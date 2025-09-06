México

CDMX: así puedes solicitar el Seguro de Desempleo y recibir más de 10 mil pesos

El gobierno capitalino ofrece un programa de apoyo económico mientras te reincorporas al mercado laboral

Por Lorna Huitrón

Guardar
El gobierno capitalino ofrece un
El gobierno capitalino ofrece un programa de apoyo económico mientras te reincorporas al mercado laboral

Perder un empleo puede generar incertidumbre económica, pero la Ciudad de México cuenta con el Seguro de Desempleo 2025, un programa social que brinda asistencia económica temporal para trabajadores formales que se hayan quedado sin empleo por causas ajenas a su voluntad.

El beneficio consiste en un apoyo mensual de 3 mil 439.46 pesos durante tres meses, sumando un total aproximado de 10 mil 318.38 pesos. Además del respaldo económico, el programa incluye capacitación laboral y vinculación con empleadores, buscando facilitar la reincorporación de los beneficiarios al mercado laboral.

Requisitos para acceder al Seguro de Desempleo

Para poder solicitar este apoyo, los interesados deben cumplir con los siguientes criterios:

  • Tener entre 18 y 64 años cumplidos.
  • Residir en la Ciudad de México.
  • Haber perdido un empleo formal desde el 1 de enero de 2023, por causas ajenas a su voluntad.
  • Contar con al menos 6 meses de trabajo acumulados entre 2023 y 2024.
  • No recibir otros apoyos similares, pensión o jubilación igual o mayor al monto del seguro.

Además, será necesario contar con documentación que respalde la solicitud, como:

  • Identificación oficial
  • Comprobante de domicilio reciente
  • CURP
  • Documentos que acrediten la pérdida del empleo.
El Seguro de Desempleo CDMX
El Seguro de Desempleo CDMX 2025 otorga hasta 10 mil 318 pesos en tres meses, además de capacitación y vinculación laboral, para apoyar a quienes perdieron su trabajo por causas ajenas a su voluntad

Fecha y registro para el Seguro de Desempleo

La próxima convocatoria de registro se realizará el jueves 11 de septiembre, y permanecerá abierta únicamente por 24 horas. Por ello, es importante tener listos todos los documentos y generar previamente la Cuenta Llave CDMX en www.llave.cdmx.gob.mx.

El trámite se realiza en línea a través del portal: www.tramites.cdmx.gob.mx/desempleo. Una vez en el sistema, los solicitantes deben llenar un formulario con sus datos personales y laborales, y adjuntar la documentación solicitada en formato PDF, JPG o PNG.

Subprograma “Seguro de Desempleo del Bienestar”

Para quienes no puedan acreditar su baja laboral ante el IMSS o ISSSTE, existe un subprograma llamado “Seguro de Desempleo del Bienestar”, que otorga 3 mil 300.53 pesos mensuales durante tres meses, siguiendo el mismo procedimiento de registro digital mediante la Llave CDMX.

El Seguro de Desempleo CDMX
El Seguro de Desempleo CDMX 2025 otorga hasta 10 mil 318 pesos en tres meses, además de capacitación y vinculación laboral, para apoyar a quienes perdieron su trabajo por causas ajenas a su voluntad

Este programa representa una opción segura y rápida para obtener apoyo económico temporal, mientras los trabajadores buscan nuevas oportunidades laborales y se preparan con cursos de capacitación y vinculación con empleadores.

El Seguro de Desempleo CDMX 2025 ofrece un respaldo financiero de más de 10 mil pesos, con registro exclusivo en línea el 11 de septiembre, asegurando un proceso ágil y transparente para quienes cumplen con los requisitos.

Temas Relacionados

Seguro de DesempleoCDMXcapacitación laboralvinculación con empleadoresmexico-noticias

Más Noticias

Policías de la CDMX son reconocidos y reciben ascensos de grado por su vocación de servicio

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a solicitar apoyo policial ante cualquier situación de riesgo

Policías de la CDMX son

Imagine Dragons aterriza con fuerza en el Estadio GNP Seguros: así fue su primer concierto en la CDMX

Dan Reynolds y su banda diseñaron una atmósfera de intensidad musical y emocional en la primera noche de su Loom World Tour

Imagine Dragons aterriza con fuerza

Tercer caso en 20 días: de nuevo, hallan a recién nacida abandonada en Gustavo A. Madero

Una bebé prematura, de aproximadamente 25 semanas de gestación, fue encontrada en una chamarra con manchas de sangre en la colonia Industrial; se encuentra grave pero estable

Tercer caso en 20 días:

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio en la última hora

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Cuáles son las estaciones del

Ucraniana se viraliza al ir a la Lagunilla a comprar su vestido de quinceañera: “Tengo 30 y quiero mis XV años”

La influencer extranjera recorrió tiendas en la Lagunilla para encontrar el vestido de sus sueños

Ucraniana se viraliza al ir
MÁS NOTICIAS

NARCO

12 hombres van a buscar

12 hombres van a buscar trabajo desde Amozoc a Jalisco y terminan desaparecidos: temen reclutamiento criminal

Hallan con vida al síndico de Aguaruto tras cinco días desaparecido

Caen nueve presuntos miembros del CJNG por extorsiones y venta de drogas en distintos puntos del Edomex

Gobierno de México pondrá “especial atención” en personal de seguridad tras control de cárteles en cárceles mexicanas

Hospitales y clínicas en Sinaloa se “blindan” tras varios ataques armados contra pacientes y personal médico

ENTRETENIMIENTO

Imagine Dragons aterriza con fuerza

Imagine Dragons aterriza con fuerza en el Estadio GNP Seguros: así fue su primer concierto en la CDMX

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 6 de septiembre?

Manuel Mijares deja de lado los rumores sobre su salud y comparte emotivo video

Alejandro Fernández cancela conciertos por una grave enfermedad: ¿Cuál es su estado de salud?

Desde Frankenstein hasta Bugonia: estas películas internacionales tendrán su estreno en el FICM 2025

DEPORTES

Ronaldinho: por qué México ocupa

Ronaldinho: por qué México ocupa un lugar especial en la carrera profesional del astro brasileño

Esta fue la sanción que recibió Sergio Busquets por golpear al mexicano Obed Vargas en la final de Leagues Cup

WWE confunde a L.A. Park con La Nueva Parka en anuncio de Worlds Collide: Las Vegas, y provoca burlas en redes

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México, Worlds Collide: Las Vegas 2025, el evento de WWE y AAA

México vs Japón: el personaje de los Supercampeones que está inspirado en Jorge Campos