombres), quienes en la mayoría de los casos no tuvieron acceso a intérpretes ni defensores legales adecuados durante sus procesos.

En cuanto a la nacionalidad, 444 beneficiarios son mexicanos y 35 extranjeros provenientes de Ecuador, Colombia, Guatemala, Perú, Estados Unidos, Honduras y El Salvador.

Distribución geográfica

Los estados con mayor número de personas favorecidas fueron Sinaloa (120), Ciudad de México (64) y Chiapas (50). Estos datos reflejan la concentración de casos en regiones con altos niveles de vulnerabilidad social y limitaciones en el acceso a la justicia, de acuerdo con el informe retomado por El Informador.

Reinserción social y restitución de derechos

Además de las liberaciones, la Secretaría de Gobernación destacó la implementación de apoyos para la reinserción social: acceso a empleo, becas educativas, capacitación laboral, atención psicológica y médica, así como acompañamiento en trámites administrativos.

En el ámbito electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) rehabilitó los derechos político-electorales de las 411 personas liberadas, lo que les permite reincorporarse plenamente a la vida civil.

Evolución de la política de amnistía

Desde que la Ley de Amnistía entró en vigor en 2020, la Comisión ha recibido 2,391 solicitudes, de las cuales 2,024 ya fueron analizadas. El último año estuvo marcado por la cifra más baja de casos aprobados como procedentes desde la publicación de lineamientos en 2020: solo 21 solicitudes fueron aceptadas como viables.

No obstante, en junio de 2025 se publicaron nuevos lineamientos para la recepción y atención de solicitudes directas, lo que podría modificar la tendencia en los próximos periodos. A nivel legislativo, 15 congresos estatales han aprobado leyes locales de amnistía, 11 han presentado iniciativas, cuatro aún no cuentan con propuestas y dos rechazaron las que fueron planteadas.

Delitos no solicitados

El informe también puntualizó que hasta ahora no se han presentado solicitudes de amnistía en casos como aborto, homicidio en razón de parentesco o sedición, aunque estos supuestos están contemplados en la legislación vigente.

