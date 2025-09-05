México

Reportan incremento en tratamientos de hemodiálisis, atribuibles al excesivo consumo de azúcar en el país

Se trata de un proceso altamente desgastante, las personas que se someten al procedimiento pierden en promedio 10 años de vida

Por Eduardo Marsan

Guardar

En días pasados en la Conferencia del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó los riesgos y consecuencias del consumo de bebidas azucaradas en el país.

Es así que el titular de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, reportó una reducción de 4.2 años de vida solamente por el alto consumo de bebidas azucaradas- refrescos, jugos, bebidas energéticas-, lo que le cuesta al sector salud atender todas las incidencias de hipertensión, diabetes y obesidad; claramente es un tema de salud pública que contribuye al deterioro de la salud de los habitantes.

Las causas

Ante tal situación, México tiene altísimo consumo de bebidas azucaradas, lo que eleva la incidencia de diabetes, la principal causa de Enfermedad Renal Crónica (ERC) y del ingreso a terapias dialíticas, incluida la hemodiálisis, en el sector público. Los volúmenes revelados por el IMSS y los estudios locales muestran que la carga de hemodiálisis va en aumento.

Cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social indican que en el 2024 tuvo 79 mil 689 personas en terapia de reemplazo renal (TRR); 54% (42 mil 836) en hemodiálisis y 46% en diálisis peritoneal. Un volumen alto y en ascenso respecto al 2020 cuando atendió a 59 mil 754 pacientes en diálisis, 41% de hemodiálisis, es decir, 24 mil 499 mil derechohabientes.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), apunta que las bebidas endulzadas son consumidas por casi el 80% de la población mexicana en un día típico.

El incremento

El aumento en la demanda de hemodiálisis en México ha sido atribuido por instituciones de salud y expertos al consumo elevado de bebidas azucaradas, especialmente refrescos, y a la persistencia de otros hábitos poco saludables entre la población.

La recurrencia de estos factores ha resultado en un crecimiento significativo de terapias de sustitución renal o dialíticas.

Según los especialistas, la progresiva ingesta de azúcar acelera el deterioro de la función renal hasta que, en estados avanzados, los riñones dejan de funcionar por completo. En ese momento, se considera necesario recurrir a procedimientos como la hemodiálisis, que consiste en la limpieza artificial de la sangre para remover toxinas y líquidos que el cuerpo ya no puede filtrar.

Existen dos modalidades de diálisis:

  • Peritoneal, aplicada mediante el abdomen.
  • Hemodiálisis, realizada mediante acceso venoso.

Para mantener su eficacia, la hemodiálisis debe efectuarse entre dos y tres veces por semana, con sesiones que duran entre 4 y 6 horas cada una. Este proceso implica una modificación sustancial en el día a día de los pacientes y una pérdida promedio de 10 años de vida.

Temas Relacionados

Bebidas azuaradasSalud públicaSector saludHemodiálisisEnfermedad Renal Crónicamexico-noticias

Más Noticias

Perrito se vuelve viral al unirse a escolta en Preparatoria de Chiapas durante Toque de Bandera | Video

El video muestra cómo el animal se sincroniza con la escolta en el Colegio de Bachilleres Plantel 135 ‘Los Naranjos’

Perrito se vuelve viral al

“Fue un combo”: Dalílah Polanco revela su diagnóstico tras caerse en LCDLF y reaparece con férula

La famosa generó gran preocupación entre sus compañeros de reality

“Fue un combo”: Dalílah Polanco

A un año del ataque que dejó a ocho heridos en Xochimilco convocan a manifestación pacífica para exigir sanciones

La manifestación busca esclarecer los hechos violentos

A un año del ataque

¿Alfredo Adame podría pisar la cárcel? Estos son los dos problemas legales que enfrenta actualmente

El mediático conductor y actor de nueva cuenta se encuentra en medio de dos controversias activas y ambas se cruzaron de manera decisiva

¿Alfredo Adame podría pisar la

Tragedia en Reynosa: muere menor y reportan dos heridos tras presunto ataque de elementos de la FGJ, habrían confundido el auto

La dependencia estatal ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y conocer el motivo del ataque

Tragedia en Reynosa: muere menor
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operación Frontera Norte: casi 7

Operación Frontera Norte: casi 7 mil detenidos y más de 70 toneladas de droga incautadas

Ataque armado en La Concordia, Sinaloa, deja tres personas muertas y una más herida

Cateo en Hidalgo deja un narcolaboratorio desmantelado y más de 50 mil dosis de crystal incautadas

FGE da hasta 80 años de prisión a una mujer por secuestro y extorsión en Veracruz: “una sentencia ejemplar”

De Ecuador a México: Así es la narcoalianza de Los Choneros y Los Lobos con el Cártel de Sinaloa y el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Kamasi Washington traerá el impulso

Kamasi Washington traerá el impulso del jazz contemporáneo a CDMX: estos son los precios oficiales para su concierto

“Fue un combo”: Dalílah Polanco revela su diagnóstico tras caerse en LCDLF y reaparece con férula

¿Alfredo Adame podría pisar la cárcel? Estos son los dos problemas legales que enfrenta actualmente

Christian Nodal en Morelia: colectivos feministas reúnen firmas para cancelar su concierto del 15 de septiembre

La casa de los espíritus tendrá su primera serie con Alfonso Herrera, Nicole Wallace y Fernanda Castillo a bordo

DEPORTES

Pocho Guzmán niega haber lanzado

Pocho Guzmán niega haber lanzado indirectas a Chivas en redes sociales: “Nunca hablé mal de ellos”

CMLL revela calendario completo: del 92 aniversario, Grand Prix de Amazonas al Día de Muertos 2025

‘Doctor’ García manda reflexión tras último juego de Messi en eliminatorias: " Hasta los dioses también son finitos"

Ruso Brailovsky calienta el Clásico al decir que Chivas no está a la altura del América: “son chiquitos”

Claudia Sheinbaum no descarta pantallas públicas para el Mundial 2026 en Zócalo Capitalino: “Estamos platicando con FIFA”