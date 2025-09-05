Sheinbaum revela que proyecto de Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial será lanzado en octubre

Sheinbaum busca que la sociedad utilice la IA de manera eficaz y responsable. | @Presidencia

En conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México se encuentra trabajando en detalles finales de la iniciativa denominada Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial. Un proyecto que busca impulsar la formación científica de ingenierías y el uso de Inteligencia Artificial (IA) de manera responsable.

De acuerdo con la mandataria, el proyecto estará finalizado para el siguiente mes y a pesar de que no dio una fecha específica, aseguró que el proyecto lo estará coordinando José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México.

“Estamos trabajando en una iniciativa, una estrategia, que llamamos el Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial que tiene varias áreas.

“Desde la formación científica de ingenierías en inteligencia artificial, vincular la inteligencia artificial al lenguaje, la norma y regulación referente a la misma, que lo está coordinando Pepe Merino, lo seguimos trabajando, yo pienso que en octubre ya vamos a tener completa la iniciativa”, informó Sheinbaum.

El proyecto estará finalizado para el siguiente mes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sheinbaum buscará apoyo crediticio para nuevos empresarios y desarrolladores

Sheinbaum también informó que el Gobierno mexicano está trabajando un trato económico con la banca mexicana para buscar un apoyo a universidades, nuevos empresarios (emprendedores) y desarrolladores que busquen oportunidades en México.

“También estamos trabajando en el apoyo a universidades, como parte de la iniciativa del Laboratorio.

“Es un poco lo que insisto con la banca, no hay créditos accesibles para una nueva empresa, también se requieren apoyos directos, a lo mejor con un apoyo adicional para reducir las tasas, pero no hay apoyos para nuevos empresarios”, añadió la presidenta.

La iniciativa también buscará abaratar los gastos que involucre la creación de una empresa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, la presidenta apuntó que esta iniciativa también buscará abaratar los gastos que involucre la creación de una empresa, generar menos gastos por prestamos de bancos y apoyar a los sectores económicos para que no se generen pérdidas significativas.

Recientemente conocí a una persona que se dedica a esto que me platicaba que muchos jóvenes usan su tarjeta de crédito individual que es muy caro para que inicien el desarrollo de su nueva empresa.

Estamos trabajando con la banca de desarrollo, la banca para que realmente haya créditos accesibles al desarrollo de innovación, estamos en eso también.