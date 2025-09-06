México

Cuáles son los pros y contras de domiciliar tus servicios: método crece 57% tras la pandemia

Se consolida como la solución más eficaz para quienes buscan tranquilidad en la gestión de sus obligaciones mensuales

Por Eduardo Marsan

Guardar
Domiciliar pagos
Domiciliar pagos

Olvidar la fecha límite para pagar la luz, el teléfono o la tarjeta de crédito afecta a millones de personas en México, donde el vaivén cotidiano facilita que esto ocurra frecuentemente.

Tal descuido puede traducirse en cargos por intereses, comisiones por pagos tardíos, gastos de reconexión e incluso la suspensión de servicios esenciales como la electricidad, el gas o el celular.

¿En qué consiste?

Para evitar estos contratiempos, existen alternativas sencillas como programar recordatorios en el teléfono móvil que alerten con anticipación sobre los vencimientos. Sin embargo, la domiciliación de pagos se ha consolidado como la opción más eficaz para prevenir cargos extra y cortes de servicio.

Este mecanismo permite autorizar a una institución financiera —ya sea un banco, una tarjeta de crédito o débito, o una cuenta de nómina— para que realice automáticamente el pago de servicios y obligaciones en la fecha establecida.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que la domiciliación funcione correctamente y cumpla su objetivo de evitar cargos adicionales, es fundamental mantener fondos suficientes o contar con una línea de crédito disponible en la cuenta asociada. Así, la instrucción de cobro se ejecuta en tiempo y forma, lo que elimina el riesgo de pagos rechazados o de incurrir en penalizaciones por falta de pago.

Aunque la domiciliación permite despreocuparse de las fechas de vencimiento y reduce la posibilidad de incurrir en intereses o cortes de servicio, es importante prestar atención a la forma en que se contrata este servicio, es por ello que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) aconseja realizar la contratación directamente con la empresa que presta el servicio, evitando intermediarios o representantes.

Ventajas y desventajas

⇒ PROS

  • Evitar ir al banco o a las instituciones a pagar.
  • Ahorrar tiempo.
  • Pagar a tiempo tus servicios o compromisos financieros.
  • Establecer la periodicidad.
  • Cancelar el servicio en cualquier momento.
  • La mayoría de los bancos no cobran comisiones.
  • Algunas empresas hacen descuentos por pagar bajo esa modalidad.
  • Algunos comercios brindan beneficios adicionales.
  • Usar la tarjeta de crédito para domiciliar genera beneficios como generación de puntos y, en algunos casos, la exención del pago de la anualidad.
  • Se genera un historial crediticio positivo.

⇒ CONTRAS

  • En ocasiones los cobros pueden realizarse varias veces.
  • Pueden realizarse cobros distintos a lo establecido.
  • Es necesario contar con recursos -dinero- necesarios para evitar cargos por fondos insuficientes.

El uso de la domiciliación de pagos ha experimentado un crecimiento notable en México. De acuerdo con cifras del Banco de México (BANXICO), al cierre del primer trimestre del año se registraron 50.87 millones de pagos domiciliados, lo que representa un incremento del 57% respecto a los niveles previos a marzo de 2020, cuando inició la pandemia de COVID-19, aumento que refleja un cambio en los hábitos financieros de los usuarios que buscan seguridad y comodidad en sus pagos recurrentes.

Temas Relacionados

Domiciliar serviciosDomiciliar pagosCONDUSEFPagos automáticosBANXICOmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 6 de septiembre: Elaine salvó a Abelito

Sigue la transmisión 24/7 completamente en vivo

La Casa de los Famosos

Harfuch confirma detención de empresarios y funcionarios públicos por huachicol en México

La reciente operación federal marca un punto de inflexión en la política pública para enfrentar delitos que afectan la economía y la seguridad nacional

Harfuch confirma detención de empresarios

Lluvias en CDMX y Edomex: Fonacot te presta dinero rápido para reparar tu hogar o auto

Un préstamo especial sin necesidad de aval, que otorga hasta cuatro meses de sueldo a trabajadores afectados

Lluvias en CDMX y Edomex:

Residente en CDMX: las canciones que podrían sonar en su concierto gratuito en el Zócalo

Miles de asistentes vivirán una noche gratuita en la que podrían convivir con clásicos de Calle 13 y composiciones introspectivas de su etapa solista, en un show transmitido también por televisión

Residente en CDMX: las canciones

Entrenador de futbol fue detenido cuando abusaba de una de sus alumnas de 12 años, en San Luis Potosí

El sujeto se encontraba dentro de un automóvil, totalmente desnudo, con la menor

Entrenador de futbol fue detenido
MÁS NOTICIAS

NARCO

Harfuch confirma detención de empresarios

Harfuch confirma detención de empresarios y funcionarios públicos por huachicol en México

María Isela López, alcaldesa del PRI en Santiago Sochiapan, sobrevive a nuevo ataque armado en Oaxaca

Huachicol en Veracruz creció 93% en el primer trimestre de 2025, según Pemex

Con submarinos, buques y hasta trenes: así era como el “El Músico”, líder de los Beltrán Leyva, traficaba droga a los EEUU

Esta es la canción escrita por “El Músico”, líder de los Beltrán Leyva, que citó el fiscal de EEUU al acusarlo de narcoterrorismo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 6 de septiembre: Elaine salvó a Abelito

Residente en CDMX: las canciones que podrían sonar en su concierto gratuito en el Zócalo

Emiliano Aguilar confiesa que se sintió triste porque su familia lo comparó con un perro y señala a Leonardo como responsable

31 Minutos tendrá fiesta en CDMX antes del estreno de su película en Prime Video: cuándo, dónde y cómo asistir

Realizarán homenaje a María Félix este 2025: cuándo, dónde y qué habrá

DEPORTES

Cuándo, a qué hora y

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México, Worlds Collide: Las Vegas 2025, el evento de WWE y AAA

México vs Japón: el personaje de los Supercampeones que está inspirado en Jorge Campos

Hajime Moriyasu, DT de Japón recuerda derrota de Tokio 2020 ante México pero niega que tiene sed de revancha

Viernes Espectacular CMLL: Místico y Bandido sellan la noche con llaves legendarias y hacen rugir a la afición

Marco Verde sigue los pasos del Canelo Álvarez en su camino hacia la cima del boxeo