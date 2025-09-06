México

Aseguran siete bodegas de precursores químicos y un narcolaboratorio inactivo en zona centro de Sinaloa

Los operativos federales para incautar todos los inmuebles fueron en regiones como Cosalá y la propia ciudad de Culiacán

Por Diego Mendoza López

Entre lo decomisado en estos inmuebles clandestinos había acetona, ácido clorhídrico y sosa caustica | X / @sspsinaloa1

En un operativo conjunto, fuerzas federales y estatales aseguraron y destruyeron siete áreas de almacenamiento de precursores químicos y un laboratorio clandestino inactivo en los municipios de Culiacán y Cosalá, Sinaloa. Las acciones forman parte de la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios Clandestinos”, implementada por el Grupo Interinstitucional “Todos por Sinaloa”.

De acuerdo con los reportes oficiales, en los recorridos terrestres participaron el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Policía Estatal Preventiva (PEP).

También se decomisaron embudos, mangueras y tambos para la fabricación de posibles drogas | X / @sspsinaloa1

Material asegurado en los operativos

Durante las inspecciones en las comunidades de Culiacán y Cosalá, las autoridades localizaron y aseguraron un amplio volumen de sustancias químicas y equipo presuntamente utilizado para la producción ilícita de drogas sintéticas. Entre lo incautado destacan:

  • Ácido clorhídrico: seis bidones de 50 litros, con un total de 300 litros.
  • Acetona: cinco bidones de 50 litros (250 litros) y otros cuatro bidones adicionales.
  • Alcohol etílico: dos bidones con 80 litros en total.
  • Alcohol bencílico: dos tambos con 400 litros.
  • Sustancias líquidas no identificadas: más de mil litros en diferentes tonalidades (transparente, ámbar y azul).
  • Sosa cáustica en escamas: seis costales de 25 kilos cada uno.
  • Alcohol clorhídrico: un tambo de 200 litros.
  • Equipo adicional: reactor de mil litros, contenedores metálicos y de plástico, mangueras, embudos y filtros.

El material fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), la cual ordenó su destrucción bajo protocolos de seguridad ambiental y sanitaria.

Todo lo asegurado quedó a cargo de la Fiscalía General de la República | X / @sspsinaloa1

Desmantelan narcolaboratorio en Hidalgo con más de 50 mil dosis de crystal

Paralelamente, en Hidalgo las autoridades desmantelaron un laboratorio clandestino en una zona montañosa, incautando 16 kilos de crystal, equivalentes a aproximadamente 52 mil 800 dosis de esta droga.

El operativo incluyó la confiscación de equipo y sustancias clave para la producción de estupefacientes:

  • Nueve calderas industriales con condensadores de alta presión.
  • 47 tanques de gas LP, tres plantas de energía eléctrica, siete bombas de agua y ocho máscaras antigás.
  • Más de mil 300 (kilogramos) kg de sosa cáustica, 312 kg de ácido tartárico, 20 kg de hidróxido de sodio, y 4 mil 200 litros de ácido para hemodiálisis, además de otras sustancias no identificadas.
  • También se aseguraron dos camionetas, armas largas, cargadores, chalecos balísticos y radios de comunicación.
Se trata de un tercer narcolaboratorio que representa un duro golpe al combate a las drogas en la zona montañosa DE Hidalgo | SSP Hidalgo

Las características del sitio —ubicado en una zona rural y difícil acceso— permitían operar con bajo riesgo de detección. Además, se encontró un campamento con 11 tiendas de campaña, lo que ha sugerido la existencia de una operación semipermanente en el lugar.

