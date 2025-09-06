México

Entrenador de futbol fue detenido cuando abusaba de una de sus alumnas de 12 años, en San Luis Potosí

El sujeto se encontraba dentro de un automóvil, totalmente desnudo, con la menor

Por Miguel Flores

El hombre de 40 años
El hombre de 40 años de edad, fue identificado como Jesús Jaime “N”. (Redes sociales)

Un hombre de 40 años de edad, fue detenido cuando se encontraba desnudo al interior de un automóvil con una menor de edad, de 12 años.

Los hechos ocurrieron en la capital del estado de San Luis Potosí, cuando oficiales municipales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Capital, durante un patrullaje, notaron el acto.

De acuerdo con los reportes, fue el jueves por la noche cuando agentes de la Guardia Municipal realizaban recorridos de prevención en las calles Demócrito y Privada de Leverrier. Durante dicho patrullaje, detectaron que un vehículo Mustang rojo, que tenía los vidrios polarizados, aparentaba estar abandonado.

Al acercarse y activar los protocolos de inspección, los oficiales iluminaron el interior del automóvil, y notaron que había dos personas en el asiento trasero, una de ellas sin ropa, por lo que les pidieron a ambos descender. En ese momento salió del automóvil un hombre un sujeto de 40 años que se identificó como Jesús Jaime “N”, quien estaba desnudo.

Loe elementos de la Policía
Loe elementos de la Policía Municipal realizaban un recorrido cuando notaron un automóvil que parecía abandonado. (Foto: Policía Municipal San Luis Río Colorado)

Al revisar el automóvil, los oficiales notaron que la otra persona que se encontraba en el auto era una menor de edad, por lo que, ante la posible comisión de un delito, procedieron de inmediato con la detención del hombre.

Como parte del protocolo, los agentes municipales se comunicaron con los familiares de la menor. Hasta el lugar llegó la madre de la niña, quien señaló que el detenido era el entrenador de futbol de sus hijas, y expresó que temía que pudiera tenerlas amenazadas, por lo que manifestó su decisión de proceder legalmente en su contra.

Detienen en Quintana Roo a militar que abusó de menor de 12 años

Cabe destacar que a finales del mes de agosto ocurrió un hecho similar en el estado de Quintana Roo, al sureste mexicano.

En ese lugar, un elemento del Ejército mexicano fue detenido tras ser acusado de abuso sexual de una menor de edad, en Cozumel. Habitantes de la isla quemaron instalaciones del Ejército para exigir justicia en el caso.

El hombre capturado es un
El hombre capturado es un militar. (FGE Quintana Roo)

Fue el 31 de agosto cuando la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó del arresto de Jairo “N”, identificado como elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), señalado de abusar de la menor.

Las investigaciones de la Policía de Investigación señalan que el elemento detenido se acercó a una menor de nueve años de edad que vendía frituras en la colonia Centro y la siguió. La niña avisó sobre el caso a sus familiares.

“La menor recibió de manera oportuna atención médica, y le realizaron los estudios correspondientes para determinar el tipo de agravio cometido”, es parte de lo informado por las autoridades de Quintana Roo.

