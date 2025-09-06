México

Anel Noreña, ex esposa de José José, se prepara para regresar a su trabajo después de sufrir un conato de infarto cerebral

Linet Puente y Rosario Murrieta dieron a conocer el estado de salud de la colaboradora de “Hoy”

Por Jazmín González

La actriz y modelo estuvo
La actriz y modelo estuvo hospitalizada por un conato de infarto cerebral.

Anel Noreña encendió las alarmas la tarde de este 5 de septiembre luego de que se diera a conocer que en días pasados fue hospitalizada de emergencia tras sufrir un conato de infarto cerebral.

La información se dio a conocer en el programa “Ventaneando”, donde Linet Puente y Rosario Murrieta comentaron que la actriz y ex modelo tenía pactada una entrevista a la que no pudo llegar por cuestiones de salud.

(Instagram/@anel_norenamx)
Anel Noreña sufrió un infarto cerebral por el que tuvo que ser hospitalizada de emergencia

De acuerdo con Puente, había acordado grabar algunas cosas con la ex esposa de José José, pero de último momento se les informó que no podría asistir porque sufrió un infarto.

“Hace unos días su servidora iba a grabar unas cosas con Anel Noreña, una entrevista que le íbamos a hacer, y de repente nos enteramos que ya no pudo llegar porque le dio un infarto”, contó la periodista.

Por su parte, Murrieta confirmó la información, pero comentó que se había tratado de un conato de infarto cerebral, una expresión popular que se usa para describir un evento neurológico breve causado por una interrupción temporal del flujo sanguíneo al cerebro.

“Efectivamente sufrió como un conato de infarto cerebral, por fortuna cuando se empezó a sentir mal iba pasando por un hospital, ingresó rápidamente para que la atendieran en urgencias y no pasó a mayores”, comentó la colaboradora de TV Azteca.

(Foto: Instagram/@anel_norenamx)
Este es el estado de salud de Anel Noroña actualmente

Pese a las dificultades de salud que atravesó hace unos días, Murrieta también especificó que la actriz ya se encuentra en su casa en proceso de recuperacióon, pero sigue bajo observación médica.

Acaba de regresar a su casa, sí recibió atención médica, por supuesto, y en unos días más estará de vueta ya trabajando”, detalló.

Cabe mencionar que hasta el momento, Anel Noreña y sus hijos, José Joel y Marysol Sosa, no se han pronunciado sobre la información difundida en el programa de revista.

(Foto: Instagram de Anel Noreña)
Sin embargo, cabe mencionar que en 2024 TVNotas dio a conocer que una fuente cercana a la colaboradora de “Hoy” reveló que ya le habían advertido sobre su estado de salud, pues presentaba un riesgo importante.

“Desde hace años, Anel tiene problemas cardiovasculares. Por su edad y el sobrepeso tiene triglicéridos y colesterol altos que le han obstruido varias arterias”, reveló la fuente.

