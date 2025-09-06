México

Esteban Villegas, gobernador priista de Durango, pide ovación de pie para Sheinbaum: “Soy claudista”

El gobernador reconoció el trabajo del gobierno federal respecto a los programas sociales

Por Fernanda López-Castro

El gobernador afirmó que se identifica como 'Claudista' a pesar de ser del PRI. | Presidencia

Esteban Villegas, gobernador de Durango e integrante del PRI, pidió una ovación de pie para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante un evento en el estado, que encabezó la mandataria como parte de su gira nacional para la rendición de cuentas, que comenzó ayer.

El gobernador priista inició su discurso pidiendo a los asistentes que se pusieran de pie y aplaudieran a la presidenta, afirmando que el estado la respeta y la quiere.

“Ayúdenme por favor a ponerlos de pie y brindarle un aplauso, sincero a la presidenta de México, a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, la primera presidenta mujer de este país.

“Presidenta en Durango se le quiere, se le respeta y aquí tiene su casa. Fuerte el aplauso: ¡Presidenta!, ¡Presidenta!“, exclamó.

Información en desarrollo...

