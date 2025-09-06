México

Este es el mejor remedio casero para tratar la resaca

Este malestar reúne varios síntomas que derivan de la deshidratación y el cansancio

Por Jesús Tovar Sosa

Este remedio ayudará a estabilizar
Este remedio ayudará a estabilizar el organismo de nuevo. Foto: (iStock)

Después de una noche de celebración es común despertar con los síntomas clásicos de la resaca: dolor de cabeza, náuseas, sed intensa, fatiga y malestar general.

Aunque existen múltiples remedios, uno de los más efectivos y accesibles sigue siendo el tradicional combo casero: agua, descanso y un buen caldo caliente.

¿Qué causa la resaca?

La resaca es el resultado de varios efectos negativos del alcohol en el cuerpo. Principalmente, el alcohol deshidrata, irrita el sistema digestivo, altera el sueño y provoca inflamación. Además, el hígado trabaja horas extra para procesarlo, lo que contribuye a la fatiga y al malestar general.

El efecto del alcohol sobre
El efecto del alcohol sobre el cuerpo podría generar diversos efectos sobre el cuerpo. Foto: (iStock)

¿Por qué el caldo es tan efectivo?

Uno de los mejores remedios caseros para aliviar la resaca es una buena porción de caldo de pollo o caldo de res, ya que:

  • Rehidrata: Los caldos contienen agua y electrolitos como sodio y potasio, que el cuerpo pierde al beber alcohol.
  • Nutre: Aporta proteínas, minerales y vitaminas que ayudan al cuerpo a recuperarse.
  • Calma el estómago: Su temperatura y textura ayudan a asentar el sistema digestivo irritado.
  • Energiza: Al ser fácil de digerir, brinda energía sin causar más molestias.

Agregar ingredientes como verduras, ajo, jengibre o chile puede mejorar aún más sus propiedades antiinflamatorias y digestivas.

Hidratación: la clave para sentirte mejor

Beber abundante agua es fundamental. Si puedes, añade bebidas con electrolitos naturales como agua de coco o sueros caseros (agua, una pizca de sal y un poco de azúcar o miel). Esto ayuda a reponer los minerales perdidos por la deshidratación inducida por el alcohol.

También puedes consumir infusiones suaves como:

  • Té de jengibre y limón: alivia náuseas y desintoxica el organismo.
  • Té de menta: calma el estómago.
  • Manzanilla: relaja y ayuda con el sueño alterado.
Es necesario mantenerse hidratado ante
Es necesario mantenerse hidratado ante un episodio de resaca. Foto: (iStock)

Descanso y tiempo: lo que el cuerpo más necesita

Aunque hay muchas soluciones rápidas, la verdad es que el mejor remedio para la resaca es el tiempo. Dormir bien después de una noche de fiesta permite que el cuerpo se recupere, repare tejidos y elimine toxinas.

Si no puedes dormir más, al menos intenta mantenerte en reposo, con poca estimulación y comida ligera. Evita tomar más alcohol (“curársela con otra”) o cafeína en exceso, ya que solo prolongan los síntomas.

Para prevenir una resaca fuerte, recuerda siempre hidratarte entre tragos, comer bien antes de beber, y no excederte. Pero si ya es tarde para eso, el mejor remedio casero sigue siendo simple: agua, descanso y un buen plato de caldo caliente.

ResacaRemedios caserosSaludBienestarmexico-noticias

