CDMX: así puedes solicitar el Seguro de Desempleo y recibir más de 10 mil pesos

El gobierno capitalino ofrece un programa de apoyo económico mientras te reincorporas al mercado laboral

Perder un empleo puede generar incertidumbre económica, pero la Ciudad de México cuenta con el Seguro de Desempleo 2025, un programa social que brinda asistencia económica temporal para trabajadores formales que se hayan quedado sin empleo por causas ajenas a su voluntad.

El beneficio consiste en un apoyo mensual de 3 mil 439.46 pesos durante tres meses, sumando un total aproximado de 10 mil 318.38 pesos. Además del respaldo económico, el programa incluye capacitación laboral y vinculación con empleadores, buscando facilitar la reincorporación de los beneficiarios al mercado laboral.

Requisitos para acceder al Seguro de Desempleo

Para poder solicitar este apoyo, los interesados deben cumplir con los siguientes criterios:

Tener entre 18 y 64 años cumplidos .

Residir en la Ciudad de México .

Haber perdido un empleo formal desde el 1 de enero de 2023 , por causas ajenas a su voluntad.

Contar con al menos 6 meses de trabajo acumulados entre 2023 y 2024 .

No recibir otros apoyos similares, pensión o jubilación igual o mayor al monto del seguro.

Además, será necesario contar con documentación que respalde la solicitud, como:

Identificación oficial

Comprobante de domicilio reciente

CURP

Documentos que acrediten la pérdida del empleo.

El Seguro de Desempleo CDMX 2025 otorga hasta 10 mil 318 pesos en tres meses, además de capacitación y vinculación laboral, para apoyar a quienes perdieron su trabajo por causas ajenas a su voluntad

Fecha y registro para el Seguro de Desempleo

La próxima convocatoria de registro se realizará el jueves 11 de septiembre, y permanecerá abierta únicamente por 24 horas. Por ello, es importante tener listos todos los documentos y generar previamente la Cuenta Llave CDMX en www.llave.cdmx.gob.mx.

El trámite se realiza en línea a través del portal: www.tramites.cdmx.gob.mx/desempleo. Una vez en el sistema, los solicitantes deben llenar un formulario con sus datos personales y laborales, y adjuntar la documentación solicitada en formato PDF, JPG o PNG.

Subprograma “Seguro de Desempleo del Bienestar”

Para quienes no puedan acreditar su baja laboral ante el IMSS o ISSSTE, existe un subprograma llamado “Seguro de Desempleo del Bienestar”, que otorga 3 mil 300.53 pesos mensuales durante tres meses, siguiendo el mismo procedimiento de registro digital mediante la Llave CDMX.

Este programa representa una opción segura y rápida para obtener apoyo económico temporal, mientras los trabajadores buscan nuevas oportunidades laborales y se preparan con cursos de capacitación y vinculación con empleadores.

El Seguro de Desempleo CDMX 2025 ofrece un respaldo financiero de más de 10 mil pesos, con registro exclusivo en línea el 11 de septiembre, asegurando un proceso ágil y transparente para quienes cumplen con los requisitos.