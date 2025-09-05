México

Reportan volcadura de camión militar de la Sedena en Ensenada: un soldado muerto y 25 heridos

La falta de comunicación y el terreno complicado dificultaron la atención a los lesionados en Ojos Negros

Por Carlos Salas

(FOTO: RRSS)
(FOTO: RRSS)

Un camión militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) volcó la tarde del miércoles en la carretera Ensenada–San Felipe, a la altura del poblado Ojos Negros, dejando un saldo de un soldado fallecido y al menos 25 militares heridos. El accidente movilizó a diversas corporaciones de emergencia y generó un amplio operativo de rescate en una zona caracterizada por su difícil acceso y limitada cobertura telefónica.

De acuerdo con ZETA, el percance ocurrió alrededor de las 13:00 horas, cuando el vehículo militar circulaba por el kilómetro 25 de la mencionada vía, en las inmediaciones del Rancho Aguacaliente. Asimismo, medios locales señalaron que el camión, que transportaba entre 15 y 25 efectivos del 67 Batallón de Infantería, se salió de la carretera y cayó a un barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad.

El saldo inmediato del accidente fue de un militar fallecido y al menos 4 heridos que fueron atendidos tras el arribo de los paramédicos, varios de ellos con lesiones de gravedad.

Entre los lesionados, dos presentaron un estado de salud delicado y uno más sufrió heridas que no ponían en riesgo su vida. Los heridos recibieron atención médica en el lugar y posteriormente fueron trasladados a distintos hospitales de la región, incluyendo el Hospital Militar de El Ciprés y el Hospital General Ensenada. Uno de los soldados (el más grave) fue evacuado en helicóptero desde el sitio del accidente hasta la explanada de Playa Hermosa, donde una ambulancia de Bomberos lo condujo al hospital.

(FOTO: RRSS)
(FOTO: RRSS)

Movilización de los tres niveles de gobierno tras el accidente

La magnitud del accidente requirió la intervención de múltiples corporaciones. Al lugar acudieron unidades de la Cruz Roja Mexicana, Bomberos, Policía Municipal, la Agencia Estatal de Investigación (AEI), la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional. Estos equipos colaboraron en las labores de rescate, atención médica y aseguramiento del área, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargó de las diligencias correspondientes.

El operativo de auxilio enfrentó complicaciones debido a la falta de cobertura telefónica en la zona, lo que dificultó la comunicación y la coordinación entre los equipos de rescate durante los primeros momentos tras el accidente. A pesar de estas limitaciones, los cuerpos de emergencia lograron acceder al sitio y brindar atención a los militares afectados.

Imagen Ilustrativa - Elementos de
Imagen Ilustrativa - Elementos de la Cruz Roja Mexicana tardaron en llegar a la escena debido a problemas de comunicación en la región. (Cruz Roja Mexicana Sinaloa)

Sobre las causas del siniestro, fuentes extraoficiales mencionaron la posibilidad de que el camión militar hubiera sido impactado por otro vehículo antes de volcarse, aunque las autoridades no han emitido una versión oficial ni han confirmado la detención de personas relacionadas con el hecho. Tampoco se precisó si el accidente estuvo vinculado a algún operativo en curso.

Las autoridades permanecen en el lugar del accidente, donde continúan las labores de rescate, recolección de evidencias y traslado de los lesionados a los hospitales de la región.

